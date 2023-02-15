https://sputnikarabic.ae/20230215/فقدان-73-مهاجرا-على-الأقل-إثر-غرق-قارب-قبالة-السواحل-الليبية-1073557617.html
فقدان 73 مهاجرا على الأقل إثر غرق قارب قبالة السواحل الليبية
فقدان 73 مهاجرا على الأقل إثر غرق قارب قبالة السواحل الليبية
أعلنت منظمة الهجرة الدولية، اليوم الأربعاء، فقدان 73 مهاجرا على الأقل بعد غرق قارب يقلهم قبالة السواحل الليبية، مشيرةً إلى وفاتهم على الأرجح. 15.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-15T13:31+0000
2023-02-15T13:31+0000
2023-02-15T13:31+0000
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وأفادت المنظمة، عبر حسابها على تويتر، بـ"فقدان 73 مهاجرا على الأقل، ومن المرجح أنهم لقوا حتفهم بعد غرق مركبهم قبالة السواحل الليبية أمس".وتابعت أن القارب كان يحمل 80 شخصًا، وغادر أمس من مدينة قصر الأخيار الساحلية غربي ليبيا وتحديدا شرق العاصمة طرابلس، متوجهين إلى أوروبا.وتمكن 7 ناجين من العودة إلى الشاطئ في ظروف صحية صعبة ويتلقون العلاج في المستشفى، فيما انتشل الهلال الأحمر الليبي والسلطات المحلية، حتى الآن، 11 جثة، وفقًا لمنظمة الهجرة الدولية.ولقي المئات حتفهم خلال الأعوام الماضية أثناء محاولتهم عبور المنطقة الوسطى من البحر المتوسط، وهي المنطقة التي تشهد أعلى معدل في العالم من الضحايا خلال رحلة واحدة.وتخشى الأمم المتحدة أن تكون حصيلة الضحايا أعلى بكثير نظرا لمحدودية إمكانات مراقبة مسارات الهجرة غير الشرعية.
https://sputnikarabic.ae/20220314/مصير-المهاجرين-عبر-البحر-المتوسط-بين-حلم-الوصول-إلى-أوروبا-والموت-المحتوم-1059891809.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, منظمة الأمم المتحدة, الأخبار
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, منظمة الأمم المتحدة, الأخبار
فقدان 73 مهاجرا على الأقل إثر غرق قارب قبالة السواحل الليبية
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أعلنت منظمة الهجرة الدولية، اليوم الأربعاء، فقدان 73 مهاجرا على الأقل بعد غرق قارب يقلهم قبالة السواحل الليبية، مشيرةً إلى وفاتهم على الأرجح.
وأفادت
المنظمة، عبر حسابها على تويتر، بـ"فقدان 73 مهاجرا على الأقل، ومن المرجح أنهم لقوا حتفهم بعد غرق مركبهم قبالة السواحل الليبية أمس".
وتابعت أن القارب كان يحمل 80 شخصًا، وغادر أمس من مدينة قصر الأخيار الساحلية غربي ليبيا وتحديدا شرق العاصمة طرابلس، متوجهين إلى أوروبا
.
وتمكن 7 ناجين من العودة إلى الشاطئ في ظروف صحية صعبة ويتلقون العلاج في المستشفى، فيما انتشل الهلال الأحمر الليبي والسلطات المحلية، حتى الآن، 11 جثة، وفقًا لمنظمة الهجرة الدولية.
ولقي المئات حتفهم خلال الأعوام الماضية أثناء محاولتهم عبور المنطقة الوسطى من البحر المتوسط، وهي المنطقة التي تشهد أعلى معدل في العالم من الضحايا خلال رحلة واحدة.
وتخشى الأمم المتحدة
أن تكون حصيلة الضحايا أعلى بكثير نظرا لمحدودية إمكانات مراقبة مسارات الهجرة غير الشرعية.