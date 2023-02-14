https://sputnikarabic.ae/20230214/الأمم-المتحدة-تدعو-لجمع-397-مليون-دولار-لضحايا-زلزال-سوريا-1073522979.html
الأمم المتحدة تدعو لجمع 397 مليون دولار لضحايا زلزال سوريا
الأمم المتحدة تدعو لجمع 397 مليون دولار لضحايا زلزال سوريا
أطلقت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، نداءً إنسانيًا لجمع مبلغ 397 مليون دولار دعما للشعب السوري لمواجهة آثار الزلزال المدمر. 14.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-14T15:59+0000
2023-02-14T15:59+0000
2023-02-14T15:59+0000
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القاهرة - سبوتنيك. جاء هذا في تصريحات أدلى بها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال مؤتمر صحفي.وقال غوتيريش: "إن الأمم المتحدة تطلق نداءً إنسانيًا لجمع 397 مليون دولار لشعب سوريا التي دمرها الزلزال".وأضاف أن هذا المبلغ "سيغطي فترة 3 أشهر وسيساعد في تأمين الإغاثة المنقذة للحياة التي تشتد الحاجة إليها لما يقرب من 5 ملايين سوري".واعتبر أنه "يجب أن تمر المساعدات من جميع الجهات إلى جميع الجهات، عبر جميع الطرق دون أي قيود".وتابع غوتيريش: "لا ينبغي أن تتفاقم معاناة الإنسان إثر هذه الكارثة الطبيعية بسبب العوائق التي من صنع الإنسان، الوصول والتمويل والإمدادات".وفي السادس من فبراير/ شباط، ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة، أجزاء من تركيا وسوريا، تبعته عدة هزات ارتدادية قوية وهو ما أسفر عن مقتل 33 ألف شخص معظمهم في تركيا.وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل العديد من الهزات الارتدادية.
https://sputnikarabic.ae/20230214/منظمة-الصحة-العالمية-زلزال-تركيا-هو-أسوأ-كارثة-طبيعية-في-أوروبا-منذ-قرن-1073520383.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
زلزال, أخبار سوريا اليوم, الأخبار, العالم العربي, منظمة الأمم المتحدة
زلزال, أخبار سوريا اليوم, الأخبار, العالم العربي, منظمة الأمم المتحدة
الأمم المتحدة تدعو لجمع 397 مليون دولار لضحايا زلزال سوريا
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أطلقت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، نداءً إنسانيًا لجمع مبلغ 397 مليون دولار دعما للشعب السوري لمواجهة آثار الزلزال المدمر.
القاهرة - سبوتنيك. جاء هذا في تصريحات أدلى بها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال مؤتمر صحفي.
وقال غوتيريش: "إن الأمم المتحدة تطلق نداءً إنسانيًا لجمع 397 مليون دولار لشعب سوريا التي دمرها
الزلزال".
وأضاف أن هذا المبلغ "سيغطي فترة 3 أشهر وسيساعد في تأمين الإغاثة المنقذة للحياة التي تشتد الحاجة إليها لما يقرب من 5 ملايين سوري".
واعتبر أنه "يجب أن تمر المساعدات من جميع الجهات إلى جميع الجهات، عبر جميع الطرق دون أي قيود".
وتابع غوتيريش: "لا ينبغي أن تتفاقم معاناة الإنسان إثر هذه الكارثة الطبيعية بسبب العوائق التي من صنع الإنسان، الوصول والتمويل والإمدادات".
وفي السادس من فبراير/ شباط، ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة، أجزاء من تركيا وسوريا، تبعته عدة هزات ارتدادية قوية وهو ما أسفر عن مقتل 33 ألف شخص معظمهم في تركيا.
وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا
إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي، كما تم تسجيل العديد من الهزات الارتدادية.