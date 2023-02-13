https://sputnikarabic.ae/20230213/تصويت-هل-الأجسام-الغامضة-التي-تم-إسقاطها-كائنات-فضائية-أم-حرب-خفية؟--1073458773.html
تصويت... هل الأجسام الغامضة التي تم إسقاطها "كائنات فضائية" أم "حرب خفية"؟
تصويت... هل الأجسام الغامضة التي تم إسقاطها "كائنات فضائية" أم "حرب خفية"؟
أكد عضو الكونغرس من ولاية ميشيغان، جاك بيرغمان، أمس الأحد، أن مقاتلة أمريكية أسقطت جسما آخر غير معروف، فوق بحيرة هورون بالقرب من الحدود مع كندا، الأمر الذي... 13.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-13T13:51+0000
2023-02-13T13:51+0000
2023-02-13T13:59+0000
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وقال بيرغمان: "لقد كنت على اتصال بوزارة الدفاع (البنتاغون) فيما يتعلق بالعمليات في منطقة البحيرات العظمى اليوم. لقد أسقط الجيش الأمريكي جسمًا آخر فوق بحيرة هورون".وبدورها، قالت قيادة الدفاع الجوي في أمريكا الشمالية (نوراد)، السبت الماضي، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إنها كانت تتعقب "جسما محمولا جوا على ارتفاعات عالية فوق شمال كندا".وعلى الرغم من تكرار هذه الأحداث، حيث سجل إسقاط رابع "جسم غامض" في كل من أمريكا وكندا، إلا أن أي جهة رسمية لم تكشف عن طبيعة هذه الأجسام التي قالت إنها بحجم سيارة.وقال غلين دي فانهيرك خلال مؤتمر صحفي، أمس الأحد، في البنتاغون عندما سئل عن صلة الأجسام الطائرة التي أسقطتها "نوراد" المحتمل بالكائنات الفضائية: "سأدع مجتمع الاستخبارات ومجتمع مكافحة التجسس يكتشفون ذلك. لا أستبعد أي شيء".وأشار فانهيرك إلى أن البنتاغون ونوراد غير قادرين حاليا على إقامة روابط بين الأجسام الطائرة التي أسقطت مؤخرا فوق أمريكا الشمالية وأي بلد محدد، وأكد "سأكون مترددا وأحثكم على عدم نسبتها إلى أي بلد معين. نحن لا نعرف".اقرأ أيضا: مجلة: أمريكا سحبت حاملات الطائرات بعيدا عن الصين بعد "هدية" بوتين إلى شي جين بينغوبدورها، ذكرت صحيفة "غلوبال تايمز" الحكومية الصينية، أمس الأحد، أن جسما طائرا مجهول الهوية شوهد قبالة سواحل مقاطعة شاندونغ شرقي الصين، يوم الأحد، وكان من الممكن أن تسقطه "السلطات المختصة" الصينية.وأرسل مكتب التنمية البحرية لمدينة تشينغداو، مقاطعة شاندونغ، إخطارا يفيد بأنه "تم اكتشاف جسم طائر مجهول في منطقة المياه بمنطقة ريتشاو"، وفقا لحسابه "Weibo" الرسمي على وسائل التواصل الاجتماعي.وأشار وينبين إلى أن "الدخول غير القانوني للمناطيد الأمريكية إلى المجال الجوي لدول أخرى هو ممارسة شائعة، ومنذ بداية العام الماضي فقط، دخلت المناطيد الأمريكية بشكل غير قانوني المجال الجوي الصيني أكثر من 10 مرات دون إذن من الإدارات الصينية ذات الصلة"، وفقا لصحيفة "غلوبال تايمز" الحكومية الصينية.
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العالم, استطلاعات الرأي, الصين, البنتاغون الأمريكي, опросы
العالم, استطلاعات الرأي, الصين, البنتاغون الأمريكي, опросы
تصويت... هل الأجسام الغامضة التي تم إسقاطها "كائنات فضائية" أم "حرب خفية"؟
13:51 GMT 13.02.2023 (تم التحديث: 13:59 GMT 13.02.2023) تابعنا عبر
أكد عضو الكونغرس من ولاية ميشيغان، جاك بيرغمان، أمس الأحد، أن مقاتلة أمريكية أسقطت جسما آخر غير معروف، فوق بحيرة هورون بالقرب من الحدود مع كندا، الأمر الذي أثار الكثير من التساؤلات بسبب تكرار هذه الأحداث الغامضة.
وقال بيرغمان: "لقد كنت على اتصال بوزارة الدفاع (البنتاغون) فيما يتعلق بالعمليات في منطقة البحيرات العظمى اليوم. لقد أسقط الجيش الأمريكي جسمًا آخر فوق بحيرة هورون".
وبدورها، قالت قيادة الدفاع الجوي في أمريكا الشمالية (نوراد)، السبت الماضي، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إنها كانت تتعقب "جسما محمولا جوا
على ارتفاعات عالية فوق شمال كندا".
وقال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، على "تويتر" في وقت لاحق: "أمرت بإسقاط جسم مجهول انتهك المجال الجوي الكندي. أسقطت قيادة نوراد هذا الجسم فوق يوكون. هاجمت الطائرات الكندية والأمريكية الجسم، ونجحت طائرة أمريكية من طراز إف 22 في إسقاطه".
وعلى الرغم من تكرار هذه الأحداث، حيث سجل إسقاط رابع "جسم غامض" في كل من أمريكا وكندا، إلا أن أي جهة رسمية لم تكشف عن طبيعة هذه الأجسام التي قالت إنها بحجم سيارة.
لكن الأكثر إثارة لهذه الأحداث المتكررة، هو تصريح قائد القيادة الشمالية الأمريكية وقيادة الدفاع الجوي الفضائي لأمريكا الشمالية (نوراد)، الجنرال غلين دي فانهيرك، الذي قال إنه لا يستبعد أن تكون الأجسام الطائرة المشبوهة التي أسقطت في الأيام الأخيرة مرتبطة بحياة خارج كوكب الأرض.
وقال غلين دي فانهيرك خلال مؤتمر صحفي
، أمس الأحد، في البنتاغون عندما سئل عن صلة الأجسام الطائرة التي أسقطتها "نوراد" المحتمل بالكائنات الفضائية: "سأدع مجتمع الاستخبارات ومجتمع مكافحة التجسس يكتشفون ذلك. لا أستبعد أي شيء
".
وأشار فانهيرك إلى أن البنتاغون ونوراد غير قادرين حاليا على إقامة روابط بين الأجسام الطائرة التي أسقطت مؤخرا فوق أمريكا الشمالية وأي بلد محدد، وأكد "سأكون مترددا وأحثكم على عدم نسبتها إلى أي بلد معين. نحن لا نعرف
".
وبدورها، ذكرت صحيفة "غلوبال تايمز" الحكومية الصينية، أمس الأحد، أن جسما طائرا مجهول الهوية شوهد قبالة سواحل مقاطعة شاندونغ شرقي الصين، يوم الأحد، وكان من الممكن أن تسقطه "السلطات المختصة" الصينية.
وأرسل مكتب التنمية البحرية لمدينة تشينغداو، مقاطعة شاندونغ، إخطارا يفيد بأنه "تم اكتشاف جسم طائر مجهول في منطقة المياه بمنطقة ريتشاو"، وفقا لحسابه "Weibo" الرسمي على وسائل التواصل الاجتماعي.
كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وينبين، اليوم الاثنين، أن السلطات الصينية رصدت مناطيد أمريكية اخترقت المجال الجوي الصيني، بشكل غير قانوني، أكثر من 10 مرات، منذ تاريخ 1 يناير/ كانون الثاني 2022.
وأشار وينبين إلى أن "الدخول غير القانوني للمناطيد الأمريكية إلى المجال الجوي لدول أخرى هو ممارسة شائعة، ومنذ بداية العام الماضي فقط، دخلت المناطيد الأمريكية بشكل غير قانوني المجال الجوي الصيني
أكثر من 10 مرات دون إذن من الإدارات الصينية ذات الصلة"، وفقا لصحيفة "غلوبال تايمز" الحكومية الصينية.