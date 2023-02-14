https://sputnikarabic.ae/20230214/مصرع-شخص-إثر-خروج-قطار-عن-مساره-في-ولاية-تكساس-الأمريكية-1073480237.html
مصرع شخص إثر خروج قطار عن مساره في ولاية تكساس الأمريكية
مصرع شخص إثر خروج قطار عن مساره في ولاية تكساس الأمريكية
خرج قطار عن مساره في ولاية تكساس الأمريكية، اليوم الاثنين، ما أدى خروج عدد من عربات السكك الحديدية عن مسارها ومقتل شخص. 14.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-14T00:04+0000
2023-02-14T00:04+0000
2023-02-14T00:04+0000
خروج قطار عن مساره
الولايات المتحدة الأمريكية
مقتل أشخاص
العالم
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وقالت إدارة الأطفاء في مقاطعة إيست مونتغومري إن القطار خرج عن مساره في هيوستن بعد اصطدامه بشاحنة، مما أسفر عن مقتل سائق الشاحنة.وقالت إدارة إطفاء وودلاندز في بيان منفصل إنها تعمل على تحديد محتويات عربات القطار وحل أي مشاكل.وفي وقت سابق من هذا الشهر خرج قطار يحمل مادة كيميائية عن مساره في شمال الولايات المتحدة، ما تسبب في نشوب حريق هائل وإجلاء مئات الأشخاص، وفق ما أفاد مسؤولون ووسائل إعلام أمريكية.
https://sputnikarabic.ae/20230205/الولايات-المتحدة-حريق-هائل-إثر-خروج-قطار-يحمل-مواد-كيميائية-عن-مساره-1073114666.html
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خروج قطار عن مساره, الولايات المتحدة الأمريكية, مقتل أشخاص, العالم
خروج قطار عن مساره, الولايات المتحدة الأمريكية, مقتل أشخاص, العالم
مصرع شخص إثر خروج قطار عن مساره في ولاية تكساس الأمريكية
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خرج قطار عن مساره في ولاية تكساس الأمريكية، اليوم الاثنين، ما أدى خروج عدد من عربات السكك الحديدية عن مسارها ومقتل شخص.
وقالت إدارة الأطفاء في مقاطعة إيست مونتغومري إن القطار خرج عن مساره في هيوستن
بعد اصطدامه بشاحنة، مما أسفر عن مقتل سائق الشاحنة.
وأضافت في بيان لها، "أن الشاحنة تعرضت لأضرار جسيمة، وقد لقي سائق هذه الشاحنة حتفه متأثراً بجروح أصيب خلال الاصطدام".
وقالت إدارة إطفاء وودلاندز في بيان منفصل إنها تعمل على تحديد محتويات عربات القطار
وحل أي مشاكل.
وفي وقت سابق من هذا الشهر خرج قطار يحمل مادة كيميائية عن مساره في شمال الولايات المتحدة، ما تسبب في نشوب حريق هائل وإجلاء مئات الأشخاص، وفق ما أفاد مسؤولون ووسائل إعلام أمريكية.