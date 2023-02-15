عربي
https://sputnikarabic.ae/20230215/لافروف-السويد-والدنمارك-تفشلان-في-إخفاء-تورط-الولايات-المتحدة-بتفجيرات-التيار-الشمالي-1073565506.html
لافروف: السويد والدنمارك تفشلان في إخفاء تورط الولايات المتحدة بتفجيرات "التيار الشمالي"
لافروف: السويد والدنمارك تفشلان في إخفاء تورط الولايات المتحدة بتفجيرات "التيار الشمالي"
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، بأن الدنمارك والسويد فشلتا في محاولات التعتيم على مسؤولية الغرب والولايات المتحدة في تفجير أنابيب الغاز... 15.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-15T14:47+0000
2023-02-15T14:47+0000
روسيا
سيرغي لافروف
نوردستروم
أخبار الدنمارك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/02/1073021185_0:0:3170:1784_1920x0_80_0_0_6eb6a474de6e95c2638b871f9f753cbc.jpg
موسكو- سبوتنيك. وقال لافروف خلال اجتماع عمل مع رؤساء مكاتب الإعلام الأجنبية المعتمدة في روسيا: "أعتقد أن هذا فظاظة. لكن هذه الوقاحة تخفي الفشل الكامل لمحاولات التعتيم على مسؤولية تجمع الغرب، بقيادة الولايات المتحدة، في هذا العمل التخريبي، في تنظيم هذا العمل الإرهابي".كما أعلن لافروف أن روسيا ناشدت الأمم المتحدة لعقد اجتماع خاص لمجلس الأمن حول الانفجارات في خطوط أنابيب الغاز "التيار الشمالي".وأضاف لافروف: "صحيح أن الأمين العام للأمم المتحدة، من خلال ممثله الرسمي، قال بالفعل إن الأمم المتحدة لا تملك السلطة والتفويض لإجراء مثل هذه التحقيقات. مع كل الاحترام، نحن لا نتفق مع هذا الموقف".
https://sputnikarabic.ae/20230215/صحفي-أمريكي-الخوف-دفع-بايدن-إلى-تأجيل-تفجير-السيل-الشمالي-من-يونيو-إلى-سبتمبر-2022--1073537544.html
أخبار الدنمارك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/02/1073021185_360:0:3091:2048_1920x0_80_0_0_2199f4852e92c27c188434beadefdea9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, سيرغي لافروف, نوردستروم, أخبار الدنمارك
روسيا, سيرغي لافروف, نوردستروم, أخبار الدنمارك

لافروف: السويد والدنمارك تفشلان في إخفاء تورط الولايات المتحدة بتفجيرات "التيار الشمالي"

14:47 GMT 15.02.2023
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورلقاء حصري لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع "سبوتنيك" حول سياسة روسيا الخارجية في ظل الظروف الراهنة
لقاء حصري لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع سبوتنيك حول سياسة روسيا الخارجية في ظل الظروف الراهنة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2023
© Sputnik . Grigory Sysoev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، بأن الدنمارك والسويد فشلتا في محاولات التعتيم على مسؤولية الغرب والولايات المتحدة في تفجير أنابيب الغاز "التيار الشمالي".
موسكو- سبوتنيك. وقال لافروف خلال اجتماع عمل مع رؤساء مكاتب الإعلام الأجنبية المعتمدة في روسيا: "أعتقد أن هذا فظاظة. لكن هذه الوقاحة تخفي الفشل الكامل لمحاولات التعتيم على مسؤولية تجمع الغرب، بقيادة الولايات المتحدة، في هذا العمل التخريبي، في تنظيم هذا العمل الإرهابي".
كما أعلن لافروف أن روسيا ناشدت الأمم المتحدة لعقد اجتماع خاص لمجلس الأمن حول الانفجارات في خطوط أنابيب الغاز "التيار الشمالي".

"توجهنا إلى الأمم المتحدة وأثرنا هذه المسألة هناك. نحن نستعد لاجتماع خاص لمجلس الأمن. سنطالب بتشكيل التحقيق بأي شكل من الأشكال".

سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي
في هذه الصورة التي قدمها خفر السواحل السويدي، تسرب الغاز في بحر البلطيق من نورد ستريم تم تصويره من طائرة خفر السواحل يوم 27 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2023
صحفي أمريكي: الخوف دفع بايدن إلى تأجيل تفجير "التيار الشمالي" من يونيو إلى سبتمبر 2022
02:07 GMT
وأضاف لافروف: "صحيح أن الأمين العام للأمم المتحدة، من خلال ممثله الرسمي، قال بالفعل إن الأمم المتحدة لا تملك السلطة والتفويض لإجراء مثل هذه التحقيقات. مع كل الاحترام، نحن لا نتفق مع هذا الموقف".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة15:13 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала