عربي
https://sputnikarabic.ae/20230212/رئيس-بولندا-يعلن-تضاعف-أعداد-القوات-الأمريكية-المنتشرة-في-بلاده-خلال-العام-الماضيين-1073417320.html
رئيس بولندا يعلن تضاعف أعداد القوات الأمريكية المنتشرة في بلاده خلال العام الماضيين
رئيس بولندا يعلن تضاعف أعداد القوات الأمريكية المنتشرة في بلاده خلال العام الماضيين
كشف الرئيس البولندي أندريه دودا أن عدد القوات الأمريكية التي تم نشرها في بلاده تضاعف خلال العامين الماضيين، مشيرا إلى أن عددها بلغ 10 آلاف جندي. 12.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-12T13:29+0000
2023-02-12T13:29+0000
بولندا
الجيش الأمريكي
الناتو
العالم
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/15/1068034824_0:0:2819:1586_1920x0_80_0_0_04aabfc014ad7d5dfa021dac611b051b.jpg
وارسو- سبوتنيك. جاء هذا في تصريحات أدلى بها الرئيس البولندي خلال مقابلة مع صحيفة "لو فيغارو".وقال دودا: "فعلنا كل شيء من أجل الانضمام للناتو، بشكل دقيق من أجل الحصول على ضمان بموجب المادة الخامسة لاتفاق الناتو، اليوم مع تعزيز الناتو تواجده في الجناح الشرقي، هناك نحو 10 آلاف جندي تم نشرها على الأرض".وكانت وسائل إعلام نشرت في عام 2020 أن نحو 5 آلاف جندي أمريكي يتمركزون في بولندا.ومنذ أواخر عام 2021 يعزز الناتو جناحه الشرقي على طول الحدود مع روسيا وبيلاروسيا بإرسال قوات إضافية.ردا على ذلك، أطلقت موسكو عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا في فبراير/ شباط 2022، وقد عزز الناتو جناحه من خلال إرسال المزيد من السفن والطائرات والقوات البرية إلى المنطقة ووضعها في حالة تأهب قصوى.
https://sputnikarabic.ae/20221212/الرئيس-البولندي-يؤكد-حاجة-بلاده-لدعم-مالي-من-الاتحاد-الأوروبي-لمواجهة-اللاجئين-الأوكرانيين-1071136631.html
بولندا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/15/1068034824_123:0:2626:1877_1920x0_80_0_0_a8b18aba1193d5fbac9aed5af3d6de0e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
بولندا, الجيش الأمريكي, الناتو, العالم, الأخبار
بولندا, الجيش الأمريكي, الناتو, العالم, الأخبار

رئيس بولندا يعلن تضاعف أعداد القوات الأمريكية المنتشرة في بلاده خلال العام الماضيين

13:29 GMT 12.02.2023
© AFP 2023 / Angela Weissالرئيس البولندي أندريه دودا يلقي كلمة أمام الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك في 20 سبتمبر 2022
الرئيس البولندي أندريه دودا يلقي كلمة أمام الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك في 20 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2023
© AFP 2023 / Angela Weiss
تابعنا عبرTelegram
كشف الرئيس البولندي أندريه دودا أن عدد القوات الأمريكية التي تم نشرها في بلاده تضاعف خلال العامين الماضيين، مشيرا إلى أن عددها بلغ 10 آلاف جندي.
وارسو- سبوتنيك. جاء هذا في تصريحات أدلى بها الرئيس البولندي خلال مقابلة مع صحيفة "لو فيغارو".
الرئيس البولندي أندريه دودا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2022
الرئيس البولندي يؤكد حاجة بلاده لدعم مالي من الاتحاد الأوروبي لمواجهة اللاجئين الأوكرانيين
12 ديسمبر 2022, 16:42 GMT
وقال دودا: "فعلنا كل شيء من أجل الانضمام للناتو، بشكل دقيق من أجل الحصول على ضمان بموجب المادة الخامسة لاتفاق الناتو، اليوم مع تعزيز الناتو تواجده في الجناح الشرقي، هناك نحو 10 آلاف جندي تم نشرها على الأرض".
وكانت وسائل إعلام نشرت في عام 2020 أن نحو 5 آلاف جندي أمريكي يتمركزون في بولندا.
ومنذ أواخر عام 2021 يعزز الناتو جناحه الشرقي على طول الحدود مع روسيا وبيلاروسيا بإرسال قوات إضافية.
ردا على ذلك، أطلقت موسكو عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا في فبراير/ شباط 2022، وقد عزز الناتو جناحه من خلال إرسال المزيد من السفن والطائرات والقوات البرية إلى المنطقة ووضعها في حالة تأهب قصوى.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала