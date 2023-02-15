عربي
https://sputnikarabic.ae/20230215/صحيفة-زيلينسكي-سيلتقي-بايدن-في-بولندا-1073574199.html
صحيفة: زيلينسكي سيلتقي بايدن في بولندا
صحيفة: زيلينسكي سيلتقي بايدن في بولندا
ذكرت صحيفة بولندية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيلتقي نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في بولندا. 15.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-15T18:24+0000
2023-02-15T18:29+0000
أخبار أوكرانيا
الأخبار
جو بايدن
فلاديمير زيلينسكي
عام على بدء العملية العسكرية الروسية في سوريا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/17/1071534797_0:82:1585:974_1920x0_80_0_0_b40873c2ff88f6a66155c1b52b95290f.jpg
وارسو- سبوتنيك. وقالت صحيفة "دزينيك غازيتا براونا" إن الرئيسين قد يلتقيان إما في وارسو أو في رزيسزو.ومنذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط 2022، زار الرئيس الأوكراني 4 عواصم فقط، وهي واشنطن ولندن وباريس وبروكسل.ومن المتوقع أن يقدم الرئيس الأوكراني خطة للسلام مكونة من 10 نقاط، والتي كشف عنها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.وتتضمن الخطة تبادل للأسرى بموجب صيغة "الجميع مقابل الجميع"، بالإضافة إلى ضمان الأمن النووي والغذائي وأمن الطاقة.كما أكد زيلينسكي على أنه يصر على الضمانات الأمنية الدولية لأوكرانيا، قائلا إنه طور مسودة لوثيقة ذات صلة.وأضاف أنه سيحظى بموافقة لإنشاء آلية دولية لتقديم تعويض عن الخسائر التي سببتها العمليات العسكرية من خلال الاعتماد على الأصول الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20230121/رئيس-الأركان-الأمريكي-إخراج-القوات-الروسية-من-الأراضي-الأوكرانية-صعب-للغاية-1072535190.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/17/1071534797_89:0:1497:1056_1920x0_80_0_0_b13c1a00daa6663682468a3a092896d5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا, الأخبار, جو بايدن, فلاديمير زيلينسكي, عام على بدء العملية العسكرية الروسية في سوريا
أخبار أوكرانيا, الأخبار, جو بايدن, فلاديمير زيلينسكي, عام على بدء العملية العسكرية الروسية في سوريا

صحيفة: زيلينسكي سيلتقي بايدن في بولندا

18:24 GMT 15.02.2023 (تم التحديث: 18:29 GMT 15.02.2023)
© Sputnik . STRINGER / الانتقال إلى بنك الصورزيارة زيلينسكي للولايات المتحدة
زيارة زيلينسكي للولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2023
© Sputnik . STRINGER
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
ذكرت صحيفة بولندية، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيلتقي نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في بولندا.
وارسو- سبوتنيك. وقالت صحيفة "دزينيك غازيتا براونا" إن الرئيسين قد يلتقيان إما في وارسو أو في رزيسزو.
الجنرال الأمريكي مارك ميلي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رئيس الأركان الأمريكي: إخراج القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية "صعب للغاية"
21 يناير, 07:05 GMT
ومنذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط 2022، زار الرئيس الأوكراني 4 عواصم فقط، وهي واشنطن ولندن وباريس وبروكسل.
ومن المتوقع أن يقدم الرئيس الأوكراني خطة للسلام مكونة من 10 نقاط، والتي كشف عنها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.
وتتضمن الخطة تبادل للأسرى بموجب صيغة "الجميع مقابل الجميع"، بالإضافة إلى ضمان الأمن النووي والغذائي وأمن الطاقة.
كما أكد زيلينسكي على أنه يصر على الضمانات الأمنية الدولية لأوكرانيا، قائلا إنه طور مسودة لوثيقة ذات صلة.
وأضاف أنه سيحظى بموافقة لإنشاء آلية دولية لتقديم تعويض عن الخسائر التي سببتها العمليات العسكرية من خلال الاعتماد على الأصول الروسية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:54 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала