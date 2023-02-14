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https://sputnikarabic.ae/20230214/روسيا-مهتمة-بتسليم-دفعات-إضافية-من-سو-30إم-كي-إي-وميغ-29-إلى-الهند-1073497448.html
روسيا مهتمة بتسليم دفعات إضافية من "سو-30إم كي إي" و"ميغ-29" إلى الهند
روسيا مهتمة بتسليم دفعات إضافية من "سو-30إم كي إي" و"ميغ-29" إلى الهند
صرح يوري سليوسار، رئيس شركة الطائرات المتحدة، أن روسيا مهتمة بتسليم طائرات إضافية من طراز "Sسو-30إم كي إي" و"ميغ-29" إلى الهند. 14.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-14T09:29+0000
2023-02-14T09:29+0000
رصد عسكري
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العالم
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وقال على هامش معرض Aero India 2023 للفضاء: "الطائرة ميغ-29، لدينا هنا محدثة، إنها نسخة للسفينة. نناقش أيضًا عمليات تسليم إضافية لهذه الطائرات الجديدة هنا".وفي حديثه عن طائرات سو-30إم كي إي، قال سليوسار إن روسيا سلمت 270 طائرة من هذا النوع إلى الهند.وأضاف: "يوجد عدد كبير من وحدات هذه الطائرة يتم عرضها هنا، على أراضي الهند. وبالطبع نحن مهتمون بالتعاون الطويل الأجل في توفير عدد كبير من الطائرات".
https://sputnikarabic.ae/20230214/روسيا-مستعدة-لمشاركة-تقنيات-دبابة-أرماتا-مع-الهند-1073495338.html
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رصد عسكري, روسيا, العالم
رصد عسكري, روسيا, العالم

روسيا مهتمة بتسليم دفعات إضافية من "سو-30إم كي إي" و"ميغ-29" إلى الهند

09:29 GMT 14.02.2023
© Sputnik . Владимир Вяткинمقاتلات "ميغ-29"
مقاتلات ميغ-29 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2023
© Sputnik . Владимир Вяткин
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صرح يوري سليوسار، رئيس شركة الطائرات المتحدة، أن روسيا مهتمة بتسليم طائرات إضافية من طراز "Sسو-30إم كي إي" و"ميغ-29" إلى الهند.
وقال على هامش معرض Aero India 2023 للفضاء: "الطائرة ميغ-29، لدينا هنا محدثة، إنها نسخة للسفينة. نناقش أيضًا عمليات تسليم إضافية لهذه الطائرات الجديدة هنا".
دبابة أرماتا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2023
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08:37 GMT
وفي حديثه عن طائرات سو-30إم كي إي، قال سليوسار إن روسيا سلمت 270 طائرة من هذا النوع إلى الهند.
وأضاف: "يوجد عدد كبير من وحدات هذه الطائرة يتم عرضها هنا، على أراضي الهند. وبالطبع نحن مهتمون بالتعاون الطويل الأجل في توفير عدد كبير من الطائرات".
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