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https://sputnikarabic.ae/20230215/المفوضية-الأوروبية-حزمة-العقوبات-العاشرة-ضد-روسيا-قد-تكبدها-خسائر-بقيمة-11-مليار-يورو-1073543476.html
المفوضية الأوروبية: حزمة العقوبات العاشرة ضد روسيا قد تكبدها خسائر بقيمة 11 مليار يورو
المفوضية الأوروبية: حزمة العقوبات العاشرة ضد روسيا قد تكبدها خسائر بقيمة 11 مليار يورو
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، اليوم الأربعاء، إن المقترح حول الحزمة العاشرة من العقوبات ضد روسيا سيكلف موسكو 11 مليار يورو (11.79 مليار... 15.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-15T09:06+0000
2023-02-15T09:06+0000
العالم
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وقالت فون ديرلاين خلال كلمة في البرلمان الأوروبي في بروكسل: "نقترح حزمة عاشرة من العقوبات تشمل حظرا تجاريا، وقيودا جديدة على الصادرات إلى روسيا وصادرات التكنولوجيا. نحن نتحدث عن 11 مليار يورو".وكانت الدول الغربية قد فرضت عقوبات غير مسبوقة على موسكو منذ إطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط الماضي، بهدف عرقلة تحقيق أهدافها، إلا أن الكرملين أكد في أكثر من مناسبة، أن العملية العسكرية الخاصة لن تتوقف إلا بعد تحقيق أهدافها سواء بالسبل السلمية أو العسكرية.
https://sputnikarabic.ae/20230213/الاتحاد-الأوروبي-قد-يفرض-عقوبات-على-شركة-إماراتية-متهمة-بمساعدة-التحايل-على-العقوبات-1073450465.html
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المفوضية الأوروبية: حزمة العقوبات العاشرة ضد روسيا قد تكبدها خسائر بقيمة 11 مليار يورو

09:06 GMT 15.02.2023
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الانتقال إلى بنك الصورعلم الاتحاد الأوروبي
علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2023
© Sputnik . Алексей Витвицкий
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قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، اليوم الأربعاء، إن المقترح حول الحزمة العاشرة من العقوبات ضد روسيا سيكلف موسكو 11 مليار يورو (11.79 مليار دولار).
وقالت فون ديرلاين خلال كلمة في البرلمان الأوروبي في بروكسل: "نقترح حزمة عاشرة من العقوبات تشمل حظرا تجاريا، وقيودا جديدة على الصادرات إلى روسيا وصادرات التكنولوجيا. نحن نتحدث عن 11 مليار يورو".
علم الاتحاد الأوروبي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2023
الاتحاد الأوروبي قد يفرض عقوبات على شركة إماراتية متهمة بمساعدة التحايل على العقوبات
13 فبراير, 10:15 GMT
وكانت الدول الغربية قد فرضت عقوبات غير مسبوقة على موسكو منذ إطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط الماضي، بهدف عرقلة تحقيق أهدافها، إلا أن الكرملين أكد في أكثر من مناسبة، أن العملية العسكرية الخاصة لن تتوقف إلا بعد تحقيق أهدافها سواء بالسبل السلمية أو العسكرية.
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