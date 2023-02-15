https://sputnikarabic.ae/20230215/روسيا-قلقة-إزاء-خطط-اليابان-لتسريب-مياه-محطة-فوكوشيما-1-المشعّة-إلى-المحيط-1073537219.html
روسيا قلقة إزاء خطط اليابان لتسريب مياه محطة "فوكوشيما 1" المشعّة إلى المحيط
روسيا قلقة إزاء خطط اليابان لتسريب مياه محطة "فوكوشيما 1" المشعّة إلى المحيط
صرح نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري تشوماكوف، بأن روسيا قلقة إزاء خطط اليابان لتسريب مياه محطة "فوكوشيما 1" المشعّة إلى المحيط، مشيرا إلى أن طوكيو... 15.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-15T00:59+0000
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال تشوماكوف، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، يوم الثلاثاء: "إذا كان علينا أن نناقش اليوم القضايا البيئية، فنود أن ننضم إلى الزملاء الصينيين الذين أعربوا عن قلقهم إزاء خطط اليابان لتسريب المياه الملوثة بالنظائر المشعة الموجود في محطة "فوكوشيما 1"، إلى المحيط".وأضاف "نأمل بأن تبدي طوكيو ما يكفي من الشفافية وتطلعنا على أعمالها التي قد تشكل خطرا إشعاعيا حقيقيا، وإذا اضطر الأمر السماح بمراقبة الأوضاع الإشعاعية في المنطقة التي سيتم تسريب المياه فيها، وتتخذ أيضا الإجراءات اللازمة للحد من التأثير السلبي المحتمل على البيئة المحيطة".وكانت سواحل شمال شرق اليابان قد تعرضت لزلزال عنيف في مارس 2011، ما تسبب بضرر كبير في "محطة فوكوشيما" الكهروذرية التي دمرت أجزاء منها.
https://sputnikarabic.ae/20230113/اليابان-تقرر-تأجيل-تصريف-المياه-المشعة-من-محطة-فوكوشيما--1072221804.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار اليابان, بحر اليابان, العالم
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار اليابان, بحر اليابان, العالم
روسيا قلقة إزاء خطط اليابان لتسريب مياه محطة "فوكوشيما 1" المشعّة إلى المحيط
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صرح نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري تشوماكوف، بأن روسيا قلقة إزاء خطط اليابان لتسريب مياه محطة "فوكوشيما 1" المشعّة إلى المحيط، مشيرا إلى أن طوكيو لم تتشاور مع الدول المجاورة لدى اتخاذ هذا القرار.
الأمم المتحدة - سبوتنيك
. وقال تشوماكوف، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، يوم الثلاثاء: "إذا كان علينا أن نناقش اليوم القضايا البيئية، فنود أن ننضم إلى الزملاء الصينيين الذين أعربوا عن قلقهم إزاء خطط اليابان لتسريب المياه الملوثة بالنظائر المشعة الموجود في محطة "فوكوشيما 1"، إلى المحيط".
وأضاف "نأمل بأن تبدي طوكيو ما يكفي من الشفافية وتطلعنا على أعمالها التي قد تشكل خطرا إشعاعيا حقيقيا، وإذا اضطر الأمر السماح بمراقبة الأوضاع الإشعاعية في المنطقة التي سيتم تسريب المياه فيها، وتتخذ أيضا الإجراءات اللازمة للحد من التأثير السلبي المحتمل على البيئة المحيطة".
وكانت سواحل شمال شرق اليابان قد تعرضت لزلزال عنيف في مارس 2011، ما تسبب بضرر كبير في "محطة فوكوشيما" الكهروذرية
التي دمرت أجزاء منها.