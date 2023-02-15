https://sputnikarabic.ae/20230215/المفوضية-الأوروبية-حزمة-العقوبات-العاشرة-ضد-روسيا-قد-تكبدها-خسائر-بقيمة-11-مليار-يورو-1073543476.html

المفوضية الأوروبية: حزمة العقوبات العاشرة ضد روسيا قد تكبدها خسائر بقيمة 11 مليار يورو

المفوضية الأوروبية: حزمة العقوبات العاشرة ضد روسيا قد تكبدها خسائر بقيمة 11 مليار يورو

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، اليوم الأربعاء، إن المقترح حول الحزمة العاشرة من العقوبات ضد روسيا سيكلف موسكو 11 مليار يورو (11.79 مليار... 15.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-15T09:06+0000

2023-02-15T09:06+0000

2023-02-15T09:06+0000

العالم

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وقالت فون ديرلاين خلال كلمة في البرلمان الأوروبي في بروكسل: "نقترح حزمة عاشرة من العقوبات تشمل حظرا تجاريا، وقيودا جديدة على الصادرات إلى روسيا وصادرات التكنولوجيا. نحن نتحدث عن 11 مليار يورو".وكانت الدول الغربية قد فرضت عقوبات غير مسبوقة على موسكو منذ إطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط الماضي، بهدف عرقلة تحقيق أهدافها، إلا أن الكرملين أكد في أكثر من مناسبة، أن العملية العسكرية الخاصة لن تتوقف إلا بعد تحقيق أهدافها سواء بالسبل السلمية أو العسكرية.

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