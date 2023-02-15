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https://sputnikarabic.ae/20230215/الأمن-الروسي-يعلن-احتجاز-عميل-أوكراني-متورط-في-تنفيذ-أعمال-تخريبية-في-سكة-حديد-موسكو-1073554796.html
الأمن الروسي يعلن احتجاز عميل أوكراني متورط في تنفيذ أعمال تخريبية في سكة حديد موسكو
الأمن الروسي يعلن احتجاز عميل أوكراني متورط في تنفيذ أعمال تخريبية في سكة حديد موسكو
أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، احتجاز عميل لجهاز الأمن الأوكراني متورط في عملين تخريبيين على سكة حديد موسكو. 15.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-15T12:23+0000
2023-02-15T12:23+0000
روسيا
عمليات تخريب
وكالة الأمن الفيدرالي الروسية
سكة
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موسكو- سبوتنيك. وقال جهاز الأمن في بيان، اليوم: "احتجز جهاز الأمن الفدرالي الروسي مواطنا أوكرانيا من مواليد 1977 للاشتباه في تنفيذ عمليتين تخريبيتين في مرافق البنية التحتية لسكة حديد موسكو".ولفت البيان إلى أن المحتجز، أثناء وجوده في منطقة العاصمة الروسية، وبإشراف من جهاز الأمن الأوكراني قام بإشعال النار في خزانتين تستخدمان للإشارات المركزية والإغلاق التلقائي لسكة حديد موسكو.وصادرت القوات الأمنية من المخرب معدات اتصالات ووسائط إلكترونية تحتوي على تقارير مصورة وفيديو بالإضافة إلى مراسلات مع ضابط في جهاز الأمن الأوكراني.وفي إطار التحقيق في القضية الجنائية بموجب المادة 281 ("التخريب") من القانون الجنائي الروسي، يجري التحقق من تورط المحتجز في جرائم أخرى.
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روسيا, عمليات تخريب, وكالة الأمن الفيدرالي الروسية, سكة
روسيا, عمليات تخريب, وكالة الأمن الفيدرالي الروسية, سكة

الأمن الروسي يعلن احتجاز عميل أوكراني متورط في تنفيذ أعمال تخريبية في سكة حديد موسكو

12:23 GMT 15.02.2023
© Sputnik . Aleksey Danichev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في مراسم افتتاح خط السكك الحديدية عبر جسر القرم، شبه جزيرة القرم، روسيا 23 ديسمبر 2019
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في مراسم افتتاح خط السكك الحديدية عبر جسر القرم، شبه جزيرة القرم، روسيا 23 ديسمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2023
© Sputnik . Aleksey Danichev
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أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، احتجاز عميل لجهاز الأمن الأوكراني متورط في عملين تخريبيين على سكة حديد موسكو.
موسكو- سبوتنيك. وقال جهاز الأمن في بيان، اليوم: "احتجز جهاز الأمن الفدرالي الروسي مواطنا أوكرانيا من مواليد 1977 للاشتباه في تنفيذ عمليتين تخريبيتين في مرافق البنية التحتية لسكة حديد موسكو".
ولفت البيان إلى أن المحتجز، أثناء وجوده في منطقة العاصمة الروسية، وبإشراف من جهاز الأمن الأوكراني قام بإشعال النار في خزانتين تستخدمان للإشارات المركزية والإغلاق التلقائي لسكة حديد موسكو.
وأوضح البيان أن المحتجز تم تجنيده في مدينة "بيدغوش" ( بولندا) "بمشاركة مباشرة من الأجهز الأمنية البولندية"، وتم اختباره وتدريبه قبل دخول روسيا في ريغا مع ضباط الأجهزة الأمنية اللاتفية.
وصادرت القوات الأمنية من المخرب معدات اتصالات ووسائط إلكترونية تحتوي على تقارير مصورة وفيديو بالإضافة إلى مراسلات مع ضابط في جهاز الأمن الأوكراني.
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وفي إطار التحقيق في القضية الجنائية بموجب المادة 281 ("التخريب") من القانون الجنائي الروسي، يجري التحقق من تورط المحتجز في جرائم أخرى.
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