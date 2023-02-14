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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230214/القوات-الأوكرانية-تستهدف-دونيتسك-بـ5-قذائف-عيار-155-ملم-يستخدمها-حلف-الناتو-1073536757.html
القوات الأوكرانية تستهدف دونيتسك بـ5 قذائف عيار 155 ملم يستخدمها حلف "الناتو"
القوات الأوكرانية تستهدف دونيتسك بـ5 قذائف عيار 155 ملم يستخدمها حلف "الناتو"
أفادت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في مركز مراقبة وتسجيل جرائم الحرب التي ترتكبها أوكرانيا، بأن القوات الأوكرانية أطلقت 5 قذائف عيار 155 ملم يستخدمهما حلف... 14.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-14T22:35+0000
2023-02-14T22:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيانٍ صدر عن الممثلية ونشر على صفحتها في "تلغرام": "عند الساعة 22.55 تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية باتجاه محور التجمع السكني نيتيلوفو بمدينة دونيتسك (منطقة كويبيشيفسكي): جرى إطلاق 5 قذائف من عيار 155 ملم".وتواصل القوات الأوكرانية، استهداف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن لوغانسك ودونيتسك.
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أخبار جمهورية دونيتسك, أخبار أوكرانيا, العالم, جمهورية لوغانسك الشعبية, روسيا
أخبار جمهورية دونيتسك, أخبار أوكرانيا, العالم, جمهورية لوغانسك الشعبية, روسيا

القوات الأوكرانية تستهدف دونيتسك بـ5 قذائف عيار 155 ملم يستخدمها حلف "الناتو"

22:35 GMT 14.02.2023
© Sputnik . Valery Melnikov / الانتقال إلى بنك الصورعمال الإنقاذ في موقع مركز التسوق الذي دمر نتيجة القصف من قبل القوات المسلحة لأوكرانيا في شارع إليتشا في منطقة كالينينسكي في دونيتسك.
عمال الإنقاذ في موقع مركز التسوق الذي دمر نتيجة القصف من قبل القوات المسلحة لأوكرانيا في شارع إليتشا في منطقة كالينينسكي في دونيتسك. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2023
© Sputnik . Valery Melnikov
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أفادت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في مركز مراقبة وتسجيل جرائم الحرب التي ترتكبها أوكرانيا، بأن القوات الأوكرانية أطلقت 5 قذائف عيار 155 ملم يستخدمهما حلف "الناتو" على منطقة كويبيشيفسكي في دونيتسك مساء الثلاثاء.
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيانٍ صدر عن الممثلية ونشر على صفحتها في "تلغرام": "عند الساعة 22.55 تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية باتجاه محور التجمع السكني نيتيلوفو بمدينة دونيتسك (منطقة كويبيشيفسكي): جرى إطلاق 5 قذائف من عيار 155 ملم".
وتواصل القوات الأوكرانية، استهداف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن لوغانسك ودونيتسك.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:00 GMTВоеннослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:29 GMT
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