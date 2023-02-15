https://sputnikarabic.ae/20230215/خبير-يشرح-كيف-يمكن-إعلان-موت-الناس-عن-طريق-الخطأ-في-العصر-الحديث-1073564030.html

خبير يشرح كيف يمكن إعلان موت الناس عن طريق الخطأ في العصر الحديث

خبير يشرح كيف يمكن إعلان موت الناس عن طريق الخطأ في العصر الحديث

تم اكتشاف امرأة تبلغ من العمر 82 عاما أُعلنت وفاتها أخيرا في دار لرعاية المسنين في نيويورك لاحقًا على قيد الحياة من قبل طاقم الجنازة في المنزل، يأتي هذا في... 15.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-15T14:27+0000

2023-02-15T14:27+0000

2023-02-15T14:27+0000

علوم

منوعات

الموت

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رغم أن هذه الأحداث نادرة جدا، إلا أن الخوف منها يبقى قائما، وهو ما قد يفسر عادة بحرية قديمة. عند خياطة القماش الخاص بكفن الميت، يأخذ صانع الكفن آخر غرزة من خلال أنف المتوفى. كان من المفترض أن يكون وجود إبرة من القماش من خلال الأنف حافزا قويا بدرجة كافية لإيقاظ أي شخص كان لا يزال على قيد الحياة بالفعل، وفق موقع "سيانس أليرت" الطبي.تأكيد الموت هذه الأيام لحسن الحظ أقل وحشية بكثيرغياب أصوات القلب والتنفس على مدى فترة من الزمن ووجود حدقة العين الثابتة والمتوسعة وعدم الاستجابة لأي منبهات يجب أن تعني وفاة الشخص. يتم تعليم جميع الأطباء كيفية القيام بذلك وكلهم على دراية بواجباتهم.لسوء الحظ، كانت هناك حالات تم فيها تأكيد الوفاة من خلال هذه العملية، ومع ذلك أظهر المريض علامات الحياة بعد ذلك.قد يكون لبعض السموم تأثير مماثل. يبدو أن ممارسي الفودو الذين يطلق عليهم " بوكورس" قاموا بإعطاء مساحيق للضحايا لجعلهم يبدون ميتين. وبحسب ما ورد احتوت هذه المساحيق على جرعات صغيرة من السموم الرباعية المستخرجة من السمكة المنتفخة لشل الضحية، التي يُفترض أنها اختطفت قبل دفنها واستعبادها.وفي حادثة أخرى لا تُنسى، تم استدعاء فريق الطوارئ الطبية بالكلمات التالية: "سكتة قلبية. جثث الموتى. هذه ليست مزحة!" تناولت امرأة جرعة زائدة من الباربيتورات الموصوفة لعلاج الصرع. وقد رآها طبيب عام تم إثبات وفاتها.ولكن عند وصولها إلى المشرحة، شوهدت إحدى ساقيها ترتعش والإحراج المؤلم من كل النواحي ليظهر أنها على قيد الحياة.يفسر عدم تنفيذ إجراء تأكيد الوفاة بشكل صحيح بعض حالات إعلان وفاة الأشخاص بشكل غير صحيح. يمكن أن يؤدي الفحص السريع أثناء تشتيت الانتباه بسهولة إلى الفشل في سماع أصوات القلب وتحديد الأنفاس الضحلة والنادرة. من المفيد أن تكون دقيقًا. ومع ذلك، فإن بعض الأدوية التي تقدم للمرضى يمكن أن تجعل المهمة أكثر صعوبة.الأدوية والسموم والمياه الباردةيُعتقد أن العقاقير المهدئة تحمي الدماغ من التلف بطريقة ما ويتم استخدامها في التخدير في العمليات الجراحية الكبرى، خاصة إذا كان من الضروري إيقاف الدورة الدموية لبعض الوقت.أقل فائدة، ومع احتمال التسبب في الإنذار، فإن جرعة زائدة من المهدئات تقلل من الاستجابة وتثبط التنفس والدورة الدموية، مما يؤدي إلى الانطباع بالموت مع حماية الدماغ من نقص الأكسجة (تجويع الأكسجين). في وقت لاحق، عندما يتم إزالة الدواء من الجسم، قد يستيقظ الشخص.تسبب كل من عقار "ديازبام" والاسم التجاريValium) و "ألفازولام" والاسم التجاريXanax) في إعلان وفاة الناس عن طريق الخطأ.قد يكون لبعض السموم تأثير مماثل. يبدو أن ممارسو الفودو الذين يطلق عليهم "بوكورس" قاموا بإعطاء مساحيق للضحايا لجعلهم يبدون ميتين. وبحسب ما ورد احتوت هذه المساحيق على جرعات صغيرة من السموم الرباعية المستخرجة من السمكة المنتفخة لشل الضحية، التي يُفترض أنها اختطفت قبل دفنها واستبعادها.

https://sputnikarabic.ae/20230209/دراسة-تكشف-عن-رابط-بين-النيكوتين-وموت-الجنين-1073315531.html

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علوم, منوعات, الموت