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https://sputnikarabic.ae/20230215/صحيفة-كوريا-الشمالية-تخفض-الحصص-الغذائية-للجنود-لأول-مرة-في-القرن-الـ21-1073546102.html
صحيفة: كوريا الشمالية تخفض الحصص الغذائية للجنود لأول مرة في القرن الـ21
صحيفة: كوريا الشمالية تخفض الحصص الغذائية للجنود لأول مرة في القرن الـ21
قررت كوريا الشمالية خفض حصص الإعاشة اليومية للجنود لأول مرة في القرن الحادي والعشرين، ليصبح 580 غراما بعدما كان 620 غراما للفرد، حسبما ذكرت صحيفة "دونغ... 15.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-15T10:21+0000
2023-02-15T10:21+0000
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ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" عن وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية التي تتولى العلاقات بين الكوريتين، إن نقص الغذاء في كوريا الشمالية يزداد سوءا، حيث أقرت كوريا الشمالية بخطورة نقص الغذاء، مشددةً على أهمية التنمية الزراعية، واصفةً إياها بالـ "عاجلة للغاية" لهذا العام، وفقا للوزارةوأوضح وزير الوحدة كوون يونغ-سيه، خلال جلسة لجنة برلمانية، أن كوريا الشمالية طلبت من برنامج الغذاء العالمي تقديم مساعدات غذائية، حيث يبدو أن أزمتها الغذائية تتدهور، وأضاف أن "الوضع في الشمال لم يصل حتى الآن إلى حد المجاعة مثلما وقع في كوريا الشمالية في التسعينيات".في السياق ذاته، تخطط كوريا الشمالية لعقد اجتماع حزبي بحلول أواخر الشهر الجاري لمناقشة قضايا الغذاء فقط، وهو ما قال مراقبون إنه يشير إلى حاجتها الملحة لمعالجة أزمة الغذاء.يذكر أن كوريا الشمالية تشتهر بنقص الغذاء المزمن الذي تفاقم على ما يبدو في السنوات الأخيرة وسط العقوبات العالمية على برامجها النووية والصاروخية والطقس غير المواتي وإغلاق الحدود بسبب جائحة كورونا.
https://sputnikarabic.ae/20230215/زعيم-كوريا-الشمالية-مساعدة-الجيش-هي-التعبير-الأكثر-وضوحا-عن-الوطنية-1073544675.html
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العالم, أخبار العالم الآن, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية, الأخبار

صحيفة: كوريا الشمالية تخفض الحصص الغذائية للجنود لأول مرة في القرن الـ21

10:21 GMT 15.02.2023
© AP Photo / Ahn Young-joonجنود من الجيش الكوري الجنوبي يصعدون سلالم مركز حراستهم العسكري في باجو بكوريا الجنوبية بالقرب من الحدود مع كوريا الشمالية بعد إلقاء اللوم على جنود كوريا الشمالية في استهداف موقع حراسة
جنود من الجيش الكوري الجنوبي يصعدون سلالم مركز حراستهم العسكري في باجو بكوريا الجنوبية بالقرب من الحدود مع كوريا الشمالية بعد إلقاء اللوم على جنود كوريا الشمالية في استهداف موقع حراسة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2023
© AP Photo / Ahn Young-joon
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قررت كوريا الشمالية خفض حصص الإعاشة اليومية للجنود لأول مرة في القرن الحادي والعشرين، ليصبح 580 غراما بعدما كان 620 غراما للفرد، حسبما ذكرت صحيفة "دونغ آه-إيلو".
ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" عن وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية التي تتولى العلاقات بين الكوريتين، إن نقص الغذاء في كوريا الشمالية يزداد سوءا، حيث أقرت كوريا الشمالية بخطورة نقص الغذاء، مشددةً على أهمية التنمية الزراعية، واصفةً إياها بالـ "عاجلة للغاية" لهذا العام، وفقا للوزارة
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون عند إطلاق ما سمته وسائل إعلامية أنه نوع جديد من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، في هذه الصورة التي نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية في 24 مارس 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2023
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09:48 GMT
وأوضح وزير الوحدة كوون يونغ-سيه، خلال جلسة لجنة برلمانية، أن كوريا الشمالية طلبت من برنامج الغذاء العالمي تقديم مساعدات غذائية، حيث يبدو أن أزمتها الغذائية تتدهور، وأضاف أن "الوضع في الشمال لم يصل حتى الآن إلى حد المجاعة مثلما وقع في كوريا الشمالية في التسعينيات".
في السياق ذاته، تخطط كوريا الشمالية لعقد اجتماع حزبي بحلول أواخر الشهر الجاري لمناقشة قضايا الغذاء فقط، وهو ما قال مراقبون إنه يشير إلى حاجتها الملحة لمعالجة أزمة الغذاء.
يذكر أن كوريا الشمالية تشتهر بنقص الغذاء المزمن الذي تفاقم على ما يبدو في السنوات الأخيرة وسط العقوبات العالمية على برامجها النووية والصاروخية والطقس غير المواتي وإغلاق الحدود بسبب جائحة كورونا.
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