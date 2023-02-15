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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230215/الخارجية-الأمريكية-واشنطن-تعتزم-تخصيص-99-مليار-دولار-أخرى-لدعم-أوكرانيا--1073574884.html
الخارجية الأمريكية: واشنطن تعتزم تخصيص 9.9 مليار دولار أخرى لدعم أوكرانيا
الخارجية الأمريكية: واشنطن تعتزم تخصيص 9.9 مليار دولار أخرى لدعم أوكرانيا
كشفت رئيسة قسم المساعدة الدولية في وزارة الخارجية الأمريكية، دافني راند، أن الولايات المتحدة تخطط لتزويد أوكرانيا بمبلغ 9.9 مليار دولار كدعم إضافي للميزانية في... 15.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-15T18:55+0000
2023-02-15T18:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
مساعدة
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
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وقالت المسؤولة الأمريكية في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، في واشنطن: "في الأشهر المقبلة، نخطط لتوفير 9.9 مليار دولار ونحن مستعدون لمساعدة حكومة أوكرانيا في الحفاظ على قدرتها على البقاء وتقديم دعم إضافي للميزانية إذا لزم الأمر".وقال راند إن الإدارة تعمل مع الكونغرس على هذا الأمر. وقدرت مساعدة الميزانية المباشرة لأوكرانيا، التي قدمتها الولايات المتحدة في السابق، بمبلغ 13 مليار دولار.وأضافت أن السلطات الأمريكية تعتزم الاستمرار في الاستيلاء على الأصول الروسية وتقوم حاليا بتقييم أفضل السبل للتخلص من تلك المصادرة بالفعل "نتوقع أن يستمر فريق وزارة العدل الذي ذكرته في مصادرة الأصول وفقًا للقانون الذي تمت الموافقة عليه في ديسمبر. نحاول حاليًا معرفة أفضل السبل للتخلص من هذه الأموال. تم استخدام الأموال في تأجيج الحرب، الآن نريد إعادتها لدعم الشعب الأوكراني في الأوقات الصعبة".
https://sputnikarabic.ae/20230215/صحيفة-زيلينسكي-سيلتقي-بايدن-في-بولندا-1073574199.html
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العالم, مساعدة, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا
العالم, مساعدة, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا

الخارجية الأمريكية: واشنطن تعتزم تخصيص 9.9 مليار دولار أخرى لدعم أوكرانيا

18:55 GMT 15.02.2023
© AFP 2023 / PAUL J. RICHARDS وزارة الخزانة الأمريكية
وزارة الخزانة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2023
© AFP 2023 / PAUL J. RICHARDS
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كشفت رئيسة قسم المساعدة الدولية في وزارة الخارجية الأمريكية، دافني راند، أن الولايات المتحدة تخطط لتزويد أوكرانيا بمبلغ 9.9 مليار دولار كدعم إضافي للميزانية في الأشهر المقبلة.
وقالت المسؤولة الأمريكية في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، في واشنطن: "في الأشهر المقبلة، نخطط لتوفير 9.9 مليار دولار ونحن مستعدون لمساعدة حكومة أوكرانيا في الحفاظ على قدرتها على البقاء وتقديم دعم إضافي للميزانية إذا لزم الأمر".
وقال راند إن الإدارة تعمل مع الكونغرس على هذا الأمر. وقدرت مساعدة الميزانية المباشرة لأوكرانيا، التي قدمتها الولايات المتحدة في السابق، بمبلغ 13 مليار دولار.
زيارة زيلينسكي للولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2023
صحيفة: زيلينسكي سيلتقي بايدن في بولندا
18:24 GMT
وأضافت أن السلطات الأمريكية تعتزم الاستمرار في الاستيلاء على الأصول الروسية وتقوم حاليا بتقييم أفضل السبل للتخلص من تلك المصادرة بالفعل "نتوقع أن يستمر فريق وزارة العدل الذي ذكرته في مصادرة الأصول وفقًا للقانون الذي تمت الموافقة عليه في ديسمبر. نحاول حاليًا معرفة أفضل السبل للتخلص من هذه الأموال. تم استخدام الأموال في تأجيج الحرب، الآن نريد إعادتها لدعم الشعب الأوكراني في الأوقات الصعبة".
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Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:54 GMT
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