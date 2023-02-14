https://sputnikarabic.ae/20230214/منظمة-الصحة-العالمية-زلزال-تركيا-هو-أسوأ-كارثة-طبيعية-في-أوروبا-منذ-قرن-1073520383.html

منظمة الصحة العالمية: زلزال تركيا هو "أسوأ كارثة طبيعية في أوروبا منذ قرن"

منظمة الصحة العالمية: زلزال تركيا هو "أسوأ كارثة طبيعية في أوروبا منذ قرن"

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، إن الزلازل الهائلة التي وقعت الأسبوع الماضي، وأودت بحياة الآلاف في تركيا وسوريا، شكلت "أسوأ كارثة طبيعية" منذ 100... 14.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-14T14:13+0000

2023-02-14T14:13+0000

2023-02-14T14:13+0000

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وقال المدير الإقليمي لأوروبا في المنظمة، هانز كلوج، في مؤتمر صحفي: "إننا نشهد أسوأ كارثة طبيعية في المنطقة الأوروبية لمنظمة الصحة العالمية منذ قرن، وما زلنا نتعرف على حجمها".وتضم المنطقة الأوروبية لمنظمة الصحة العالمية 53 دولة، بما في ذلك تركيا، بينما تعد سوريا عضو في منطقة شرق البحر المتوسط المجاورة للمنظمة.وفي السادس من فبراير/ شباط الجاري، ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة، أجزاء من تركيا وسوريا، تبعته عدة هزات ارتدادية قوية.وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي.ولا تزال أعمال الإنقاذ جارية للبحث عن ناجين تحت أكوام ضخمة من الأنقاض في المناطق التي ضربها الزلزال في سوريا وتركيا.

https://sputnikarabic.ae/20230211/مدير-الصحة-العالمية-من-سوريا-أشعر-بالحزن-لرؤية-الظروف-التي-يواجهها-الناجون-من-الزلزال-1073387150.html

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منظمة الصحة العالمية, أخبار تركيا اليوم, زلزال, العالم, أخبار العالم الآن