https://sputnikarabic.ae/20230215/ماليزيا-تشارك-بمناورات-الكوبرا-الذهبية-في-تايلاند--1073544837.html
ماليزيا تشارك بمناورات "الكوبرا الذهبية" في تايلاند
ماليزيا تشارك بمناورات "الكوبرا الذهبية" في تايلاند
قررت ماليزيا المشاركة، هذا العام، في مناورات "الكوبرا الذهبية" وهي أكبر مناورات عسكرية في جنوب شرقي آسيا وأقدمها في العالم. 15.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-15T09:43+0000
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وذكرت صحيفة "ذا ستار" الماليزية أنه من المقرر إقامة مناورات "الكوبرا الذهبية" العسكرية في تايلاند خلال الفترة ما بين 27 فبراير/ شباط إلى 10 مارس/ آذار من العام الجاري.وأضافت الصحيفة أن النسخة الـ42 من هذه المناورات والتي تستضيفها القوات الملكية التايلاندية والقيادة الأمريكية للمحيطين الهندي والهادئ، تأتي بمشاركة 7394 عنصرا من 30 دولة مختلفة.من جانبه، صرح مسؤول ماليزي بأن هذه هي المرة السادسة التي تشارك ماليزيا في مثل هذه المناورات، وتهدف المشاركة تعزيز العلاقات وتوثق التعاون العسكري مع جميع القوات من الدول المشاركة.يذكر أن مناورات "الكوبرا الذهبية" كانت قد بدأت لأول مرة في عام 1981، تحت قيادة القوات الأمريكية الباسيفيكية والقيادة العسكرية التايلاندية وشاركت كوريا الجنوبية في تلك المناورات باعتبارها قوات مراقبة منذ عام 2002.
https://sputnikarabic.ae/20230206/بمشاركة-8-دول-انطلاق-مناورات-رماح-النصر-2023-في-السعودية-1073176350.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار تايلاند, أخبار ماليزيا اليوم, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار تايلاند, أخبار ماليزيا اليوم, الأخبار
ماليزيا تشارك بمناورات "الكوبرا الذهبية" في تايلاند
09:43 GMT 15.02.2023 (تم التحديث: 09:44 GMT 15.02.2023) تابعنا عبر
قررت ماليزيا المشاركة، هذا العام، في مناورات "الكوبرا الذهبية" وهي أكبر مناورات عسكرية في جنوب شرقي آسيا وأقدمها في العالم.
وذكرت صحيفة
"ذا ستار" الماليزية أنه من المقرر إقامة مناورات "الكوبرا الذهبية" العسكرية في تايلاند خلال الفترة ما بين 27 فبراير/ شباط إلى 10 مارس/ آذار من العام الجاري.
وأضافت الصحيفة أن النسخة الـ42 من هذه المناورات
والتي تستضيفها القوات الملكية التايلاندية والقيادة الأمريكية للمحيطين الهندي والهادئ، تأتي بمشاركة 7394 عنصرا من 30 دولة مختلفة.
من جانبه، صرح مسؤول ماليزي بأن هذه هي المرة السادسة التي تشارك ماليزيا في مثل هذه المناورات، وتهدف المشاركة تعزيز العلاقات وتوثق التعاون العسكري مع جميع القوات من الدول المشاركة.
يذكر أن مناورات "الكوبرا الذهبية" كانت قد بدأت لأول مرة في عام 1981، تحت قيادة القوات الأمريكية الباسيفيكية والقيادة العسكرية التايلاندية وشاركت كوريا الجنوبية في تلك المناورات باعتبارها قوات مراقبة منذ عام 2002.