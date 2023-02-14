https://sputnikarabic.ae/20230214/روسيا-مستعدة-لمشاركة-تقنيات-دبابة-أرماتا-مع-الهند-1073495338.html
روسيا مستعدة لمشاركة تقنيات دبابة "أرماتا" مع الهند
روسيا مستعدة لمشاركة تقنيات دبابة "أرماتا" مع الهند
صرح نائب مدير الخدمة الفيدرالية للتعاون العسكري التقني فلاديمير دروجوف لوكالة "سبوتنيك"، في معرض Aero India 2023، أن روسيا مستعدة لمشاركة تكنولوجيا "أرماتا" في... 14.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-14T08:37+0000
2023-02-14T08:37+0000
2023-02-14T08:37+0000
رصد عسكري
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وقال إن "الجانب الروسي يعتزم المشاركة في التطوير المشترك لدبابة قتال هندية رئيسية باستخدام التقنيات الروسية الحديثة في مجال بناء الدبابات".وفقًا لدروجوف، تخطط الهند للإعلان عن مناقصة دولية لتطوير الدبابة. سيتم تحديد خصائصها التكتيكية والفنية في وثائق المناقصة.دبابة "أرماتا" (تي-14)- هي أحدث دبابة روسية. تتميز الدبابة ببرج غير مأهول، ومجهز بنظام تحكم موحد يربط جميع الأقسام بمساعدة مجموعات برامج وأجهزة.كتلة الدبابة 55 طنًا، قوة المحرك 1.5 ألف حصان، التسلح مدفع أملس 125 ملم.
https://sputnikarabic.ae/20230213/روسيا-تعرض-على-الهند-بناء-غواصة-على-أساس-أمور-1650--1073449453.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
روسيا مستعدة لمشاركة تقنيات دبابة "أرماتا" مع الهند
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صرح نائب مدير الخدمة الفيدرالية للتعاون العسكري التقني فلاديمير دروجوف لوكالة "سبوتنيك"، في معرض Aero India 2023، أن روسيا مستعدة لمشاركة تكنولوجيا "أرماتا" في تطوير دبابة القتال الرئيسية للجيش الوطني الهندي.
وقال إن "الجانب الروسي يعتزم المشاركة في التطوير المشترك لدبابة قتال هندية رئيسية باستخدام التقنيات الروسية الحديثة في مجال بناء الدبابات".
وفقًا لدروجوف، تخطط الهند للإعلان عن مناقصة دولية لتطوير الدبابة. سيتم تحديد خصائصها التكتيكية والفنية في وثائق المناقصة.
دبابة "أرماتا" (تي-14)- هي أحدث دبابة روسية. تتميز الدبابة ببرج غير مأهول، ومجهز بنظام تحكم موحد يربط جميع الأقسام بمساعدة مجموعات برامج وأجهزة.
كتلة الدبابة 55 طنًا، قوة المحرك 1.5 ألف حصان، التسلح مدفع أملس 125 ملم.