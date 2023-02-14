https://sputnikarabic.ae/20230214/الدفاع-الإسبانية-لا-نستطيع-إمداد-أوكرانيا-بمقاتلات-1073509448.html
الدفاع الإسبانية: لا نستطيع إمداد أوكرانيا بمقاتلات
الدفاع الإسبانية: لا نستطيع إمداد أوكرانيا بمقاتلات
أعلنت وزيرة الدفاع الإسبانية، مارغريتا روبليس، اليوم الثلاثاء، بعد اجتماع لوزراء دفاع الناتو في المقر الرئيسي في بروكسل، أن إسبانيا ليس لديها مقاتلات لتزويد... 14.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-14T12:05+0000
2023-02-14T12:05+0000
2023-02-14T12:05+0000
العالم
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وقالت في بث مباشر على وكالة الأنباء EFE: "أوكرانيا طلبت مقاتلات لا تملكها إسبانيا، وبالتالي لا يمكننا المساعدة في هذا المجال".أكدت روبليس أن إسبانيا من المفترض أن ترسل 2-4 دبابات من طراز ليوبارد إلى أوكرانيا. ومع ذلك، أوضحت أن العدد الإجمالي للدبابات التي أرسلتها جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لا يزال بحاجة إلى توضيح.وفي هذا السياق، لفتت وزيرة الدفاع الإسبانية الانتباه إلى الأهمية الخاصة لتدريب الجنود. وبحسب قولها، سيصل الجنود الأوكرانيون إلى المملكة هذا الأسبوع أو أوائل الأسبوع المقبل لتلقي تدريب على استخدام وصيانة دبابات ليوبارد. في 15 فبراير، سينتهي 200 جندي أوكراني تدريبهم في توليدو، وفي 16 فبراير، سيصل جنود آخرون مكانهم. في يناير، أعلنت وزارة الدفاع الإسبانية أنها بدأت تدريب 225 جنديًا أوكرانيًا، من بينهم 198 تم حشدهم دون تدريب عسكري.
https://sputnikarabic.ae/20230213/قديروف-يعلن-عما-سيحدث-للمقاتلات-الغربية-في-أوكرانيا-1073451862.html
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العالم
الدفاع الإسبانية: لا نستطيع إمداد أوكرانيا بمقاتلات
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أعلنت وزيرة الدفاع الإسبانية، مارغريتا روبليس، اليوم الثلاثاء، بعد اجتماع لوزراء دفاع الناتو في المقر الرئيسي في بروكسل، أن إسبانيا ليس لديها مقاتلات لتزويد كييف، لكن لديها 2 - 4 دبابات من طراز ليوبارد.
وقالت في بث مباشر على وكالة الأنباء EFE: "أوكرانيا طلبت مقاتلات لا تملكها إسبانيا
، وبالتالي لا يمكننا المساعدة في هذا المجال".
أكدت روبليس أن إسبانيا من المفترض أن ترسل 2-4 دبابات من طراز ليوبارد إلى أوكرانيا. ومع ذلك، أوضحت أن العدد الإجمالي للدبابات التي أرسلتها جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لا يزال بحاجة إلى توضيح.
وفي هذا السياق، لفتت وزيرة الدفاع الإسبانية الانتباه إلى الأهمية الخاصة لتدريب الجنود. وبحسب قولها، سيصل الجنود الأوكرانيون إلى المملكة هذا الأسبوع أو أوائل الأسبوع المقبل لتلقي تدريب على استخدام وصيانة دبابات ليوبارد. في 15 فبراير، سينتهي 200 جندي أوكراني تدريبهم في توليدو، وفي 16 فبراير، سيصل جنود آخرون مكانهم. في يناير، أعلنت وزارة الدفاع الإسبانية أنها بدأت تدريب 225 جنديًا أوكرانيًا، من بينهم 198 تم حشدهم دون تدريب عسكري.