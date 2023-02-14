https://sputnikarabic.ae/20230214/القوات-الأوكرانية-تستهدف-دونيتسك-بـ5-قذائف-عيار-155-ملم-يستخدمها-حلف-الناتو-1073536757.html
القوات الأوكرانية تستهدف دونيتسك بـ5 قذائف عيار 155 ملم يستخدمها حلف "الناتو"
القوات الأوكرانية تستهدف دونيتسك بـ5 قذائف عيار 155 ملم يستخدمها حلف "الناتو"
أفادت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في مركز مراقبة وتسجيل جرائم الحرب التي ترتكبها أوكرانيا، بأن القوات الأوكرانية أطلقت 5 قذائف عيار 155 ملم يستخدمهما حلف... 14.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-14T22:35+0000
2023-02-14T22:35+0000
2023-02-14T22:35+0000
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيانٍ صدر عن الممثلية ونشر على صفحتها في "تلغرام": "عند الساعة 22.55 تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية باتجاه محور التجمع السكني نيتيلوفو بمدينة دونيتسك (منطقة كويبيشيفسكي): جرى إطلاق 5 قذائف من عيار 155 ملم".وتواصل القوات الأوكرانية، استهداف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن لوغانسك ودونيتسك.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك, أخبار أوكرانيا, العالم, جمهورية لوغانسك الشعبية, روسيا
أخبار جمهورية دونيتسك, أخبار أوكرانيا, العالم, جمهورية لوغانسك الشعبية, روسيا
القوات الأوكرانية تستهدف دونيتسك بـ5 قذائف عيار 155 ملم يستخدمها حلف "الناتو"
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أفادت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في مركز مراقبة وتسجيل جرائم الحرب التي ترتكبها أوكرانيا، بأن القوات الأوكرانية أطلقت 5 قذائف عيار 155 ملم يستخدمهما حلف "الناتو" على منطقة كويبيشيفسكي في دونيتسك مساء الثلاثاء.