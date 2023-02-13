https://sputnikarabic.ae/20230213/معجزة-فريق-إنقاذ-روسي-يستطيع-إنقاذ-رجل-من-تحت-الأنقاض-في-تركيا-بعد-مرور-ما-يقارب-7-أيام-1073436306.html

معجزة.. فريق إنقاذ روسي يخرج رجلا حيا من تحت الأنقاض في تركيا بعد مرور ما يقارب 7 أيام

معجزة.. فريق إنقاذ روسي يخرج رجلا حيا من تحت الأنقاض في تركيا بعد مرور ما يقارب 7 أيام

استطاع فريق إنقاذ مشترك من روسيا وبيلاروسيا وقيرغيزستان، اليوم الاثنين، انتشال رجل من تحت الأنقاض في تركيا بعد 160 ساعة (حوالي سبعة أيام) من وقوع الزلزال. 13.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-13T00:22+0000

2023-02-13T00:22+0000

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أخبار تركيا اليوم

زلزال

روسيا

وزارة الطوارئ الروسية

انتشال

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وقالت وزارة الطوارئ الروسية في بيان، اليوم الاثنين، "أنقذت الجهود المشتركة لعمال الإنقاذ بوزارة الطوارئ في روسيا وبيلاروسيا وقيرغيزستان في موقع عمل الفريق الروسي شخصًا أثناء عمليات البحث والإنقاذ في تركيا. تم إنقاذ شخص بعد الزلزال بأكثر من 160 ساعة".وأكدت الطوارئ الروسية أن الرجل تلقى المساعدة الطبية بعد إخراجه من الأنقاض مباشرة ونقل لاحقا إلى المستشفى.وفقا لآخر تحديث صادر عن هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، بلغ عدد ضحايا الزلزال المدمر في تركيا أكثر من 29600 شخص، وأصيب أكثر من 80 ألف شخص.وأرسلت وزارة الطوارئ الروسية فريقا من الخبراء للمشاركة في أعمال الإغاثة والإنقاذ في المناطق المنكوبة التي ضربها الزلزال جنوب تركيا.وتتواصل لليوم السابع على التوالي عمليات البحث عن ناجين تحت أنقاض المباني التي دمرها الزلزال العنيف في سوريا وتركيا.

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أخبار تركيا اليوم, زلزال, روسيا, وزارة الطوارئ الروسية, انتشال