https://sputnikarabic.ae/20230216/الأسد-حجم-كارثة-الزلزال-أكبر-بكثير-من-إمكانياتنا-المتاحة-1073625256.html
الأسد: حجم كارثة الزلزال أكبر بكثير من إمكانياتنا المتاحة
الأسد: حجم كارثة الزلزال أكبر بكثير من إمكانياتنا المتاحة
قال الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الخميس، إن حجم كارثة الزلزال والمهام المنوطة بالسوريين جميعا أكبر بكثير من الإمكانيات المتاحة. 16.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-16T18:15+0000
2023-02-16T18:15+0000
2023-02-16T18:37+0000
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وحسب وكالة الأنباء السورية، جاء ذلك خلال كلمة له عن تداعيات الزلزال الذي ضرب سوريا، وأسفر عن آلاف القتلى والجرحى، وتضرر مئات الآلاف من سكان العديد من محافظات شمال غربي البلاد.وتابع، "إذا كانت الحرب قد استنزفت واستنفدت الكثير من الموارد الوطنية وأضعفت الإمكانيات لمواجهة المزيد من الأزمات فهي نفسها التي أعطت المجتمع السوري الخبرة والمقدرة على التحرك السريع والفعال من الساعات الأولى للزلزال".وأشار الرئيس السوري إلى أنه "لم يعوض نقاط الضعف سوى الاستجابة العالية والسريعة من قبل المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد متطوعين بأعمال الإنقاذ أو متبرعين بمساعدات عينية أو مالية مقيمين أو مغتربين حاولوا بكل الطرق كسر الحصار لإيصال أي مقدار ممكن لمساعدة إخوتهم المنكوبين".الأسبوع الماضي، ضرب زلزال مدمر بقوة 7.8 درجة المنطقة الحدودية بين سوريا وتركيا مسفرا عن حصيلة وفيات تجاوزت 41 ألفا وإصابة عشرات الآلاف، ومنها وصل عدد القتلى في سوريا إلى 5801، والمصابين إلى 7396 شخصا.
https://sputnikarabic.ae/20230213/بشار-الأسد-يؤكد-ضرورة-إدخال-المساعدات-العاجلة-إلى-كل-المناطق-في-سوريا-1073471527.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار, زلزال
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار, زلزال
الأسد: حجم كارثة الزلزال أكبر بكثير من إمكانياتنا المتاحة
18:15 GMT 16.02.2023 (تم التحديث: 18:37 GMT 16.02.2023) تابعنا عبر
قال الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الخميس، إن حجم كارثة الزلزال والمهام المنوطة بالسوريين جميعا أكبر بكثير من الإمكانيات المتاحة.
وحسب وكالة
الأنباء السورية، جاء ذلك خلال كلمة له عن تداعيات الزلزال الذي ضرب سوريا، وأسفر عن آلاف القتلى والجرحى، وتضرر مئات الآلاف من سكان العديد من محافظات شمال غربي البلاد.
وأضاف الأسد: "الوطن هو المنزل... وحمايته واجب بغض النظر عن نوع وحجم التحدي وبغض النظر عن الإمكانيات زادت أو نقصت هذا ما كان منذ اللحظات الأولى للزلزال".
وتابع، "إذا كانت الحرب قد استنزفت واستنفدت الكثير من الموارد الوطنية وأضعفت الإمكانيات لمواجهة المزيد من الأزمات فهي نفسها التي أعطت المجتمع السوري الخبرة والمقدرة على التحرك السريع والفعال من الساعات الأولى للزلزال".
وأشار الرئيس السوري
إلى أنه "لم يعوض نقاط الضعف سوى الاستجابة العالية والسريعة من قبل المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد متطوعين بأعمال الإنقاذ أو متبرعين بمساعدات عينية أو مالية مقيمين أو مغتربين حاولوا بكل الطرق كسر الحصار لإيصال أي مقدار ممكن لمساعدة إخوتهم المنكوبين".
كما شدد على أن "المساعدات العاجلة التي وصلت من الدول الشقيقة والصديقة شكلت دعما مهما للجهود الوطنية في تخفيف آثار الزلزال وإنقاذ الكثير من المصابين".
الأسبوع الماضي، ضرب زلزال مدمر بقوة 7.8 درجة المنطقة الحدودية بين سوريا
وتركيا مسفرا عن حصيلة وفيات تجاوزت 41 ألفا وإصابة عشرات الآلاف، ومنها وصل عدد القتلى في سوريا إلى 5801، والمصابين إلى 7396 شخصا.