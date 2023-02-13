https://sputnikarabic.ae/20230213/وسائل-إعلام-العشرات-من-المناطيد-الصينية-تظهر-فوق-تايوان--1073438443.html

العشرات من المناطيد الصينية تظهر فوق تايوان

العشرات من المناطيد الصينية تظهر فوق تايوان

ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" نقلاً عن مسؤولين تايوانيين أن العشرات من المناطيد العسكرية الصينية ظهرت فوق تايوان في السنوات الأخيرة. 13.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-13T05:03+0000

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رصد عسكري

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وجاء في المنشور أن "تايوان رصدت عشرات الرحلات الجوية لمناطيد عسكرية صينية في مجالها الجوي في السنوات الأخيرة".وبحسب الصحيفة، فإن هذا أكثر بكثير مما تم الإبلاغ عنه سابقًا، مما يثير مخاوف بشأن هجوم محتمل من بكين على الجزيرة. يشار إلى أن وزارة الدفاع التايوانية أكدت سابقًا حادثة واحدة فقط بظهور منطاد صيني حدثت في فبراير/ شباط من العام الماضي.وقال مصدر آخر إن حوادث المناطيد تحدث في المتوسط ​​مرة واحدة في الشهر.وبحسب الصحيفة، قال مسؤولون في الحكومة التايوانية إن المناطيد الصينية التي رصدت في المجال الجوي التايواني تحلق عادة على ارتفاع حوالي 20 ألف قدم (حوالي 6 كيلومترات). يشير المنشور إلى أن هذا أقل بكثير من الارتفاع الذي حلق عنده المنطاد فوق الولايات المتحدة.وأعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، في وقت سابق، أن مقاتلة أمريكية أسقطت المنطاد الصيني، الذي دخل الأجواء الأمريكية من جهة الحدود الشمالية الغربية، حيث جرى إسقاطه فوق مياه المحيط الأطلسي قبالة سواحل ولاية كارولينا الجنوبية، على الساحل الشرقي للولايات المتحدة.وكان البنتاغون قد أعلن، أنه يتعقب منطاد تجسس صينيا يحلق شمال غربي البلاد، الأمر الذي أدى إلى تصاعد التوترات بين البلدين.ونفت بكين الاتهامات الأمريكية، وقالت الخارجية الصينية في بيان إن المنطاد "مدني ويستخدم بشكل رئيسي لأغراض الأرصاد الجوية، وخرج عن مساره بفعل رياح غير متوقعة".

https://sputnikarabic.ae/20230205/ما-هي-قصة-المنطاد-الصيني-1073122656.html

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