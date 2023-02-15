https://sputnikarabic.ae/20230215/صحفي-أمريكي-الخوف-دفع-بايدن-إلى-تأجيل-تفجير-السيل-الشمالي-من-يونيو-إلى-سبتمبر-2022--1073537544.html
صحفي أمريكي: الخوف دفع بايدن إلى تأجيل تفجير "السيل الشمالي" من يونيو إلى سبتمبر 2022
صحفي أمريكي: الخوف دفع بايدن إلى تأجيل تفجير "السيل الشمالي" من يونيو إلى سبتمبر 2022
قال الصحفي الاستقصائي الأمريكي، سيمور هيرش، أن الخوف دفع الرئيس جو بايدن، إلى تأجيل تفجير "السيل الشمالي" من حزيران/ يونيو إلى أيلول/ سبتمبر 2022، في حين اعتبر... 15.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-15T02:07+0000
2023-02-15T02:07+0000
2023-02-15T02:07+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/1d/1068387951_0:0:2467:1388_1920x0_80_0_0_c1416a50e1d42f0f791c0b23ffc938d6.png
برلين - سبوتنيك. وأجاب سيمور هريش في مقابلة مع صحيفة "برلينر تسايتونج" الألمانية رداً على سؤال عما إذا كانت الألغام زرعت في بحر البلطيق في يونيو 2022، قائلا: "نعم"، (الغواصين الأمريكيين) فعلوا ذلك قبل نهاية التدريبات".وأضاف: "لكن في اللحظة الأخيرة شعر البيت الأبيض بالتوتر. وقال الرئيس إنه يخشى القيام بذلك وغير رأيه، وأصدر أوامر جديدة تجعل من الممكن تفجير (الألغام) عن بعد في أي لحظة."وبحسب هيرش، بايدن "أمر بتفجير "السيل الشمالي"في سبتمبر" وعارض هذا القرار العديد من المشاركين في هذه العملية الذين شغلوا "مناصب رفيعة في الأجهزة الأمنية واعتبروا أنه مجنون" على مثل هذا القرار.وكان سيمور هيرش قد نشر مقالا، قال فيه إن الولايات المتحدة دبرت تفجير خطوط أنابيب غاز "السيل الشمالي" في بحر البلطيق، وأن عملية التفجير نفذها النرويجيون في سبتمبر الماضي في مياهها.
https://sputnikarabic.ae/20230214/سنودن-هدف-أمريكا-من-إثارة-الذعر-حول-المناطيد-صرف-الأنظار-عن-تفجير-السيل-الشمالي-1073481017.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/1d/1068387951_308:0:2159:1388_1920x0_80_0_0_dbbae802047a045c90a3c6d73a6d5041.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
صحفي أمريكي: الخوف دفع بايدن إلى تأجيل تفجير "السيل الشمالي" من يونيو إلى سبتمبر 2022
تابعنا عبر
قال الصحفي الاستقصائي الأمريكي، سيمور هيرش، أن الخوف دفع الرئيس جو بايدن، إلى تأجيل تفجير "السيل الشمالي" من حزيران/ يونيو إلى أيلول/ سبتمبر 2022، في حين اعتبر مشاركون في العملية أنه "مجنون".
برلين - سبوتنيك
. وأجاب سيمور هريش في مقابلة مع صحيفة "برلينر تسايتونج" الألمانية رداً على سؤال عما إذا كانت الألغام زرعت في بحر البلطيق في يونيو 2022، قائلا: "نعم"، (الغواصين الأمريكيين) فعلوا ذلك قبل نهاية التدريبات".
وأضاف: "لكن في اللحظة الأخيرة شعر البيت الأبيض بالتوتر. وقال الرئيس إنه يخشى القيام بذلك وغير رأيه، وأصدر أوامر جديدة تجعل من الممكن تفجير (الألغام) عن بعد في أي لحظة."
وبحسب هيرش، بايدن "أمر بتفجير "السيل الشمالي"في سبتمبر" وعارض هذا القرار العديد من المشاركين في هذه العملية الذين شغلوا "مناصب رفيعة في الأجهزة الأمنية واعتبروا أنه مجنون" على مثل هذا القرار.
وكان سيمور هيرش قد نشر مقالا، قال فيه إن الولايات المتحدة دبرت تفجير خطوط أنابيب غاز "السيل الشمالي"
في بحر البلطيق، وأن عملية التفجير نفذها النرويجيون في سبتمبر الماضي في مياهها.