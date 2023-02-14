https://sputnikarabic.ae/20230214/روسيا-تطبق-الخناق-على-آخر-طرق-إمداد-أرتيوموفسك-1073508055.html
روسيا تطبق الخناق على آخر طرق إمداد أرتيوموفسك
روسيا تطبق الخناق على آخر طرق إمداد أرتيوموفسك
أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، أن الوحدات الروسية المقاتلة تخوض معارك في منطقة باراسكوفيفكا، وسيؤدي الاستيلاء على القرية إلى... 14.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-14T11:32+0000
2023-02-14T11:32+0000
2023-02-14T11:32+0000
روسيا
رصد عسكري
أخبار جمهورية دونيتسك
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وأضاف بوشيلين على قناة "روسيا 1" اليوم الثلاثاء: "الآن بعد تحرير كراسنايا غورا، هناك عملية تطهير إضافية تجري هناك، والتي بدورها تسمح لنا بالتعامل بشكل فعال مع باراسكوفيفكا".وقال بوشيلين إن "قتالا عنيفا اندلع بالفعل هناك".وشدد بوشيلين على أن "قيادة القوات المسلحة الأوكرانية تتخذ إجراءات يمكن التنبؤ بها، بما في ذلك منع الدخول الحر إلى أرتيوموفسك للأجانب".وأكدت وزارة الدفاع يوم أمس الاثنين تحرير بلدة كراسنايا غورا من قبل الكتائب المقاتلة وبدعم ناري من القوات الصاروخية والمدفعية التابعة لمجموعة القوات الجنوبية.
https://sputnikarabic.ae/20230208/القوات-الروسية-تسيطر-على-عدة-شوارع-من-أرتيوموفسك-1073251332.html
أخبار جمهورية دونيتسك
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سبوتنيك عربي
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روسيا, رصد عسكري, أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا, رصد عسكري, أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا تطبق الخناق على آخر طرق إمداد أرتيوموفسك
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أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، أن الوحدات الروسية المقاتلة تخوض معارك في منطقة باراسكوفيفكا، وسيؤدي الاستيلاء على القرية إلى قطع آخر طريق إمداد للقوات المسلحة الأوكرانية في أرتيوموفسك.
وأضاف بوشيلين على قناة "روسيا 1" اليوم الثلاثاء: "الآن بعد تحرير كراسنايا غورا، هناك عملية تطهير إضافية تجري هناك، والتي بدورها تسمح لنا بالتعامل بشكل فعال مع باراسكوفيفكا".
هذه البلدة (باراسكوفيفكا) بدورها تسمح لك بالخروج وإغلاق الطريق المؤدي إلى مدينة تشاسوف يار، وهذا هو آخر طريق إمداد (للقوات الأوكرانية).
وقال بوشيلين إن "قتالا عنيفا اندلع بالفعل هناك".
وشدد بوشيلين على أن "قيادة القوات المسلحة الأوكرانية تتخذ إجراءات يمكن التنبؤ بها، بما في ذلك منع الدخول الحر إلى أرتيوموفسك للأجانب".
الجانب الروسي لا يتوقع أن يستسلم العدو دون قتال.
وأكدت وزارة الدفاع
يوم أمس الاثنين تحرير بلدة كراسنايا غورا من قبل الكتائب المقاتلة وبدعم ناري من القوات الصاروخية والمدفعية التابعة لمجموعة القوات الجنوبية.