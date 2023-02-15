https://sputnikarabic.ae/20230215/مجلس-الأمن-الدولي-يجدد-العقوبات-على-اليمن-تسعة-أشهر-1073577303.html
مجلس الأمن الدولي يجدد العقوبات على اليمن تسعة أشهر
مجلس الأمن الدولي يجدد العقوبات على اليمن تسعة أشهر
تبنى مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، مشروع قرار لتجديد العقوبات المفروضة على أفراد وكيانات في اليمن، لمدة تسعة أشهر بموجب قراره (2140) الصادر في العام 2014،... 15.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-15T21:24+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وذكر موقع الأمم المتحدة، أن "مجلس الأمن تبنى بالإجماع القرار (2675) بتجديد إجراءات العقوبات في اليمن حتى 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2023 وتمديد ولاية فريق الخبراء حتى 15 كانون الأول/ديسمبر 2023".وكان المجلس فرض في العام 2014 عقوبات على الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح، والقياديين في جماعة "أنصار الله" عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحاكم، أعقبها قرار رقم (2216) في نيسان/ أبريل 2015 بتوسيع قائمة العقوبات لتشمل زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، وأحمد علي عبد الله صالح، بتهمة التورط في أعمال تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن، وتشمل العقوبات تجميد الأرصدة وحظر السفر.وتسيطر جماعة "أنصار الله" اليمنية منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، بحياة الآلاف، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 % من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, الأخبار, العالم العربي, أخبار العالم الآن
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, الأخبار, العالم العربي, أخبار العالم الآن
مجلس الأمن الدولي يجدد العقوبات على اليمن تسعة أشهر
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تبنى مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، مشروع قرار لتجديد العقوبات المفروضة على أفراد وكيانات في اليمن، لمدة تسعة أشهر بموجب قراره (2140) الصادر في العام 2014، كما وافق على تمديد ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات الخاصة باليمن.