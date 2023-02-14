عربي
https://sputnikarabic.ae/20230214/مصرع-شخص-إثر-خروج-قطار-عن-مساره-في-ولاية-تكساس-الأمريكية-1073480237.html
مصرع شخص إثر خروج قطار عن مساره في ولاية تكساس الأمريكية
مصرع شخص إثر خروج قطار عن مساره في ولاية تكساس الأمريكية
خرج قطار عن مساره في ولاية تكساس الأمريكية، اليوم الاثنين، ما أدى خروج عدد من عربات السكك الحديدية عن مسارها ومقتل شخص. 14.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-14T00:04+0000
2023-02-14T00:04+0000
خروج قطار عن مساره
الولايات المتحدة الأمريكية
مقتل أشخاص
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/05/1073114448_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_8693dd8cbe3fe1fea5e4fe609a9e6db9.jpg
وقالت إدارة الأطفاء في مقاطعة إيست مونتغومري إن القطار خرج عن مساره في هيوستن بعد اصطدامه بشاحنة، مما أسفر عن مقتل سائق الشاحنة.وقالت إدارة إطفاء وودلاندز في بيان منفصل إنها تعمل على تحديد محتويات عربات القطار وحل أي مشاكل.وفي وقت سابق من هذا الشهر خرج قطار يحمل مادة كيميائية عن مساره في شمال الولايات المتحدة، ما تسبب في نشوب حريق هائل وإجلاء مئات الأشخاص، وفق ما أفاد مسؤولون ووسائل إعلام أمريكية.
https://sputnikarabic.ae/20230205/الولايات-المتحدة-حريق-هائل-إثر-خروج-قطار-يحمل-مواد-كيميائية-عن-مساره-1073114666.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/05/1073114448_676:0:3407:2048_1920x0_80_0_0_f5d3c9fcba68d97d6662c3292ab1531b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
خروج قطار عن مساره, الولايات المتحدة الأمريكية, مقتل أشخاص, العالم
خروج قطار عن مساره, الولايات المتحدة الأمريكية, مقتل أشخاص, العالم

مصرع شخص إثر خروج قطار عن مساره في ولاية تكساس الأمريكية

00:04 GMT 14.02.2023
© AP Photo / Gene J. Puskarخروج قطار يحمل مواد كيميائية عن مساره في أوهايو بالولايات المتحدة، السبت، 4 فبراير/شباط 2023
خروج قطار يحمل مواد كيميائية عن مساره في أوهايو بالولايات المتحدة، السبت، 4 فبراير/شباط 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2023
© AP Photo / Gene J. Puskar
تابعنا عبرTelegram
خرج قطار عن مساره في ولاية تكساس الأمريكية، اليوم الاثنين، ما أدى خروج عدد من عربات السكك الحديدية عن مسارها ومقتل شخص.
وقالت إدارة الأطفاء في مقاطعة إيست مونتغومري إن القطار خرج عن مساره في هيوستن بعد اصطدامه بشاحنة، مما أسفر عن مقتل سائق الشاحنة.
وأضافت في بيان لها، "أن الشاحنة تعرضت لأضرار جسيمة، وقد لقي سائق هذه الشاحنة حتفه متأثراً بجروح أصيب خلال الاصطدام".
وقالت إدارة إطفاء وودلاندز في بيان منفصل إنها تعمل على تحديد محتويات عربات القطار وحل أي مشاكل.
خروج قطار يحمل مواد كيميائية عن مساره في أوهايو بالولايات المتحدة، السبت، 4 فبراير/شباط 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2023
الولايات المتحدة.. حريق هائل إثر خروج قطار يحمل مواد كيميائية عن مساره
5 فبراير, 05:02 GMT
وفي وقت سابق من هذا الشهر خرج قطار يحمل مادة كيميائية عن مساره في شمال الولايات المتحدة، ما تسبب في نشوب حريق هائل وإجلاء مئات الأشخاص، وفق ما أفاد مسؤولون ووسائل إعلام أمريكية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала