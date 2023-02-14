عربي
https://sputnikarabic.ae/20230214/روسيا-مستعدة-لمشاركة-تقنيات-دبابة-أرماتا-مع-الهند-1073495338.html
روسيا مستعدة لمشاركة تقنيات دبابة "أرماتا" مع الهند
روسيا مستعدة لمشاركة تقنيات دبابة "أرماتا" مع الهند
صرح نائب مدير الخدمة الفيدرالية للتعاون العسكري التقني فلاديمير دروجوف لوكالة "سبوتنيك"، في معرض Aero India 2023، أن روسيا مستعدة لمشاركة تكنولوجيا "أرماتا" في... 14.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-14T08:37+0000
2023-02-14T08:37+0000
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102430/16/1024301660_0:173:3029:1876_1920x0_80_0_0_547749a12088771942179994a85ef603.jpg
وقال إن "الجانب الروسي يعتزم المشاركة في التطوير المشترك لدبابة قتال هندية رئيسية باستخدام التقنيات الروسية الحديثة في مجال بناء الدبابات".وفقًا لدروجوف، تخطط الهند للإعلان عن مناقصة دولية لتطوير الدبابة. سيتم تحديد خصائصها التكتيكية والفنية في وثائق المناقصة.دبابة "أرماتا" (تي-14)- هي أحدث دبابة روسية. تتميز الدبابة ببرج غير مأهول، ومجهز بنظام تحكم موحد يربط جميع الأقسام بمساعدة مجموعات برامج وأجهزة.كتلة الدبابة 55 طنًا، قوة المحرك 1.5 ألف حصان، التسلح مدفع أملس 125 ملم.
https://sputnikarabic.ae/20230213/روسيا-تعرض-على-الهند-بناء-غواصة-على-أساس-أمور-1650--1073449453.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102430/16/1024301660_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_4a7bc0e99aed45ad23ea106ef71de28c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري
رصد عسكري

روسيا مستعدة لمشاركة تقنيات دبابة "أرماتا" مع الهند

08:37 GMT 14.02.2023
© Sputnik . Ilja Pitalev / الانتقال إلى بنك الصوردبابة "أرماتا"
دبابة أرماتا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2023
© Sputnik . Ilja Pitalev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
صرح نائب مدير الخدمة الفيدرالية للتعاون العسكري التقني فلاديمير دروجوف لوكالة "سبوتنيك"، في معرض Aero India 2023، أن روسيا مستعدة لمشاركة تكنولوجيا "أرماتا" في تطوير دبابة القتال الرئيسية للجيش الوطني الهندي.
وقال إن "الجانب الروسي يعتزم المشاركة في التطوير المشترك لدبابة قتال هندية رئيسية باستخدام التقنيات الروسية الحديثة في مجال بناء الدبابات".
غواصة روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2023
روسيا تعرض على الهند بناء غواصة على أساس "أمور 1650"
أمس, 10:11 GMT
وفقًا لدروجوف، تخطط الهند للإعلان عن مناقصة دولية لتطوير الدبابة. سيتم تحديد خصائصها التكتيكية والفنية في وثائق المناقصة.
دبابة "أرماتا" (تي-14)- هي أحدث دبابة روسية. تتميز الدبابة ببرج غير مأهول، ومجهز بنظام تحكم موحد يربط جميع الأقسام بمساعدة مجموعات برامج وأجهزة.
كتلة الدبابة 55 طنًا، قوة المحرك 1.5 ألف حصان، التسلح مدفع أملس 125 ملم.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:40 GMTВоеннослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала