عربي
https://sputnikarabic.ae/20230214/منظمة-الصحة-العالمية-زلزال-تركيا-هو-أسوأ-كارثة-طبيعية-في-أوروبا-منذ-قرن-1073520383.html
منظمة الصحة العالمية: زلزال تركيا هو "أسوأ كارثة طبيعية في أوروبا منذ قرن"
منظمة الصحة العالمية: زلزال تركيا هو "أسوأ كارثة طبيعية في أوروبا منذ قرن"
قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، إن الزلازل الهائلة التي وقعت الأسبوع الماضي، وأودت بحياة الآلاف في تركيا وسوريا، شكلت "أسوأ كارثة طبيعية" منذ 100... 14.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-14T14:13+0000
2023-02-14T14:13+0000
منظمة الصحة العالمية
أخبار تركيا اليوم
زلزال
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/08/18/1046343649_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_967fb6ee242449eb666318106a2728b0.jpg
وقال المدير الإقليمي لأوروبا في المنظمة، هانز كلوج، في مؤتمر صحفي: "إننا نشهد أسوأ كارثة طبيعية في المنطقة الأوروبية لمنظمة الصحة العالمية منذ قرن، وما زلنا نتعرف على حجمها".وتضم المنطقة الأوروبية لمنظمة الصحة العالمية 53 دولة، بما في ذلك تركيا، بينما تعد سوريا عضو في منطقة شرق البحر المتوسط المجاورة للمنظمة.وفي السادس من فبراير/ شباط الجاري، ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة، أجزاء من تركيا وسوريا، تبعته عدة هزات ارتدادية قوية.وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي.ولا تزال أعمال الإنقاذ جارية للبحث عن ناجين تحت أكوام ضخمة من الأنقاض في المناطق التي ضربها الزلزال في سوريا وتركيا.
https://sputnikarabic.ae/20230211/مدير-الصحة-العالمية-من-سوريا-أشعر-بالحزن-لرؤية-الظروف-التي-يواجهها-الناجون-من-الزلزال-1073387150.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/08/18/1046343649_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a1591096de2906dfd3db20437024ac36.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منظمة الصحة العالمية, أخبار تركيا اليوم, زلزال, العالم, أخبار العالم الآن
منظمة الصحة العالمية, أخبار تركيا اليوم, زلزال, العالم, أخبار العالم الآن

منظمة الصحة العالمية: زلزال تركيا هو "أسوأ كارثة طبيعية في أوروبا منذ قرن"

14:13 GMT 14.02.2023
© AFP 2023 / FABRICE COFFRINIمنظمة الصحة العالمية أغسطس/ آب 2020
منظمة الصحة العالمية أغسطس/ آب 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2023
منظمة الصحة العالمية أغسطس/ آب 2020
© AFP 2023 / FABRICE COFFRINI
تابعنا عبرTelegram
قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، إن الزلازل الهائلة التي وقعت الأسبوع الماضي، وأودت بحياة الآلاف في تركيا وسوريا، شكلت "أسوأ كارثة طبيعية" منذ 100 عام في أوروبا".
وقال المدير الإقليمي لأوروبا في المنظمة، هانز كلوج، في مؤتمر صحفي: "إننا نشهد أسوأ كارثة طبيعية في المنطقة الأوروبية لمنظمة الصحة العالمية منذ قرن، وما زلنا نتعرف على حجمها".
وتضم المنطقة الأوروبية لمنظمة الصحة العالمية 53 دولة، بما في ذلك تركيا، بينما تعد سوريا عضو في منطقة شرق البحر المتوسط المجاورة للمنظمة.
وفي السادس من فبراير/ شباط الجاري، ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة، أجزاء من تركيا وسوريا، تبعته عدة هزات ارتدادية قوية.
مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2023
مدير "الصحة العالمية" من سوريا: أشعر بالحزن لرؤية الظروف التي يواجهها الناجون من الزلزال
11 فبراير, 15:40 GMT
وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي.
ولا تزال أعمال الإنقاذ جارية للبحث عن ناجين تحت أكوام ضخمة من الأنقاض في المناطق التي ضربها الزلزال في سوريا وتركيا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:00 GMTВоеннослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала