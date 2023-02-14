https://sputnikarabic.ae/20230214/روسيا-تطبق-الخناق-على-آخر-طرق-إمداد-أرتيوموفسك-1073508055.html

روسيا تطبق الخناق على آخر طرق إمداد أرتيوموفسك

روسيا تطبق الخناق على آخر طرق إمداد أرتيوموفسك

أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، أن الوحدات الروسية المقاتلة تخوض معارك في منطقة باراسكوفيفكا، وسيؤدي الاستيلاء على القرية إلى... 14.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-14T11:32+0000

2023-02-14T11:32+0000

2023-02-14T11:32+0000

روسيا

رصد عسكري

أخبار جمهورية دونيتسك

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وأضاف بوشيلين على قناة "روسيا 1" اليوم الثلاثاء: "الآن بعد تحرير كراسنايا غورا، هناك عملية تطهير إضافية تجري هناك، والتي بدورها تسمح لنا بالتعامل بشكل فعال مع باراسكوفيفكا".وقال بوشيلين إن "قتالا عنيفا اندلع بالفعل هناك".وشدد بوشيلين على أن "قيادة القوات المسلحة الأوكرانية تتخذ إجراءات يمكن التنبؤ بها، بما في ذلك منع الدخول الحر إلى أرتيوموفسك للأجانب".وأكدت وزارة الدفاع يوم أمس الاثنين تحرير بلدة كراسنايا غورا من قبل الكتائب المقاتلة وبدعم ناري من القوات الصاروخية والمدفعية التابعة لمجموعة القوات الجنوبية.

https://sputnikarabic.ae/20230208/القوات-الروسية-تسيطر-على-عدة-شوارع-من-أرتيوموفسك-1073251332.html

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