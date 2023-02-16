https://sputnikarabic.ae/20230216/التضخم-في-قطر-يرتفع-على-أساس-سنوي-1073580707.html
التضخم في قطر يرتفع على أساس سنوي
التضخم في قطر يرتفع على أساس سنوي
أعلن جهاز التخطيط والإحصاء القطري، اليوم الخميس، ارتفاع نسبة التضخم في قطر خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي بنسبة 4.2% على أساس سنوي، فيما تراجع بنسبة 2.59%... 16.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-16T07:08+0000
2023-02-16T07:08+0000
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ونقلت شبكة "سي إن بي سي العربية" عن الجهاز القطري، أن مؤشر التضخم في قطر تأثر الشهر الماضي بارتفاع أسعار 8 مجموعات رئيسية على أساس سنوي في مقدمتها مجموعة السكن والكهرباء والماء وبعض أنواع الوقود بنسبة 11.11%.في السياق ذاته، ارتفعت مجموعة الثقافة والترفيه بنسبة 12.52%، في حين سجلت 3 مجموعات تراجعًا في الأسعار جاءت على رأسها مجموعة الاتصالات بنسبة 4.84%.يذكر أنه في ديسمبر/كانون الأول الماضي، كشف البيان الشهري لجهاز التخطيط والإحصاء القطري، عن ارتفاع معدل التضخم في البلاد.وأظهر البيان ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في دولة قطر (معدل التضخم)، خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، بنسبة 5.30 %، على أساس سنوي، وفقا لموقع "مباشر".وأوضح البيان الشهري لجهاز التخطيط والإحصاء، أن المؤشر سجل في نوفمبر الماضي 106.86 نقطة، مقابل 101.48 نقطة في نفس الشهر من 2021.وتأثرت نسبة التضخم، في ديسمبر الماضي، بارتفاع أسعار سبعة أنشطة، منها الترفيه والثقافة، أثّر على الأداء السنوي للمؤشر بنسبة 22.51%، وذلك تزامنا مع استضافة دولة قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم.
https://sputnikarabic.ae/20230127/التضخم-في-دول-الشرقين-الأدنى-والأوسط-1072785001.html
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العالم العربي, قطر, أخبار قطر اليوم, اقتصاد, الأخبار
العالم العربي, قطر, أخبار قطر اليوم, اقتصاد, الأخبار
التضخم في قطر يرتفع على أساس سنوي
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أعلن جهاز التخطيط والإحصاء القطري، اليوم الخميس، ارتفاع نسبة التضخم في قطر خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي بنسبة 4.2% على أساس سنوي، فيما تراجع بنسبة 2.59% مقارنة بشهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
ونقلت شبكة
"سي إن بي سي العربية" عن الجهاز القطري، أن مؤشر التضخم في قطر تأثر الشهر الماضي بارتفاع أسعار 8 مجموعات رئيسية على أساس سنوي في مقدمتها مجموعة السكن والكهرباء والماء وبعض أنواع الوقود بنسبة 11.11%.
في السياق ذاته، ارتفعت مجموعة الثقافة والترفيه بنسبة 12.52%، في حين سجلت 3 مجموعات تراجعًا في الأسعار جاءت على رأسها مجموعة الاتصالات بنسبة 4.84%.
يذكر أنه في ديسمبر/كانون الأول الماضي، كشف البيان الشهري لجهاز التخطيط والإحصاء القطري، عن ارتفاع معدل التضخم
في البلاد.
وأظهر البيان ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في دولة قطر (معدل التضخم)، خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2022، بنسبة 5.30 %، على أساس سنوي، وفقا لموقع
"مباشر".
وأوضح البيان الشهري لجهاز التخطيط والإحصاء، أن المؤشر سجل في نوفمبر الماضي 106.86 نقطة، مقابل 101.48 نقطة في نفس الشهر من 2021.
وتأثرت نسبة التضخم، في ديسمبر الماضي، بارتفاع أسعار سبعة أنشطة، منها الترفيه والثقافة، أثّر على الأداء السنوي للمؤشر بنسبة 22.51%، وذلك تزامنا مع استضافة دولة قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم.