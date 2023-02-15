https://sputnikarabic.ae/20230215/صحيفة-زيلينسكي-سيلتقي-بايدن-في-بولندا-1073574199.html
صحيفة: زيلينسكي سيلتقي بايدن في بولندا
صحيفة: زيلينسكي سيلتقي بايدن في بولندا
ذكرت صحيفة بولندية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيلتقي نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في بولندا. 15.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-15T18:24+0000
2023-02-15T18:24+0000
2023-02-15T18:29+0000
أخبار أوكرانيا
الأخبار
جو بايدن
فلاديمير زيلينسكي
عام على بدء العملية العسكرية الروسية في سوريا
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وارسو- سبوتنيك. وقالت صحيفة "دزينيك غازيتا براونا" إن الرئيسين قد يلتقيان إما في وارسو أو في رزيسزو.ومنذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط 2022، زار الرئيس الأوكراني 4 عواصم فقط، وهي واشنطن ولندن وباريس وبروكسل.ومن المتوقع أن يقدم الرئيس الأوكراني خطة للسلام مكونة من 10 نقاط، والتي كشف عنها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.وتتضمن الخطة تبادل للأسرى بموجب صيغة "الجميع مقابل الجميع"، بالإضافة إلى ضمان الأمن النووي والغذائي وأمن الطاقة.كما أكد زيلينسكي على أنه يصر على الضمانات الأمنية الدولية لأوكرانيا، قائلا إنه طور مسودة لوثيقة ذات صلة.وأضاف أنه سيحظى بموافقة لإنشاء آلية دولية لتقديم تعويض عن الخسائر التي سببتها العمليات العسكرية من خلال الاعتماد على الأصول الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20230121/رئيس-الأركان-الأمريكي-إخراج-القوات-الروسية-من-الأراضي-الأوكرانية-صعب-للغاية-1072535190.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, الأخبار, جو بايدن, فلاديمير زيلينسكي, عام على بدء العملية العسكرية الروسية في سوريا
أخبار أوكرانيا, الأخبار, جو بايدن, فلاديمير زيلينسكي, عام على بدء العملية العسكرية الروسية في سوريا
صحيفة: زيلينسكي سيلتقي بايدن في بولندا
18:24 GMT 15.02.2023 (تم التحديث: 18:29 GMT 15.02.2023) تابعنا عبر
ذكرت صحيفة بولندية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيلتقي نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في بولندا.
وارسو- سبوتنيك. وقالت صحيفة "دزينيك غازيتا براونا" إن الرئيسين قد يلتقيان إما في وارسو أو في رزيسزو.
ومنذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط 2022، زار الرئيس الأوكراني 4 عواصم فقط، وهي واشنطن ولندن وباريس وبروكسل.
ومن المتوقع أن يقدم الرئيس الأوكراني
خطة للسلام مكونة من 10 نقاط، والتي كشف عنها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.
وتتضمن الخطة تبادل للأسرى بموجب صيغة "الجميع مقابل الجميع"، بالإضافة إلى ضمان الأمن النووي والغذائي وأمن الطاقة.
كما أكد زيلينسكي على أنه يصر على الضمانات الأمنية الدولية لأوكرانيا
، قائلا إنه طور مسودة لوثيقة ذات صلة.
وأضاف أنه سيحظى بموافقة لإنشاء آلية دولية لتقديم تعويض عن الخسائر التي سببتها العمليات العسكرية من خلال الاعتماد على الأصول الروسية.