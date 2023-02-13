https://sputnikarabic.ae/20230213/روسيا-تعرض-على-الهند-بناء-غواصة-على-أساس-أمور-1650--1073449453.html

روسيا تعرض على الهند بناء غواصة على أساس "أمور 1650"

روسيا تعرض على الهند بناء غواصة على أساس "أمور 1650"

صرح فلاديمير دروجوف نائب مدير الخدمة الفيدرالية للتعاون العسكري الروسي التقني، خلال معرض "أيرو إنديا 2023"، لوكالة "سبوتنيك"، أن روسيا اقترحت على الهند الإنتاج... 13.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-13T10:11+0000

2023-02-13T10:11+0000

2023-02-13T10:11+0000

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وشدد دروجوف على أن الجانب الروسي أبلغ الجانب الهندي بأنه لن يشارك في مناقصة بناء غواصات مشروع 75 (اي)، حيث كانت قد أعلنت الهند في عام 2021 عن مناقصة لبناء ست غواصات على أساس شراكات مع شركات أجنبية.وأضاف دروجوف: "ولكن مع ذلك، نحن نعرض على شركائنا الهنود نوعًا مختلفًا من التعاون بشأن هذا الموضوع، بما في ذلك التصميم والإنتاج المشتركين لغواصة وطنية غير نووية في إطار البرنامج 75 (إي)، على أساس اتفاق حكومي بين الدولتين، ومع الأخذ في الاعتبار خبرتنا في العمل مع الجانب الهندي في المشاريع البحرية الأخرى، يمكن السماح بإمكانية حصر الإنتاج في تنفيذ مشروع 75 (إي)، على أساس منصة "أمور 1650" الروسية، بنسبة تتراوح من 70-80%".وأشار دروجوف إلى أنه عُرض على الهند أيضا محرك كمحطة طاقة مستقلة جوية من إنتاج روسي أو هندي، أو إنتاج مشترك روسي هندي.و أشار دروجوف إلى أنه تم وضع غواصات "أمور"، كنسخة تصدير من غواصات "بروجيكت 677 لادا"، ونسخة حديثة من غواصات "بروجيكت 636 فارشافيانكا"، مع تحسين التخفي الصوتي وأنظمة القتال الجديدة، وخيار تركيب محطة طاقة لا هوائية مستقلة "فنيو"، وأشار إلى أن الغواصات الجديدة تنتمي إلى الجيل الرابع.يتضمن مشروع "أمور 1650"، إنشاء غواصة بعمق غوص يصل إلى 300 متر، وبسرعة 19/22 عقدة، وقدرة على الاعتماد الذاتي لمدة 45 يوما، وطاقم من 35 شخصا، ويمكن أن تكون الغواصة مسلحة بصواريخ "كاليبر"، أو "براهموس"، وطوربيدات وألغام.

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