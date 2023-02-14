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الجيش اليمني يعلن إحباط هجمات لـ "أنصار الله" في تعز
الجيش اليمني يعلن إحباط هجمات لـ "أنصار الله" في تعز
أعلنت وزارة الدفاع اليمنية، اليوم الثلاثاء، إلحاق خسائر بجماعة "أنصار الله"، إثر تجدد المواجهات بين الجانبين في محافظة تعز جنوب غربي اليمن. 14.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-14T20:27+0000
2023-02-14T20:27+0000
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وذكرت الدفاع اليمنية عبر موقعها الرسمي "26 سبتمبر"، أن "مجاميع من عناصر أنصار الله، هاجمت مواقع في جبهة الصِّرمين شرق مدينة تعز، ومحيط جبل هَّان ووادي حذران وأطراف المطار القديم ومنطقة غُراب غرب المدينة، وعُصيفِّرة والدفاع الجوي شمال المدينة".وأكدت "صد قوات الجيش هجمات أنصار الله وتكبيدهم خسائر كبيرة في العدد والعدة".وأشارت إلى "استهداف مدفعية الجيش اليمني تحركات للجماعة أثناء محاولة عناصرهم إنشاء خنادق وتحصينات في الجبهة الشرقية، وفي جبهة الضَّباب [غرب مدينة تعز]".وجاء التصعيد الميداني الجديد في محافظة تعز بعد أكثر من أربعة أشهر على انقضاء هدنة الأمم المتحدة في اليمن، مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، دون توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله"، إلى اتفاق لتجديدها.وتسيطر جماعة "أنصار الله" اليمنية منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، بحياة الآلاف، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20230214/أمريكا-تحول-حمولة-أسلحة-مصادرة-من-اليمن-إلى-أوكرانيا-1073531820.html
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أخبار اليمن الأن, أنصار الله, الجيش اليمني, العالم العربي, الأخبار
أخبار اليمن الأن, أنصار الله, الجيش اليمني, العالم العربي, الأخبار

الجيش اليمني يعلن إحباط هجمات لـ "أنصار الله" في تعز

20:27 GMT 14.02.2023
© AP Photo / Yemen's Defense Ministryجنود من الجيش اليمني يطلقون صواريخ
جنود من الجيش اليمني يطلقون صواريخ - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2023
© AP Photo / Yemen's Defense Ministry
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أعلنت وزارة الدفاع اليمنية، اليوم الثلاثاء، إلحاق خسائر بجماعة "أنصار الله"، إثر تجدد المواجهات بين الجانبين في محافظة تعز جنوب غربي اليمن.
وذكرت الدفاع اليمنية عبر موقعها الرسمي "26 سبتمبر"، أن "مجاميع من عناصر أنصار الله، هاجمت مواقع في جبهة الصِّرمين شرق مدينة تعز، ومحيط جبل هَّان ووادي حذران وأطراف المطار القديم ومنطقة غُراب غرب المدينة، وعُصيفِّرة والدفاع الجوي شمال المدينة".
وأكدت "صد قوات الجيش هجمات أنصار الله وتكبيدهم خسائر كبيرة في العدد والعدة".
رشاشات كلاشنيكوف - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2023
أمريكا تحول حمولة أسلحة مصادرة من اليمن إلى أوكرانيا
19:06 GMT
وأشارت إلى "استهداف مدفعية الجيش اليمني تحركات للجماعة أثناء محاولة عناصرهم إنشاء خنادق وتحصينات في الجبهة الشرقية، وفي جبهة الضَّباب [غرب مدينة تعز]".
وجاء التصعيد الميداني الجديد في محافظة تعز بعد أكثر من أربعة أشهر على انقضاء هدنة الأمم المتحدة في اليمن، مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، دون توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله"، إلى اتفاق لتجديدها.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" اليمنية منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، بحياة الآلاف، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
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