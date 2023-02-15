https://sputnikarabic.ae/20230215/توقيف-شخص-هدد-بتفجير-مقر-سفارة-السعودية-في-الجزائر-1073576265.html
توقيف شخص هدد بتفجير مقر سفارة السعودية في الجزائر
توقيف شخص هدد بتفجير مقر سفارة السعودية في الجزائر
اعتقلت قوات الأمن الجزائرية، اليوم الأربعاء، شخصا هدد بتفجير سفارة المملكة العربية السعودية في الجزائر. 15.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-15T20:56+0000
2023-02-15T20:56+0000
2023-02-15T20:56+0000
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الجزائر - سبوتنيك. وذكر التلفزيون الرسمي أن "سفارة المملكة العربية السعودية تلقت مكالمة هاتفية عند الساعة الثالثة صباحا [بالتوقيت المحلي]، من شخص هدد بتفجير مقر السفارة".وأضاف أن "مصالح الأمن فور تلقيها الإنذار، باشرت تحقيقات أفضت إلى توقيف هذا الشخص في ظرف قياسي، وتم إخضاع الموقوف إلى مراقبة وفحوصات طبية ونفسيه قبل أن يقدم أمام العدالة".
https://sputnikarabic.ae/20221226/الرئيس-الجزائري-يستقبل-وزير-الداخلية-السعودي-1071622013.html
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الجزائر, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار العالم الآن
الجزائر, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار العالم الآن
توقيف شخص هدد بتفجير مقر سفارة السعودية في الجزائر
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اعتقلت قوات الأمن الجزائرية، اليوم الأربعاء، شخصا هدد بتفجير سفارة المملكة العربية السعودية في الجزائر.
الجزائر - سبوتنيك
. وذكر التلفزيون الرسمي أن "سفارة المملكة العربية السعودية تلقت مكالمة هاتفية عند الساعة الثالثة صباحا [بالتوقيت المحلي]، من شخص هدد بتفجير مقر السفارة".
26 ديسمبر 2022, 13:25 GMT
وأضاف أن "مصالح الأمن فور تلقيها الإنذار، باشرت تحقيقات أفضت إلى توقيف هذا الشخص في ظرف قياسي، وتم إخضاع الموقوف إلى مراقبة وفحوصات طبية ونفسيه قبل أن يقدم أمام العدالة".