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توقيف شخص هدد بتفجير مقر سفارة السعودية في الجزائر
توقيف شخص هدد بتفجير مقر سفارة السعودية في الجزائر
اعتقلت قوات الأمن الجزائرية، اليوم الأربعاء، شخصا هدد بتفجير سفارة المملكة العربية السعودية في الجزائر. 15.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-15T20:56+0000
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الجزائر - سبوتنيك. وذكر التلفزيون الرسمي أن "سفارة المملكة العربية السعودية تلقت مكالمة هاتفية عند الساعة الثالثة صباحا [بالتوقيت المحلي]، من شخص هدد بتفجير مقر السفارة".وأضاف أن "مصالح الأمن فور تلقيها الإنذار، باشرت تحقيقات أفضت إلى توقيف هذا الشخص في ظرف قياسي، وتم إخضاع الموقوف إلى مراقبة وفحوصات طبية ونفسيه قبل أن يقدم أمام العدالة".
https://sputnikarabic.ae/20221226/الرئيس-الجزائري-يستقبل-وزير-الداخلية-السعودي-1071622013.html
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الجزائر, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار العالم الآن
الجزائر, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار العالم الآن

توقيف شخص هدد بتفجير مقر سفارة السعودية في الجزائر

20:56 GMT 15.02.2023
© AFP 2023الشرطة الجزائرية
الشرطة الجزائرية - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2023
© AFP 2023
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اعتقلت قوات الأمن الجزائرية، اليوم الأربعاء، شخصا هدد بتفجير سفارة المملكة العربية السعودية في الجزائر.
الجزائر - سبوتنيك. وذكر التلفزيون الرسمي أن "سفارة المملكة العربية السعودية تلقت مكالمة هاتفية عند الساعة الثالثة صباحا [بالتوقيت المحلي]، من شخص هدد بتفجير مقر السفارة".
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في الحفل الختامي للقمة الحادية والثلاثين للجامعة العربية في العاصمة الجزائرية الجزائر في 2 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.12.2022
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وأضاف أن "مصالح الأمن فور تلقيها الإنذار، باشرت تحقيقات أفضت إلى توقيف هذا الشخص في ظرف قياسي، وتم إخضاع الموقوف إلى مراقبة وفحوصات طبية ونفسيه قبل أن يقدم أمام العدالة".
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