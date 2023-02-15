https://sputnikarabic.ae/20230215/وزيرا-خارجية-تركيا-وأرمينيا-يبحثان-خطوات-تطبيع-العلاقات-بين-البلدين-1073545199.html

وزيرا خارجية تركيا وأرمينيا يبحثان خطوات تطبيع العلاقات بين البلدين

وزيرا خارجية تركيا وأرمينيا يبحثان خطوات تطبيع العلاقات بين البلدين

بحث وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الأربعاء، مع نظيره الأرميني، أرارات ميرزويان، خطوات تطبيع العلاقات بين البلدين. 15.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-15T09:51+0000

2023-02-15T09:51+0000

2023-02-15T09:52+0000

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101473/17/1014731768_0:38:3509:2011_1920x0_80_0_0_1dc31c97c33a529e780da32df1624610.jpg

وقال تشاووش أوغلو "تحدث الزميل الأرميني عن عملية المفاوضات مع أذربيجان إذا اتخذ البلدان خطوات حاسمة في هذا الاتجاه، فسيعم السلام والاستقرار في جنوب القوقاز وهذا مهم أيضا للازدهار الاقتصادي".من جانبه، قال وزير الخارجية الأرميني إن بلاده مستعدة لفتح المعابر الحدودية مع تركيا، للمساعدة في مواجهة تداعيات كارثة الزلزال الذي ضرب الأراضي التركية.وأضاف "فتحنا معبرا كان مغلقا لمدة 30 عاما تقريبا، لإدخال المساعدات إلى تركيا".وتابع بقوله: "أتواجد هنا اليوم لأقول إنه من الضروري بناء جسور العلاقات وافتتاح المعابر بشكل كامل ونحن مستعدون لإعادة العلاقات إلى طبيعتها مع تركيا".

https://sputnikarabic.ae/20230212/إعادة-فتح-بوابة-الحدود-بين-تركيا-وأرمينيا-بعد-30-عاما-لنقل-مساعدات-الزلازل-1073403502.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم