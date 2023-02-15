https://sputnikarabic.ae/20230215/-ستولتنبرغ-دول-الناتو-تتفق-على-تكثيف-الدعم-لقدرات-جورجيا-ومولدوفا-الدفاعية-1073555135.html
ستولتنبرغ: دول الناتو تتفق على تكثيف الدعم لقدرات جورجيا ومولدوفا الدفاعية
ستولتنبرغ: دول الناتو تتفق على تكثيف الدعم لقدرات جورجيا ومولدوفا الدفاعية
أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ، أن الدول الأعضاء في الحلف اتفقت على تكثيف الدعم للقدرات الدفاعية لكل من جورجيا ومولدوفا. 15.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-15T12:40+0000
2023-02-15T12:40+0000
2023-02-15T12:40+0000
العالم
الناتو
استئناف مساعدات عسكرية
أخبار أوكرانيا
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موسكو- سبوتنيك. وقال ستولتنبرغ، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء دفاع دول الناتو في بروكسل: "ناقش الوزراء التزامنا تجاه الشركاء المعرضين للخطر، بما فيهم البوسنة والهرسك وجورجيا ومولدوفا، واتفقنا على تكثيف الدعم المخصص لتعزيز قدراتهم الدفاعية".كما أكد الأمين العام للتحالف أن وزراء دفاع الناتو وافقوا على مبادئ توجيهية للتخطيط الدفاعي الطويل المدى للرد على التهديدات الجديدة، وقال: "وافق وزراء دفاع الحلفاء على مبادئ توجيهية جديدة للتخطيط الدفاعي الطويل الأمد... للرد على التهديدات الجديدة المتزايدة".وتابع: "لقد ذكرنا التخريب في نورد ستريم بالضعف. وافق الوزراء على توجيه الجيش للنظر في خيارات الحماية".
https://sputnikarabic.ae/20230214/وزير-الدفاع-الأمريكي-أوكرانيا-تستهلك-الكثير-من-الأسلحة-والذخائر-وسنعمل-لإمدادها-بالمزيد-1073525541.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, الناتو, استئناف مساعدات عسكرية, أخبار أوكرانيا
العالم, الناتو, استئناف مساعدات عسكرية, أخبار أوكرانيا
ستولتنبرغ: دول الناتو تتفق على تكثيف الدعم لقدرات جورجيا ومولدوفا الدفاعية
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أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ، أن الدول الأعضاء في الحلف اتفقت على تكثيف الدعم للقدرات الدفاعية لكل من جورجيا ومولدوفا.
موسكو- سبوتنيك. وقال ستولتنبرغ، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء دفاع دول الناتو في بروكسل: "ناقش الوزراء التزامنا تجاه الشركاء المعرضين للخطر، بما فيهم البوسنة والهرسك وجورجيا ومولدوفا، واتفقنا على تكثيف الدعم المخصص لتعزيز قدراتهم الدفاعية".
كما أكد الأمين العام للتحالف أن وزراء دفاع الناتو وافقوا على مبادئ توجيهية للتخطيط الدفاعي الطويل المدى للرد على التهديدات الجديدة، وقال: "وافق وزراء دفاع الحلفاء على مبادئ توجيهية جديدة للتخطيط الدفاعي الطويل الأمد... للرد على التهديدات الجديدة المتزايدة".
وتابع: "أقوم بإنشاء خلية تنسيق البنية التحتية الحيوية في مقر حلف شمال الأطلسي... وهذا سيسهل التفاعل مع المجمع الصناعي ويجمع بين الأطراف العسكرية والمدنية الرئيسية لتحسين أمنه".
وتابع: "لقد ذكرنا التخريب في نورد ستريم بالضعف. وافق الوزراء على توجيه الجيش للنظر في خيارات الحماية".