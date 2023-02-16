https://sputnikarabic.ae/20230216/إعلام-وفد-أمريكي-رفيع-يزور-السعودية-للمرة-الأولى-منذ-أزمة-خفض-إنتاج-النفط-1073624625.html
إعلام: وفد أمريكي رفيع يزور السعودية للمرة الأولى منذ أزمة خفض إنتاج النفط
إعلام: وفد أمريكي رفيع يزور السعودية للمرة الأولى منذ أزمة خفض إنتاج النفط
زار وفد أمريكي رفيع المستوى السعودية هذا الأسبوع، لإجراء محادثات مع 6 دول خليجية بشأن الملف الإيراني، والتعاون الأمني في المنطقة. 16.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-16T18:04+0000
2023-02-16T18:04+0000
2023-02-16T18:04+0000
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وذكر موقع "أكسيوز" الأمريكي أن هذا الوفد هو أول وفد أمريكي يسافر إلى المملكة منذ الأزمة التي اندلعت بين الجانبين على خلفية خفض إنتاج النفط، حيث أعلنت إدارة الرئيس جو بايدن أنها تعيد تقييم العلاقات مع الرياض.وكان من المفترض أن يعقد الاجتماع في الرياض في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي لكن إدارة بايدن ألغته احتجاجا على قرار المملكة بخفض إنتاج النفط، بحسب مسؤولين أمريكيين.وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوفد الذي وصل العاصمة السعودية يوم الاثنين الماضي، يضم مسؤولين كبارا من وزارة الدفاع ووزارة الخارجية ووكالات حكومية أخرى.ويشارك في المحادثات كافة الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي وهي السعودية والإمارات والبحرين وقطر وعمان والكويت.وذكرت دانا ستراول نائبة مساعد وزير الدفاع لشؤون الشرق الأوسط، في إفادة للصحفيين، أن مجموعة العمل الأولى الخاصة بالدفاع الجوي والصاروخي المتكامل والأمن البحري، عقدت اجتماعا يوم الإثنين. وقد قادت ستراول المحادثات.وفي يوم الأربعاء عقدت مجموعة عمل أخرى بشأن إيران، بقيادة المبعوث الخاص لإيران روب مالي.ومن المقرر أن تعقد مجموعة عمل ثالثة اجتماعا حول مكافحة الإرهاب، اليوم الخميس، حيث يقود القائم بأعمال منسق مكافحة الإرهاب كريستوفر لاندبرغ، الفريقَ الأمريكي.وتفادت ستراول ومسؤولون أمريكيون آخرون الربط بين هذه الاجتماعات في الرياض والأزمة مع المملكة.
https://sputnikarabic.ae/20221118/أمريكا-ولي-العهد-السعودي-محصن-من-المساءلة-القضائية-في-دعوى-قتل-خاشقجي-1070317236.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, السعودية, الأخبار, العالم العربي, إيران
الولايات المتحدة الأمريكية, السعودية, الأخبار, العالم العربي, إيران
إعلام: وفد أمريكي رفيع يزور السعودية للمرة الأولى منذ أزمة خفض إنتاج النفط
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زار وفد أمريكي رفيع المستوى السعودية هذا الأسبوع، لإجراء محادثات مع 6 دول خليجية بشأن الملف الإيراني، والتعاون الأمني في المنطقة.
وذكر موقع "أكسيوز"
الأمريكي أن هذا الوفد هو أول وفد أمريكي يسافر إلى المملكة منذ الأزمة التي اندلعت بين الجانبين على خلفية خفض إنتاج النفط، حيث أعلنت إدارة الرئيس جو بايدن أنها تعيد تقييم العلاقات مع الرياض.
18 نوفمبر 2022, 20:48 GMT
وكان من المفترض أن يعقد الاجتماع في الرياض في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي لكن إدارة بايدن ألغته احتجاجا على قرار المملكة بخفض إنتاج النفط، بحسب مسؤولين أمريكيين.
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوفد الذي وصل العاصمة السعودية يوم الاثنين الماضي، يضم مسؤولين كبارا من وزارة الدفاع
ووزارة الخارجية ووكالات حكومية أخرى.
ويشارك في المحادثات كافة الدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي وهي السعودية والإمارات والبحرين وقطر وعمان والكويت.
وذكرت دانا ستراول نائبة مساعد وزير الدفاع لشؤون الشرق الأوسط، في إفادة للصحفيين، أن مجموعة العمل الأولى الخاصة بالدفاع الجوي والصاروخي المتكامل والأمن البحري، عقدت اجتماعا يوم الإثنين. وقد قادت ستراول المحادثات.
وفي يوم الأربعاء عقدت مجموعة عمل أخرى بشأن إيران، بقيادة المبعوث الخاص لإيران روب مالي.
ومن المقرر أن تعقد مجموعة عمل ثالثة اجتماعا حول مكافحة الإرهاب، اليوم الخميس، حيث يقود القائم بأعمال منسق مكافحة الإرهاب كريستوفر لاندبرغ، الفريقَ الأمريكي.
وتفادت ستراول ومسؤولون أمريكيون آخرون الربط بين هذه الاجتماعات في الرياض والأزمة مع المملكة.