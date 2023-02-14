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https://sputnikarabic.ae/20230214/بايدن-يأمر-بتشكيل-فريق-لدراسة-متعمقة-للأجسام-الطائرة-المجهولة-الهوية-1073481628.html
بايدن يأمر بتشكيل فريق لإجراء دراسة معمقة للأجسام الطائرة المجهولة الهوية
بايدن يأمر بتشكيل فريق لإجراء دراسة معمقة للأجسام الطائرة المجهولة الهوية
صرح جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن أصدر تعليماته بتشكيل فريق مشترك بين الوكالات لإجراء تحليل معمّق... 14.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-14T04:54+0000
2023-02-14T05:10+0000
العالم
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وقال في إيجاز صحفي: "الرئيس، من خلال مستشاره للأمن القومي، وجه اليوم فريقًا متعدد الوكالات لاستكشاف التداعيات السياسية للكشف عن الأجسام الطائرة المجهولة وتحليلها والتخلص منها والتي تشكل مخاطر أمنية".وأضاف كيربي أنه في حين أن ظاهرة الأجسام الطائرة المجهولة معروفة منذ فترة طويلة، لم تكن هناك محاولة جادة من السلطات الأمريكية لدراستها وشرحها بعمق قبل فترة رئاسة جو بايدن. وفقًا للمسؤول، فإن رئيس الدولة الحالي "غير كل ذلك" - والآن تحاول الولايات المتحدة فهم هذه المسألة بشكل أفضل.وكان قد أكد عضو الكونغرس من ولاية ميشيغان، جاك بيرغمان، يوم أمس أن مقاتلة أمريكية أسقطت جسما آخر غير معروف، فوق بحيرة هورون بالقرب من الحدود مع كندا.
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بايدن يأمر بتشكيل فريق لإجراء دراسة معمقة للأجسام الطائرة المجهولة الهوية

04:54 GMT 14.02.2023 (تم التحديث: 05:10 GMT 14.02.2023)
© AP Photo / Susan Walshالرئيس الأمريكي جو بايدن
الرئيس الأمريكي جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2023
© AP Photo / Susan Walsh
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صرح جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي، بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن أصدر تعليماته بتشكيل فريق مشترك بين الوكالات لإجراء تحليل معمّق لظاهرة الأجسام الطائرة المجهولة بعد وقوع حوادث في شمال البلاد وفي كندا.
وقال في إيجاز صحفي: "الرئيس، من خلال مستشاره للأمن القومي، وجه اليوم فريقًا متعدد الوكالات لاستكشاف التداعيات السياسية للكشف عن الأجسام الطائرة المجهولة وتحليلها والتخلص منها والتي تشكل مخاطر أمنية".
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وأضاف كيربي أنه في حين أن ظاهرة الأجسام الطائرة المجهولة معروفة منذ فترة طويلة، لم تكن هناك محاولة جادة من السلطات الأمريكية لدراستها وشرحها بعمق قبل فترة رئاسة جو بايدن. وفقًا للمسؤول، فإن رئيس الدولة الحالي "غير كل ذلك" - والآن تحاول الولايات المتحدة فهم هذه المسألة بشكل أفضل.

في الوقت نفسه، أشار كيربي إلى أن واشنطن لا ترى أي سبب للحديث عن أصل خارج كوكب الأرض للأجسام التي يتم اعتراضها فوق ألاسكا وكندا وبحيرة هورون. وأكد أنه بعد أن تشق فرق البحث طريقها إلى الحطام، سيتضح بالضبط ما الذي أسقطه الأمريكيون في الشمال.

وكان قد أكد عضو الكونغرس من ولاية ميشيغان، جاك بيرغمان، يوم أمس أن مقاتلة أمريكية أسقطت جسما آخر غير معروف، فوق بحيرة هورون بالقرب من الحدود مع كندا.
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