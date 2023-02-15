https://sputnikarabic.ae/20230215/ستولتنبرغ-بولندا-تساعد-أوكرانيا-بفضل-مظلة-الناتو-1073571659.html

ستولتنبرغ: بولندا تساعد أوكرانيا بفضل "مظلة" الناتو

ستولتنبرغ: بولندا تساعد أوكرانيا بفضل "مظلة" الناتو

صرح الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، أن بولندا تلعب دورا مهما في تقديم الدعم العسكري لكييف، بفضل "المظلة الأمنية" لحلف الناتو. 15.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-15T17:11+0000

2023-02-15T17:11+0000

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الناتو

استئناف مساعدات عسكرية

بولندا

أخبار أوكرانيا

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وقال ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس البولندي أندريه دودا، اليوم الأربعاء في بروكسل: "يجب علينا توفير الأسلحة والذخيرة بسرعة لأوكرانيا... تلعب بولندا دورًا مهمًا في هذا (في الدعم العسكري لأوكرانيا) بما في ذلك توفير المعدات العسكرية وتوفير التدريب وتقديم المساعدة الاقتصادية والإنسانية. تسمح مظلة الناتو الأمنية لبولندا للعب دور حيوي".من جهته، صرح الرئيس البولندي أندريه أن دول الناتو تريد نقل الدبابات إلى أوكرانيا بكميات كافية لتشكيل عدة ألوية.وقال: "كجزء من أعمال الحلفاء، نورد الدبابات لأوكرانيا. هذه دبابات من بريطانيا وكندا وبولندا ودبابات وبنية تحتية إضافية من ألمانيا".وأضاف: "نريد أن نجمع على الأقل لواء دبابات لأوكرانيا. ونأمل أن نتمكن من تشكيل عدة ألوية".

https://sputnikarabic.ae/20230212/رئيس-بولندا-يعلن-تضاعف-أعداد-القوات-الأمريكية-المنتشرة-في-بلاده-خلال-العام-الماضيين-1073417320.html

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العالم, الناتو, استئناف مساعدات عسكرية, بولندا, أخبار أوكرانيا