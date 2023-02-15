عربي
https://sputnikarabic.ae/20230215/وزيرا-خارجية-تركيا-وأرمينيا-يبحثان-خطوات-تطبيع-العلاقات-بين-البلدين-1073545199.html
وزيرا خارجية تركيا وأرمينيا يبحثان خطوات تطبيع العلاقات بين البلدين
وزيرا خارجية تركيا وأرمينيا يبحثان خطوات تطبيع العلاقات بين البلدين
بحث وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الأربعاء، مع نظيره الأرميني، أرارات ميرزويان، خطوات تطبيع العلاقات بين البلدين. 15.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-15T09:51+0000
2023-02-15T09:52+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101473/17/1014731768_0:38:3509:2011_1920x0_80_0_0_1dc31c97c33a529e780da32df1624610.jpg
وقال تشاووش أوغلو "تحدث الزميل الأرميني عن عملية المفاوضات مع أذربيجان إذا اتخذ البلدان خطوات حاسمة في هذا الاتجاه، فسيعم السلام والاستقرار في جنوب القوقاز وهذا مهم أيضا للازدهار الاقتصادي".من جانبه، قال وزير الخارجية الأرميني إن بلاده مستعدة لفتح المعابر الحدودية مع تركيا، للمساعدة في مواجهة تداعيات كارثة الزلزال الذي ضرب الأراضي التركية.وأضاف "فتحنا معبرا كان مغلقا لمدة 30 عاما تقريبا، لإدخال المساعدات إلى تركيا".وتابع بقوله: "أتواجد هنا اليوم لأقول إنه من الضروري بناء جسور العلاقات وافتتاح المعابر بشكل كامل ونحن مستعدون لإعادة العلاقات إلى طبيعتها مع تركيا".
https://sputnikarabic.ae/20230212/إعادة-فتح-بوابة-الحدود-بين-تركيا-وأرمينيا-بعد-30-عاما-لنقل-مساعدات-الزلازل-1073403502.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101473/17/1014731768_388:0:3119:2048_1920x0_80_0_0_f0885e908a7df153dd3beeec815ff88f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

وزيرا خارجية تركيا وأرمينيا يبحثان خطوات تطبيع العلاقات بين البلدين

09:51 GMT 15.02.2023 (تم التحديث: 09:52 GMT 15.02.2023)
© AFP 2023 / Karen Minasyanالمظاهرات خلال العمليات الإحتجاجية فى يريفان عاصمة أرمينيا
المظاهرات خلال العمليات الإحتجاجية فى يريفان عاصمة أرمينيا - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2023
© AFP 2023 / Karen Minasyan
تابعنا عبرTelegram
بحث وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الأربعاء، مع نظيره الأرميني، أرارات ميرزويان، خطوات تطبيع العلاقات بين البلدين.
وقال تشاووش أوغلو "تحدث الزميل الأرميني عن عملية المفاوضات مع أذربيجان إذا اتخذ البلدان خطوات حاسمة في هذا الاتجاه، فسيعم السلام والاستقرار في جنوب القوقاز وهذا مهم أيضا للازدهار الاقتصادي".
من جانبه، قال وزير الخارجية الأرميني إن بلاده مستعدة لفتح المعابر الحدودية مع تركيا، للمساعدة في مواجهة تداعيات كارثة الزلزال الذي ضرب الأراضي التركية.
زلزال تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.02.2023
إعادة فتح بوابة الحدود بين تركيا وأرمينيا بعد 30 عاما لنقل مساعدات الزلازل
12 فبراير, 05:27 GMT
وأضاف "فتحنا معبرا كان مغلقا لمدة 30 عاما تقريبا، لإدخال المساعدات إلى تركيا".

وتابع بقوله: "أتواجد هنا اليوم لأقول إنه من الضروري بناء جسور العلاقات وافتتاح المعابر بشكل كامل ونحن مستعدون لإعادة العلاقات إلى طبيعتها مع تركيا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة09:15 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала