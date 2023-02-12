https://sputnikarabic.ae/20230212/رئيس-بولندا-يعلن-تضاعف-أعداد-القوات-الأمريكية-المنتشرة-في-بلاده-خلال-العام-الماضيين-1073417320.html
رئيس بولندا يعلن تضاعف أعداد القوات الأمريكية المنتشرة في بلاده خلال العام الماضيين
رئيس بولندا يعلن تضاعف أعداد القوات الأمريكية المنتشرة في بلاده خلال العام الماضيين
كشف الرئيس البولندي أندريه دودا أن عدد القوات الأمريكية التي تم نشرها في بلاده تضاعف خلال العامين الماضيين، مشيرا إلى أن عددها بلغ 10 آلاف جندي. 12.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-12T13:29+0000
2023-02-12T13:29+0000
2023-02-12T13:29+0000
بولندا
الجيش الأمريكي
الناتو
العالم
الأخبار
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وارسو- سبوتنيك. جاء هذا في تصريحات أدلى بها الرئيس البولندي خلال مقابلة مع صحيفة "لو فيغارو".وقال دودا: "فعلنا كل شيء من أجل الانضمام للناتو، بشكل دقيق من أجل الحصول على ضمان بموجب المادة الخامسة لاتفاق الناتو، اليوم مع تعزيز الناتو تواجده في الجناح الشرقي، هناك نحو 10 آلاف جندي تم نشرها على الأرض".وكانت وسائل إعلام نشرت في عام 2020 أن نحو 5 آلاف جندي أمريكي يتمركزون في بولندا.ومنذ أواخر عام 2021 يعزز الناتو جناحه الشرقي على طول الحدود مع روسيا وبيلاروسيا بإرسال قوات إضافية.ردا على ذلك، أطلقت موسكو عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا في فبراير/ شباط 2022، وقد عزز الناتو جناحه من خلال إرسال المزيد من السفن والطائرات والقوات البرية إلى المنطقة ووضعها في حالة تأهب قصوى.
https://sputnikarabic.ae/20221212/الرئيس-البولندي-يؤكد-حاجة-بلاده-لدعم-مالي-من-الاتحاد-الأوروبي-لمواجهة-اللاجئين-الأوكرانيين-1071136631.html
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
بولندا, الجيش الأمريكي, الناتو, العالم, الأخبار
بولندا, الجيش الأمريكي, الناتو, العالم, الأخبار
رئيس بولندا يعلن تضاعف أعداد القوات الأمريكية المنتشرة في بلاده خلال العام الماضيين
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كشف الرئيس البولندي أندريه دودا أن عدد القوات الأمريكية التي تم نشرها في بلاده تضاعف خلال العامين الماضيين، مشيرا إلى أن عددها بلغ 10 آلاف جندي.
وارسو- سبوتنيك. جاء هذا في تصريحات أدلى بها الرئيس البولندي
خلال مقابلة مع صحيفة "لو فيغارو".
12 ديسمبر 2022, 16:42 GMT
وقال دودا: "فعلنا كل شيء من أجل الانضمام للناتو، بشكل دقيق من أجل الحصول على ضمان بموجب المادة الخامسة لاتفاق الناتو، اليوم مع تعزيز الناتو تواجده في الجناح الشرقي، هناك نحو 10 آلاف جندي تم نشرها على الأرض".
وكانت وسائل إعلام نشرت في عام 2020 أن نحو 5 آلاف جندي أمريكي يتمركزون في بولندا.
ومنذ أواخر عام 2021 يعزز الناتو جناحه الشرقي على طول الحدود مع روسيا وبيلاروسيا بإرسال قوات إضافية.
ردا على ذلك، أطلقت موسكو عملية عسكرية خاصة
في أوكرانيا في فبراير/ شباط 2022، وقد عزز الناتو جناحه من خلال إرسال المزيد من السفن والطائرات والقوات البرية إلى المنطقة ووضعها في حالة تأهب قصوى.