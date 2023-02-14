https://sputnikarabic.ae/20230214/أمريكا-تحول-حمولة-أسلحة-مصادرة-من-اليمن-إلى-أوكرانيا-1073531820.html
أمريكا تحول حمولة أسلحة مصادرة من اليمن إلى أوكرانيا
أمريكا تحول حمولة أسلحة مصادرة من اليمن إلى أوكرانيا
ذكرت وسائل إعلام غربية نقلاً عن مصادر حكومية أمريكية وأوروبية بأن الجيش الأمريكي يفكر في تسليم أسلحة وذخائر مصادرة لأوكرانيا تم تهريبها إلى "المتمردين" في... 14.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-14T19:06+0000
2023-02-14T19:06+0000
2023-02-14T19:06+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
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وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مصادر خاصة بها، اليوم الثلاثاء، نقلا مسؤولين في الإدارة الأمريكية لم يكشفوا عن أسمائهم أن "نقل 5000 بندقية هجومية و1.6 مليون طلقة أسلحة خفيفة وعدد من الصواريخ المضادة للدبابات وأكثر من 7000 عبوة ناسفة إلى كييف قيد المناقشة".وأكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أن أوكرانيا تستهلك الكثير من الأسلحة والذخائر.وأشار أوستن إلى أن الولايات المتحدة وحلفاءها سيبذلون كل ما بوسعهم لإمداد كييف بالمزيد.وقال أوستن، خلال مؤتمر صحفي على هامش اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل: "منذ عام تدافع أوكرانيا عن نفسها وقد استهلكت الكثير من الأسلحة والذخائر، وسنبذل كل ما بوسعنا للعمل مع شركائنا الدوليين لضمان تقديم أكبر قدر ممكن من الأسلحة والذخائر في أسرع وقت ممكن".
https://sputnikarabic.ae/20230214/إعلام-غربي-الولايات-المتحدة-تعتمد-على-روسيا-لتوفير-20-من-احتياجاتها-لليورانيوم-1073521942.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
أمريكا تحول حمولة أسلحة مصادرة من اليمن إلى أوكرانيا
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ذكرت وسائل إعلام غربية نقلاً عن مصادر حكومية أمريكية وأوروبية بأن الجيش الأمريكي يفكر في تسليم أسلحة وذخائر مصادرة لأوكرانيا تم تهريبها إلى "المتمردين" في اليمن ولكن تم اعتراضها.
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال
" عن مصادر خاصة بها، اليوم الثلاثاء، نقلا مسؤولين في الإدارة الأمريكية لم يكشفوا عن أسمائهم أن "نقل 5000 بندقية هجومية و1.6 مليون طلقة أسلحة خفيفة وعدد من الصواريخ المضادة للدبابات وأكثر من 7000 عبوة ناسفة إلى كييف قيد المناقشة".
وبحسب الصحيفة، فإننا نتحدث عن ترسانة أسلحة تم ضبطها في الأشهر الأخيرة قبالة الساحل اليمني على متن سفن مهربين يشتبه في أن لهم صلات بإيران.
وأكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أن أوكرانيا تستهلك الكثير من الأسلحة والذخائر.
وأشار أوستن إلى أن الولايات المتحدة وحلفاءها سيبذلون كل ما بوسعهم لإمداد كييف بالمزيد.
وقال أوستن
، خلال مؤتمر صحفي على هامش اجتماع وزراء دفاع حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل: "منذ عام تدافع أوكرانيا عن نفسها وقد استهلكت الكثير من الأسلحة والذخائر، وسنبذل كل ما بوسعنا للعمل مع شركائنا الدوليين لضمان تقديم أكبر قدر ممكن من الأسلحة والذخائر في أسرع وقت ممكن".