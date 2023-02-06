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بمشاركة 8 دول.. انطلاق مناورات "رماح النصر 2023" في السعودية
بمشاركة 8 دول.. انطلاق مناورات "رماح النصر 2023" في السعودية
انطلقت في المملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، مناورات التمرين الجوي المختلط "رماح النصر 2023" في نسختها الثالثة بمشاركة 8 دول شقيقة وصديقة. 06.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-06T12:01+0000
2023-02-06T12:01+0000
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السعودية
تمرين عسكري
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وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن التمرين الذي تنفذه القوات الجوية الملكية السعودية بمركز الحرب الجوي بالقطاع الشرقي، يهدف لتعزيز مفهوم العمل المشترك وإقامة التحالفات لدى كافة القوات العسكرية والدول الشقيقة والصديقة.كما يهدف لرفع مستوى الأداء والجاهزية القتالية للقوات المشاركة، في تنفيذ عمليات مشتركة تحاكي واقع التهديدات القائمة والمحتملة في بيئة عملياتية متعددة الأبعاد.وقال قائد مركز الحرب الجوي اللواء الطيار الركن خالد الحربي، إن تمرين "رماح النصر"، يساعد في تعزيز العلاقات العسكرية للقوات المشاركة والدول الشقيقة والصديقة.وأوضح المسؤول السعودي أن المناورات الجوية تساهم أيضا في تبادل الخبرات بمجال التخطيط والتنفيذ على المستويات كافة بين القوات المشاركة في التمرين، بجانب توحيد مفاهيم العمليات الجوية المشتركة، وقياس مستوى جاهزية العمل المشترك على المستوى التكتيكي.وتشارك في التمرين البحرين، والأردن، وباكستان، وقطر، واليونان، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.كما تشارك 3 دول ملاحظة هي: دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، وسلطنة عمان.
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أخبار السعودية اليوم, السعودية, تمرين عسكري
أخبار السعودية اليوم, السعودية, تمرين عسكري

بمشاركة 8 دول.. انطلاق مناورات "رماح النصر 2023" في السعودية

12:01 GMT 06.02.2023
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINEالجيش السعودي
الجيش السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2023
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINE
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انطلقت في المملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، مناورات التمرين الجوي المختلط "رماح النصر 2023" في نسختها الثالثة بمشاركة 8 دول شقيقة وصديقة.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن التمرين الذي تنفذه القوات الجوية الملكية السعودية بمركز الحرب الجوي بالقطاع الشرقي، يهدف لتعزيز مفهوم العمل المشترك وإقامة التحالفات لدى كافة القوات العسكرية والدول الشقيقة والصديقة.
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كما يهدف لرفع مستوى الأداء والجاهزية القتالية للقوات المشاركة، في تنفيذ عمليات مشتركة تحاكي واقع التهديدات القائمة والمحتملة في بيئة عملياتية متعددة الأبعاد.
وقال قائد مركز الحرب الجوي اللواء الطيار الركن خالد الحربي، إن تمرين "رماح النصر"، يساعد في تعزيز العلاقات العسكرية للقوات المشاركة والدول الشقيقة والصديقة.
وأوضح المسؤول السعودي أن المناورات الجوية تساهم أيضا في تبادل الخبرات بمجال التخطيط والتنفيذ على المستويات كافة بين القوات المشاركة في التمرين، بجانب توحيد مفاهيم العمليات الجوية المشتركة، وقياس مستوى جاهزية العمل المشترك على المستوى التكتيكي.
وتشارك في التمرين البحرين، والأردن، وباكستان، وقطر، واليونان، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.
كما تشارك 3 دول ملاحظة هي: دولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة الكويت، وسلطنة عمان.
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