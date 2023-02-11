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https://sputnikarabic.ae/20230211/الرئيس-السوري-بين-فرق-الإنقاذ-الروسية-في-مناطق-الزلزال-فيديو-1073383359.html
الرئيس السوري بين فرق الإنقاذ الروسية في مناطق الزلزال... فيديو
الرئيس السوري بين فرق الإنقاذ الروسية في مناطق الزلزال... فيديو
تفقد الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم السبت، المناطق المتضررة من الزلزال في مدينة جبلة بمحافظة اللاذقية شمال غربي سوريا، حيث تعمل فرق الإنقاذ الروسية. 11.02.2023, سبوتنيك عربي
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والتقى الرئيس السوري خلال جولته بعدد من رجال الإنقاذ الروس، وقدم لهم الشكر على مشاركتهم في إزالة أثار الزلزال المدمر الذي تسبب في مصرع أكثر من 1300 شخص وإصابة مئات آخرين.وضرب زلزال مدمر قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر كلا من جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر يوم الاثنين الماضي، وأعقبه هزات ارتدادية شعر بها السكان في دول مجاورة بينها مصر ولبنان والعراق.وسارعت العديد من الدول لإرسال مساعدات إغاثية للدولتين، حيث لا تزال أعمال البحث والإنقاذ جارية في المناطق التي ضربها الزلزال.
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

الرئيس السوري بين فرق الإنقاذ الروسية في مناطق الزلزال... فيديو

13:15 GMT 11.02.2023
© Sputnik . Алексей Никольский / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس السوري بشار الأسد
الرئيس السوري بشار الأسد - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2023
© Sputnik . Алексей Никольский
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تفقد الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم السبت، المناطق المتضررة من الزلزال في مدينة جبلة بمحافظة اللاذقية شمال غربي سوريا، حيث تعمل فرق الإنقاذ الروسية.
والتقى الرئيس السوري خلال جولته بعدد من رجال الإنقاذ الروس، وقدم لهم الشكر على مشاركتهم في إزالة أثار الزلزال المدمر الذي تسبب في مصرع أكثر من 1300 شخص وإصابة مئات آخرين.
كما أكد أن الشعب السوري لن ينسى أبدا مساعدة روسيا لهم في هذه المحنة.
وضرب زلزال مدمر قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر كلا من جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر يوم الاثنين الماضي، وأعقبه هزات ارتدادية شعر بها السكان في دول مجاورة بينها مصر ولبنان والعراق.
وسارعت العديد من الدول لإرسال مساعدات إغاثية للدولتين، حيث لا تزال أعمال البحث والإنقاذ جارية في المناطق التي ضربها الزلزال.
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