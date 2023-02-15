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https://sputnikarabic.ae/20230215/صحفي-أمريكي-الخوف-دفع-بايدن-إلى-تأجيل-تفجير-السيل-الشمالي-من-يونيو-إلى-سبتمبر-2022--1073537544.html
صحفي أمريكي: الخوف دفع بايدن إلى تأجيل تفجير "السيل الشمالي" من يونيو إلى سبتمبر 2022
صحفي أمريكي: الخوف دفع بايدن إلى تأجيل تفجير "السيل الشمالي" من يونيو إلى سبتمبر 2022
قال الصحفي الاستقصائي الأمريكي، سيمور هيرش، أن الخوف دفع الرئيس جو بايدن، إلى تأجيل تفجير "السيل الشمالي" من حزيران/ يونيو إلى أيلول/ سبتمبر 2022، في حين اعتبر... 15.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-15T02:07+0000
2023-02-15T02:07+0000
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برلين - سبوتنيك. وأجاب سيمور هريش في مقابلة مع صحيفة "برلينر تسايتونج" الألمانية رداً على سؤال عما إذا كانت الألغام زرعت في بحر البلطيق في يونيو 2022، قائلا: "نعم"، (الغواصين الأمريكيين) فعلوا ذلك قبل نهاية التدريبات".وأضاف: "لكن في اللحظة الأخيرة شعر البيت الأبيض بالتوتر. وقال الرئيس إنه يخشى القيام بذلك وغير رأيه، وأصدر أوامر جديدة تجعل من الممكن تفجير (الألغام) عن بعد في أي لحظة."وبحسب هيرش، بايدن "أمر بتفجير "السيل الشمالي"في سبتمبر" وعارض هذا القرار العديد من المشاركين في هذه العملية الذين شغلوا "مناصب رفيعة في الأجهزة الأمنية واعتبروا أنه مجنون" على مثل هذا القرار.وكان سيمور هيرش قد نشر مقالا، قال فيه إن الولايات المتحدة دبرت تفجير خطوط أنابيب غاز "السيل الشمالي" في بحر البلطيق، وأن عملية التفجير نفذها النرويجيون في سبتمبر الماضي في مياهها.
https://sputnikarabic.ae/20230214/سنودن-هدف-أمريكا-من-إثارة-الذعر-حول-المناطيد-صرف-الأنظار-عن-تفجير-السيل-الشمالي-1073481017.html
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صحفي أمريكي: الخوف دفع بايدن إلى تأجيل تفجير "السيل الشمالي" من يونيو إلى سبتمبر 2022

02:07 GMT 15.02.2023
© Photo / Swedish Coast Guard في هذه الصورة التي قدمها خفر السواحل السويدي، تسرب الغاز في بحر البلطيق من نورد ستريم تم تصويره من طائرة خفر السواحل يوم 27 سبتمبر 2022
في هذه الصورة التي قدمها خفر السواحل السويدي، تسرب الغاز في بحر البلطيق من نورد ستريم تم تصويره من طائرة خفر السواحل يوم 27 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2023
© Photo / Swedish Coast Guard
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قال الصحفي الاستقصائي الأمريكي، سيمور هيرش، أن الخوف دفع الرئيس جو بايدن، إلى تأجيل تفجير "السيل الشمالي" من حزيران/ يونيو إلى أيلول/ سبتمبر 2022، في حين اعتبر مشاركون في العملية أنه "مجنون".
برلين - سبوتنيك. وأجاب سيمور هريش في مقابلة مع صحيفة "برلينر تسايتونج" الألمانية رداً على سؤال عما إذا كانت الألغام زرعت في بحر البلطيق في يونيو 2022، قائلا: "نعم"، (الغواصين الأمريكيين) فعلوا ذلك قبل نهاية التدريبات".
إدوارد سنودن - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2023
سنودن: هدف أمريكا من إثارة الذعر حول المناطيد صرف الأنظار عن تفجير "السيل الشمالي"
أمس, 03:49 GMT
وأضاف: "لكن في اللحظة الأخيرة شعر البيت الأبيض بالتوتر. وقال الرئيس إنه يخشى القيام بذلك وغير رأيه، وأصدر أوامر جديدة تجعل من الممكن تفجير (الألغام) عن بعد في أي لحظة."
وبحسب هيرش، بايدن "أمر بتفجير "السيل الشمالي"في سبتمبر" وعارض هذا القرار العديد من المشاركين في هذه العملية الذين شغلوا "مناصب رفيعة في الأجهزة الأمنية واعتبروا أنه مجنون" على مثل هذا القرار.
وكان سيمور هيرش قد نشر مقالا، قال فيه إن الولايات المتحدة دبرت تفجير خطوط أنابيب غاز "السيل الشمالي" في بحر البلطيق، وأن عملية التفجير نفذها النرويجيون في سبتمبر الماضي في مياهها.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:00 GMTВоеннослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13 فبراير, 13:29 GMT
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