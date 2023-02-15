https://sputnikarabic.ae/20230215/وزيرا-خارجية-تركيا-وأرمينيا-يبحثان-خطوات-تطبيع-العلاقات-بين-البلدين-1073545199.html
وزيرا خارجية تركيا وأرمينيا يبحثان خطوات تطبيع العلاقات بين البلدين
وزيرا خارجية تركيا وأرمينيا يبحثان خطوات تطبيع العلاقات بين البلدين
بحث وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الأربعاء، مع نظيره الأرميني، أرارات ميرزويان، خطوات تطبيع العلاقات بين البلدين. 15.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-15T09:51+0000
2023-02-15T09:51+0000
2023-02-15T09:52+0000
العالم
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وقال تشاووش أوغلو "تحدث الزميل الأرميني عن عملية المفاوضات مع أذربيجان إذا اتخذ البلدان خطوات حاسمة في هذا الاتجاه، فسيعم السلام والاستقرار في جنوب القوقاز وهذا مهم أيضا للازدهار الاقتصادي".من جانبه، قال وزير الخارجية الأرميني إن بلاده مستعدة لفتح المعابر الحدودية مع تركيا، للمساعدة في مواجهة تداعيات كارثة الزلزال الذي ضرب الأراضي التركية.وأضاف "فتحنا معبرا كان مغلقا لمدة 30 عاما تقريبا، لإدخال المساعدات إلى تركيا".وتابع بقوله: "أتواجد هنا اليوم لأقول إنه من الضروري بناء جسور العلاقات وافتتاح المعابر بشكل كامل ونحن مستعدون لإعادة العلاقات إلى طبيعتها مع تركيا".
https://sputnikarabic.ae/20230212/إعادة-فتح-بوابة-الحدود-بين-تركيا-وأرمينيا-بعد-30-عاما-لنقل-مساعدات-الزلازل-1073403502.html
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العالم
وزيرا خارجية تركيا وأرمينيا يبحثان خطوات تطبيع العلاقات بين البلدين
09:51 GMT 15.02.2023 (تم التحديث: 09:52 GMT 15.02.2023) تابعنا عبر
بحث وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الأربعاء، مع نظيره الأرميني، أرارات ميرزويان، خطوات تطبيع العلاقات بين البلدين.
وقال تشاووش أوغلو "تحدث الزميل الأرميني عن عملية المفاوضات مع أذربيجان إذا اتخذ البلدان خطوات حاسمة في هذا الاتجاه، فسيعم السلام والاستقرار في جنوب القوقاز وهذا مهم أيضا للازدهار الاقتصادي".
من جانبه، قال وزير الخارجية الأرميني إن بلاده مستعدة لفتح المعابر الحدودية مع تركيا، للمساعدة في مواجهة تداعيات كارثة الزلزال الذي ضرب الأراضي التركية.
وأضاف "فتحنا معبرا كان مغلقا لمدة 30 عاما تقريبا، لإدخال المساعدات إلى تركيا".
وتابع بقوله: "أتواجد هنا اليوم لأقول إنه من الضروري بناء جسور العلاقات وافتتاح المعابر بشكل كامل ونحن مستعدون لإعادة العلاقات إلى طبيعتها مع تركيا".