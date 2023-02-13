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القوات الروسية تحيد 110 عسكريين أوكرانيين وتدمر آلياتهم
Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230213/القوات-الروسية-تحيد-110-عسكريين-أوكرانيين-وتدمر-آلياتهم-1073454396.html
القوات الروسية تحيد 110 عسكريين أوكرانيين وتدمر آلياتهم
القوات الروسية تحيد 110 عسكريين أوكرانيين وتدمر آلياتهم
قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، اليوم الاثنين، إن الجيش الروسي قضى على أكثر من 110 جنود على محوري كوبيانسك وكراسني ليمان. 13.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-13T11:32+0000
2023-02-13T11:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأوضح البيان: "في اتجاه كوبيانسك، ألحقت نيران المدفعية من المجموعة الغربية للقوات المسلحة خسائر بوحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق دفوريتشنايا، وكراخمالنو، وغريانيكوفكا، وتيمكوفكا في مقاطعة خاركوف، وكذلك نوفوسيلوفسكي في جمهورية لوغانسك الشعبية، حيث تم القضاء على أكثر من 30 عسكريًا أوكرانيًا ومركبتين مدرعتين قتاليتين وثلاث سيارات عسكرية ومدافع هاوتزر من طراز دي 20".
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

القوات الروسية تحيد 110 عسكريين أوكرانيين وتدمر آلياتهم

11:32 GMT 13.02.2023
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قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، اليوم الاثنين، إن الجيش الروسي قضى على أكثر من 110 جنود على محوري كوبيانسك وكراسني ليمان.
وأوضح البيان: "في اتجاه كوبيانسك، ألحقت نيران المدفعية من المجموعة الغربية للقوات المسلحة خسائر بوحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق دفوريتشنايا، وكراخمالنو، وغريانيكوفكا، وتيمكوفكا في مقاطعة خاركوف، وكذلك نوفوسيلوفسكي في جمهورية لوغانسك الشعبية، حيث تم القضاء على أكثر من 30 عسكريًا أوكرانيًا ومركبتين مدرعتين قتاليتين وثلاث سيارات عسكرية ومدافع هاوتزر من طراز دي 20".

في اتجاه كراسني ليمان، أوضحت وزارة الدفاع أن نيران المدفعية والراجمات الثقيلة التابعة لمجموعة المركز في مناطق يامبولوفكا في جمهورية دونيتسك وتشرفونايا ديبروفا، وتشيرفونوبوفكا، وكوزمينو وستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية قضت على أكثر من 80 عسكريًا من أوكرانيا، ودمرت ثلاث مركبات مدرعة قتالية ومدافع هاوتزردي 30.

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