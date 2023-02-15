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https://sputnikarabic.ae/20230215/زعيم-كوريا-الشمالية-مساعدة-الجيش-هي-التعبير-الأكثر-وضوحا-عن-الوطنية-1073544675.html
زعيم كوريا الشمالية: مساعدة الجيش هي التعبير الأكثر وضوحا عن الوطنية
زعيم كوريا الشمالية: مساعدة الجيش هي التعبير الأكثر وضوحا عن الوطنية
دعا زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون إلى تعزيز الدفاع الوطني للبلاد، مشيرا إلى أنه لا يمكن بناء دولة قوية دون دفاع وطني قوي. 15.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-15T09:48+0000
2023-02-15T09:48+0000
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كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
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جاء ذلك خلال اجتماعه مع النشطاء الذين يساعدون الجيش، أمس الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء.وبحسب الوكالة، فإن مصطلح "نشطاء" يتم إطلاقه على السكان المحليين الذين ينشطون في مساعدة القوات المسلحة لبلادهم.ولفتت الوكالة إلى أن النشطاء الذين تحدث إليهم كيم جونغ أون كانوا ضمن المشاركين في العرض العسكري، الذي أقامه الجيش الأسبوع الماضي، للاحتفال بالذكرى الـ 75 لتأسيسه.ويقول مراقبون إن الطريقة التي يتم معاملة النشطاء بها من قبل زعيم كوريا الشمالية تهدف إلى كسب دعم شعبي لخطته الساعية إلى زيادة الإنفاق الدفاعي رغم المصاعب الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230213/كوريا-الشمالية-توسع-وتعيد-تنظيم-وحدات-جيشها-1073445128.html
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العالم, أخبار العالم الآن, كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, الأخبار

زعيم كوريا الشمالية: مساعدة الجيش هي التعبير الأكثر وضوحا عن الوطنية

09:48 GMT 15.02.2023
© AFP 2023 / Stringerزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون عند إطلاق ما سمته وسائل إعلامية أنه "نوع جديد" من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، في هذه الصورة التي نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية في 24 مارس 2022.
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون عند إطلاق ما سمته وسائل إعلامية أنه نوع جديد من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، في هذه الصورة التي نشرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية في 24 مارس 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2023
© AFP 2023 / Stringer
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دعا زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون إلى تعزيز الدفاع الوطني للبلاد، مشيرا إلى أنه لا يمكن بناء دولة قوية دون دفاع وطني قوي.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع النشطاء الذين يساعدون الجيش، أمس الثلاثاء، حسبما ذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء.
وقال كيم جونغ-أون: "مساعدة الجيش هي التعبير الأكثر وضوحا عن الوطنية".
وبحسب الوكالة، فإن مصطلح "نشطاء" يتم إطلاقه على السكان المحليين الذين ينشطون في مساعدة القوات المسلحة لبلادهم.
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ولفتت الوكالة إلى أن النشطاء الذين تحدث إليهم كيم جونغ أون كانوا ضمن المشاركين في العرض العسكري، الذي أقامه الجيش الأسبوع الماضي، للاحتفال بالذكرى الـ 75 لتأسيسه.
ويقول مراقبون إن الطريقة التي يتم معاملة النشطاء بها من قبل زعيم كوريا الشمالية تهدف إلى كسب دعم شعبي لخطته الساعية إلى زيادة الإنفاق الدفاعي رغم المصاعب الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
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