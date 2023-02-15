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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230215/ستولتنبرغ-بولندا-تساعد-أوكرانيا-بفضل-مظلة-الناتو-1073571659.html
ستولتنبرغ: بولندا تساعد أوكرانيا بفضل "مظلة" الناتو
ستولتنبرغ: بولندا تساعد أوكرانيا بفضل "مظلة" الناتو
صرح الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، أن بولندا تلعب دورا مهما في تقديم الدعم العسكري لكييف، بفضل "المظلة الأمنية" لحلف الناتو. 15.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-15T17:11+0000
2023-02-15T17:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
الناتو
استئناف مساعدات عسكرية
بولندا
أخبار أوكرانيا
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وقال ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس البولندي أندريه دودا، اليوم الأربعاء في بروكسل: "يجب علينا توفير الأسلحة والذخيرة بسرعة لأوكرانيا... تلعب بولندا دورًا مهمًا في هذا (في الدعم العسكري لأوكرانيا) بما في ذلك توفير المعدات العسكرية وتوفير التدريب وتقديم المساعدة الاقتصادية والإنسانية. تسمح مظلة الناتو الأمنية لبولندا للعب دور حيوي".من جهته، صرح الرئيس البولندي أندريه أن دول الناتو تريد نقل الدبابات إلى أوكرانيا بكميات كافية لتشكيل عدة ألوية.وقال: "كجزء من أعمال الحلفاء، نورد الدبابات لأوكرانيا. هذه دبابات من بريطانيا وكندا وبولندا ودبابات وبنية تحتية إضافية من ألمانيا".وأضاف: "نريد أن نجمع على الأقل لواء دبابات لأوكرانيا. ونأمل أن نتمكن من تشكيل عدة ألوية".
https://sputnikarabic.ae/20230212/رئيس-بولندا-يعلن-تضاعف-أعداد-القوات-الأمريكية-المنتشرة-في-بلاده-خلال-العام-الماضيين-1073417320.html
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العالم, الناتو, استئناف مساعدات عسكرية, بولندا, أخبار أوكرانيا
العالم, الناتو, استئناف مساعدات عسكرية, بولندا, أخبار أوكرانيا

ستولتنبرغ: بولندا تساعد أوكرانيا بفضل "مظلة" الناتو

17:11 GMT 15.02.2023 (تم التحديث: 17:12 GMT 15.02.2023)
© Sputnik . Alexey Vitvitsky / الانتقال إلى بنك الصورالأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ
الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2023
© Sputnik . Alexey Vitvitsky
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صرح الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، أن بولندا تلعب دورا مهما في تقديم الدعم العسكري لكييف، بفضل "المظلة الأمنية" لحلف الناتو.
وقال ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس البولندي أندريه دودا، اليوم الأربعاء في بروكسل: "يجب علينا توفير الأسلحة والذخيرة بسرعة لأوكرانيا... تلعب بولندا دورًا مهمًا في هذا (في الدعم العسكري لأوكرانيا) بما في ذلك توفير المعدات العسكرية وتوفير التدريب وتقديم المساعدة الاقتصادية والإنسانية. تسمح مظلة الناتو الأمنية لبولندا للعب دور حيوي".
من جهته، صرح الرئيس البولندي أندريه أن دول الناتو تريد نقل الدبابات إلى أوكرانيا بكميات كافية لتشكيل عدة ألوية.
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وقال: "كجزء من أعمال الحلفاء، نورد الدبابات لأوكرانيا. هذه دبابات من بريطانيا وكندا وبولندا ودبابات وبنية تحتية إضافية من ألمانيا".
وأضاف: "نريد أن نجمع على الأقل لواء دبابات لأوكرانيا. ونأمل أن نتمكن من تشكيل عدة ألوية".
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Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:54 GMT
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