https://sputnikarabic.ae/20230215/المفوضية-الأوروبية-حزمة-العقوبات-العاشرة-ضد-روسيا-قد-تكبدها-خسائر-بقيمة-11-مليار-يورو-1073543476.html
المفوضية الأوروبية: حزمة العقوبات العاشرة ضد روسيا قد تكبدها خسائر بقيمة 11 مليار يورو
المفوضية الأوروبية: حزمة العقوبات العاشرة ضد روسيا قد تكبدها خسائر بقيمة 11 مليار يورو
قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، اليوم الأربعاء، إن المقترح حول الحزمة العاشرة من العقوبات ضد روسيا سيكلف موسكو 11 مليار يورو (11.79 مليار... 15.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-15T09:06+0000
2023-02-15T09:06+0000
2023-02-15T09:06+0000
العالم
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وقالت فون ديرلاين خلال كلمة في البرلمان الأوروبي في بروكسل: "نقترح حزمة عاشرة من العقوبات تشمل حظرا تجاريا، وقيودا جديدة على الصادرات إلى روسيا وصادرات التكنولوجيا. نحن نتحدث عن 11 مليار يورو".وكانت الدول الغربية قد فرضت عقوبات غير مسبوقة على موسكو منذ إطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط الماضي، بهدف عرقلة تحقيق أهدافها، إلا أن الكرملين أكد في أكثر من مناسبة، أن العملية العسكرية الخاصة لن تتوقف إلا بعد تحقيق أهدافها سواء بالسبل السلمية أو العسكرية.
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العالم
المفوضية الأوروبية: حزمة العقوبات العاشرة ضد روسيا قد تكبدها خسائر بقيمة 11 مليار يورو
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قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، اليوم الأربعاء، إن المقترح حول الحزمة العاشرة من العقوبات ضد روسيا سيكلف موسكو 11 مليار يورو (11.79 مليار دولار).
وقالت فون ديرلاين خلال كلمة في البرلمان الأوروبي في بروكسل: "نقترح حزمة عاشرة من العقوبات تشمل حظرا تجاريا، وقيودا جديدة على الصادرات إلى روسيا وصادرات التكنولوجيا. نحن نتحدث عن 11 مليار يورو".
وكانت الدول الغربية قد فرضت عقوبات غير مسبوقة على موسكو منذ إطلاق العملية العسكرية
الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط الماضي، بهدف عرقلة تحقيق أهدافها، إلا أن الكرملين أكد في أكثر من مناسبة، أن العملية العسكرية الخاصة لن تتوقف إلا بعد تحقيق أهدافها سواء بالسبل السلمية أو العسكرية.