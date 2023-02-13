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https://sputnikarabic.ae/20230213/معجزة-فريق-إنقاذ-روسي-يستطيع-إنقاذ-رجل-من-تحت-الأنقاض-في-تركيا-بعد-مرور-ما-يقارب-7-أيام-1073436306.html
معجزة.. فريق إنقاذ روسي يخرج رجلا حيا من تحت الأنقاض في تركيا بعد مرور ما يقارب 7 أيام
معجزة.. فريق إنقاذ روسي يخرج رجلا حيا من تحت الأنقاض في تركيا بعد مرور ما يقارب 7 أيام
استطاع فريق إنقاذ مشترك من روسيا وبيلاروسيا وقيرغيزستان، اليوم الاثنين، انتشال رجل من تحت الأنقاض في تركيا بعد 160 ساعة (حوالي سبعة أيام) من وقوع الزلزال. 13.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-13T00:22+0000
2023-02-13T00:25+0000
أخبار تركيا اليوم
زلزال
روسيا
وزارة الطوارئ الروسية
انتشال
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وقالت وزارة الطوارئ الروسية في بيان، اليوم الاثنين، "أنقذت الجهود المشتركة لعمال الإنقاذ بوزارة الطوارئ في روسيا وبيلاروسيا وقيرغيزستان في موقع عمل الفريق الروسي شخصًا أثناء عمليات البحث والإنقاذ في تركيا. تم إنقاذ شخص بعد الزلزال بأكثر من 160 ساعة".وأكدت الطوارئ الروسية أن الرجل تلقى المساعدة الطبية بعد إخراجه من الأنقاض مباشرة ونقل لاحقا إلى المستشفى.وفقا لآخر تحديث صادر عن هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، بلغ عدد ضحايا الزلزال المدمر في تركيا أكثر من 29600 شخص، وأصيب أكثر من 80 ألف شخص.وأرسلت وزارة الطوارئ الروسية فريقا من الخبراء للمشاركة في أعمال الإغاثة والإنقاذ في المناطق المنكوبة التي ضربها الزلزال جنوب تركيا.وتتواصل لليوم السابع على التوالي عمليات البحث عن ناجين تحت أنقاض المباني التي دمرها الزلزال العنيف في سوريا وتركيا.
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أخبار تركيا اليوم, زلزال, روسيا, وزارة الطوارئ الروسية, انتشال
أخبار تركيا اليوم, زلزال, روسيا, وزارة الطوارئ الروسية, انتشال

معجزة.. فريق إنقاذ روسي يخرج رجلا حيا من تحت الأنقاض في تركيا بعد مرور ما يقارب 7 أيام

00:22 GMT 13.02.2023 (تم التحديث: 00:25 GMT 13.02.2023)
© AP Photo / Emrah Gurelفرق الإنقاذ تبحث عن أشخاص في مبنى مدمر في أديامان ، تركيا 8 فبراير 2023.
فرق الإنقاذ تبحث عن أشخاص في مبنى مدمر في أديامان ، تركيا 8 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2023
© AP Photo / Emrah Gurel
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استطاع فريق إنقاذ مشترك من روسيا وبيلاروسيا وقيرغيزستان، اليوم الاثنين، انتشال رجل من تحت الأنقاض في تركيا بعد 160 ساعة (حوالي سبعة أيام) من وقوع الزلزال.
وقالت وزارة الطوارئ الروسية في بيان، اليوم الاثنين، "أنقذت الجهود المشتركة لعمال الإنقاذ بوزارة الطوارئ في روسيا وبيلاروسيا وقيرغيزستان في موقع عمل الفريق الروسي شخصًا أثناء عمليات البحث والإنقاذ في تركيا. تم إنقاذ شخص بعد الزلزال بأكثر من 160 ساعة".

وأشارت الطوارئ الروسية إلى أن عملية الإنقاذ استمرت لأكثر من أربع ساعات، ونفذت في الظلام وسط مخاطر انهيار محتمل للمباني.

وأكدت الطوارئ الروسية أن الرجل تلقى المساعدة الطبية بعد إخراجه من الأنقاض مباشرة ونقل لاحقا إلى المستشفى.
وفقا لآخر تحديث صادر عن هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، بلغ عدد ضحايا الزلزال المدمر في تركيا أكثر من 29600 شخص، وأصيب أكثر من 80 ألف شخص.
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نائب الرئيس التركي: السلطات لن تزيل الحطام نتيجة الزلزال المدمر إلا بعد جمع الأدلة
أمس, 19:06 GMT
وأرسلت وزارة الطوارئ الروسية فريقا من الخبراء للمشاركة في أعمال الإغاثة والإنقاذ في المناطق المنكوبة التي ضربها الزلزال جنوب تركيا.
وتتواصل لليوم السابع على التوالي عمليات البحث عن ناجين تحت أنقاض المباني التي دمرها الزلزال العنيف في سوريا وتركيا.
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