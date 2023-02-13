https://sputnikarabic.ae/20230213/وسائل-إعلام-العشرات-من-المناطيد-الصينية-تظهر-فوق-تايوان--1073438443.html
العشرات من المناطيد الصينية تظهر فوق تايوان
العشرات من المناطيد الصينية تظهر فوق تايوان
ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" نقلاً عن مسؤولين تايوانيين أن العشرات من المناطيد العسكرية الصينية ظهرت فوق تايوان في السنوات الأخيرة. 13.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-13T05:03+0000
2023-02-13T05:03+0000
2023-02-13T05:08+0000
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/08/1073272654_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_a73c31c2133bfa81edd3dbafd4ae4fd8.jpg
وجاء في المنشور أن "تايوان رصدت عشرات الرحلات الجوية لمناطيد عسكرية صينية في مجالها الجوي في السنوات الأخيرة".وبحسب الصحيفة، فإن هذا أكثر بكثير مما تم الإبلاغ عنه سابقًا، مما يثير مخاوف بشأن هجوم محتمل من بكين على الجزيرة. يشار إلى أن وزارة الدفاع التايوانية أكدت سابقًا حادثة واحدة فقط بظهور منطاد صيني حدثت في فبراير/ شباط من العام الماضي.وقال مصدر آخر إن حوادث المناطيد تحدث في المتوسط مرة واحدة في الشهر.وبحسب الصحيفة، قال مسؤولون في الحكومة التايوانية إن المناطيد الصينية التي رصدت في المجال الجوي التايواني تحلق عادة على ارتفاع حوالي 20 ألف قدم (حوالي 6 كيلومترات). يشير المنشور إلى أن هذا أقل بكثير من الارتفاع الذي حلق عنده المنطاد فوق الولايات المتحدة.وأعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، في وقت سابق، أن مقاتلة أمريكية أسقطت المنطاد الصيني، الذي دخل الأجواء الأمريكية من جهة الحدود الشمالية الغربية، حيث جرى إسقاطه فوق مياه المحيط الأطلسي قبالة سواحل ولاية كارولينا الجنوبية، على الساحل الشرقي للولايات المتحدة.وكان البنتاغون قد أعلن، أنه يتعقب منطاد تجسس صينيا يحلق شمال غربي البلاد، الأمر الذي أدى إلى تصاعد التوترات بين البلدين.ونفت بكين الاتهامات الأمريكية، وقالت الخارجية الصينية في بيان إن المنطاد "مدني ويستخدم بشكل رئيسي لأغراض الأرصاد الجوية، وخرج عن مساره بفعل رياح غير متوقعة".
https://sputnikarabic.ae/20230205/ما-هي-قصة-المنطاد-الصيني-1073122656.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/08/1073272654_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_b7046101b96fdedb5163eef65d582dfa.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
العشرات من المناطيد الصينية تظهر فوق تايوان
05:03 GMT 13.02.2023 (تم التحديث: 05:08 GMT 13.02.2023) تابعنا عبر
ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" نقلاً عن مسؤولين تايوانيين أن العشرات من المناطيد العسكرية الصينية ظهرت فوق تايوان في السنوات الأخيرة.
وجاء في المنشور أن "تايوان رصدت عشرات الرحلات الجوية لمناطيد عسكرية
صينية في مجالها الجوي في السنوات الأخيرة".
وبحسب الصحيفة، فإن هذا أكثر بكثير مما تم الإبلاغ عنه سابقًا، مما يثير مخاوف بشأن هجوم محتمل من بكين على الجزيرة. يشار إلى أن وزارة الدفاع التايوانية أكدت سابقًا حادثة واحدة فقط بظهور منطاد صيني حدثت في فبراير/ شباط من العام الماضي.
وصرح مسؤول تايواني كبير، لم يذكر اسمه للصحيفة، "إنها تظهر في كثير من الأحيان، كانت آخر مرة قبل أسابيع قليلة فقط".
وقال مصدر آخر إن حوادث المناطيد تحدث في المتوسط مرة واحدة في الشهر.
وبحسب الصحيفة، قال مسؤولون في الحكومة التايوانية إن المناطيد الصينية التي رصدت في المجال الجوي التايواني تحلق عادة على ارتفاع حوالي 20 ألف قدم (حوالي 6 كيلومترات). يشير المنشور إلى أن هذا أقل بكثير من الارتفاع الذي حلق عنده المنطاد فوق الولايات المتحدة.
وقال أحد المسؤولين التايوانيين للصحيفة إن القوات الجوية أو القوات الصاروخية التابعة للقوات المسلحة الصينية كانت وراء ظهور المناطيد.
وأعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، في وقت سابق، أن مقاتلة أمريكية أسقطت المنطاد الصيني
، الذي دخل الأجواء الأمريكية من جهة الحدود الشمالية الغربية، حيث جرى إسقاطه فوق مياه المحيط الأطلسي قبالة سواحل ولاية كارولينا الجنوبية، على الساحل الشرقي للولايات المتحدة.
وكان البنتاغون قد أعلن، أنه يتعقب منطاد تجسس صينيا
يحلق شمال غربي البلاد، الأمر الذي أدى إلى تصاعد التوترات بين البلدين.
ونفت بكين الاتهامات الأمريكية، وقالت الخارجية الصينية في بيان إن المنطاد "مدني ويستخدم بشكل رئيسي لأغراض الأرصاد الجوية، وخرج عن مساره بفعل رياح غير متوقعة".