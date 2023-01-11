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وزير الدفاع الروسي يجري تعيينات جديدة لقيادة العملية العسكرية الخاصة
https://sputnikarabic.ae/20230111/تعيين-رئيس-الأركان-العامة-للجيش-غيراسيموف-قائدا-لمجوعة-القوات-الروسية-المشاركة-في-العملية-الخاصة-1072165949.html
وزير الدفاع الروسي يجري تعيينات جديدة لقيادة العملية العسكرية الخاصة
وزير الدفاع الروسي يجري تعيينات جديدة لقيادة العملية العسكرية الخاصة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية ، اليوم الأربعاء، تعيين رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، قائدا لمجموعة القوات المشتركة الروسية في إطار... 11.01.2023, سبوتنيك عربي
2023-01-11T15:45+0000
2023-01-11T16:08+0000
روسيا
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة:"في 11 كانون الثاني /يناير 2023، أجرى وزير الدفاع الروسي، جنرال الجيش سيرغي شويغو، تعيينات جديدة لقيادة العملية العسكرية الخاصة. وتم تعيين رئيس الأركان العامة ، جنرال الجيش فاليري غيراسيموف، قائدًا لمجموعة القوات المشتركة".ونوابه، هم القائد العام للقوات الجوية، ولواء الجيش سيرغي سوروفيكين، والقائد العام للقوات البرية، ولواء الجيش أوليغ ساليكوف، ونائب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، العقيد ألكسي كيم.وأضاف البيان:"يرتبط رفع مستوى قيادة العملية العسكرية الخاصة بتوسيع نطاق المهام، التي يتم حلها في سياق التنفيذ، وضرورة تنظيم تفاعل أوثق بين فروع القوات المسلحة، وكذلك تحسين نوعية الدعم وفعالية إدارة مجموعة القوات".
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روسيا

وزير الدفاع الروسي يجري تعيينات جديدة لقيادة العملية العسكرية الخاصة

15:45 GMT 11.01.2023 (تم التحديث: 16:08 GMT 11.01.2023)
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصوررئيس هيئة الأركان العامة الروسية فاليري غيراسيموف
رئيس هيئة الأركان العامة الروسية فاليري غيراسيموف - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2023
© Sputnik . Grigory Sysoev
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يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية ، اليوم الأربعاء، تعيين رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف، قائدا لمجموعة القوات المشتركة الروسية في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة:"في 11 كانون الثاني /يناير 2023، أجرى وزير الدفاع الروسي، جنرال الجيش سيرغي شويغو، تعيينات جديدة لقيادة العملية العسكرية الخاصة. وتم تعيين رئيس الأركان العامة ، جنرال الجيش فاليري غيراسيموف، قائدًا لمجموعة القوات المشتركة".
ونوابه، هم القائد العام للقوات الجوية، ولواء الجيش سيرغي سوروفيكين، والقائد العام للقوات البرية، ولواء الجيش أوليغ ساليكوف، ونائب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، العقيد ألكسي كيم.
وأضاف البيان:"يرتبط رفع مستوى قيادة العملية العسكرية الخاصة بتوسيع نطاق المهام، التي يتم حلها في سياق التنفيذ، وضرورة تنظيم تفاعل أوثق بين فروع القوات المسلحة، وكذلك تحسين نوعية الدعم وفعالية إدارة مجموعة القوات".
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