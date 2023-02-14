https://sputnikarabic.ae/20230214/قطر-ترسل-10-آلاف-من-كرفانات-المونديال-السكنية-إلى-تركيا-وسوريا-1073485078.html

قطر ترسل 10 آلاف من كرفانات المونديال السكنية إلى تركيا وسوريا

قطر ترسل 10 آلاف من كرفانات المونديال السكنية إلى تركيا وسوريا

أعلنت قطر عزمها إرسال عشرة آلاف بيت متنقل إلى المناطق التي ضربها الزلزال في تركيا وسوريا. 14.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-14T07:59+0000

2023-02-14T07:59+0000

2023-02-14T07:59+0000

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وقال صندوق قطر للتنمية، عبر صفحته على تويتر، إن "قطر تعهدت بإرسال عشرة آلاف منزل متنقل إلى هذه المناطق"، مشيرًا إلى أنه "تم تحميل الدفعة الأولى المكونة من 306 حاويات مفروشة ومجهزة بمطبخ ومرحاض، على متن السفينة يوم الأحد الماضي".وفي السادس من فبراير/ شباط الجاري، ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة، أجزاء من تركيا وسوريا، تبعته عدة هزات ارتدادية قوية.وتسبب الزلزال في تركيا وسوريا إلى تعرض آلاف المباني لأضرار جسيمة بما في ذلك المدارس ومرافق الرعاية الصحية والبنية التحتية العامة الأخرى مثل الطرق والمطارات والموانئ ومحطات النفط وخطوط الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحي.ولا تزال أعمال الإنقاذ جارية للبحث عن ناجين تحت أكوام ضخمة من الأنقاض في المناطق التي ضربها الزلزال في سوريا وتركيا.وكانت قطر أعلنت عقب وقوع الزلزال تخصيص 10 آلاف بيت متنقل لإرسالها للمناطق المتضررة من الزلزال في تركيا وسوريا، مؤكدة أنه "من المقرر إرسال باقي البيوت تباعا خلال الأيام المقبلة حسب الإمكانات اللوجستية".

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قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, زلزال, نادي الفيديو