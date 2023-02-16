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https://sputnikarabic.ae/20230216/السوداني-يبحث-جرائم-داعش-مع-المدعي-العام-للمحكمة-الجنائية-الدولية--1073631551.html
السوداني يبحث جرائم داعش مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية
السوداني يبحث جرائم داعش مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية
أجرى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، محادثات مع المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية كريم خان بشأن جرائم تنظيم "داعش" الإرهابي. 16.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-16T21:42+0000
2023-02-16T21:42+0000
العراق
تنظيم داعش الإرهابي
مؤتمر ميونخ للأمن
العالم العربي
الأخبار
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جاء ذلك على هامش مؤتمر ميونخ للأمن الذي ينطلق يوم الجمعة، حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي.وقال البيان إن رئيس الوزراء التقى مساء الخميس بمدينة ميونخ الألمانية بالمدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية كريم خان.وأوضح البيان أن اللقاء تناول الجهود المستمرة لفريق التحقيق الدولي في جرائم داعش (يونيتاد) في التحقيق المتعلق بالجرائم الوحشية التي تورط فيها التنظيم الإرهابي (محظور في روسيا ودول أخرى) بحق المدنيين العزّل في العراق.كما ناقش السوداني مع خان ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، وتحقيق العدالة لصالح ضحايا هذه الجرائم والناجين منها.وكان السوداني قد وصل إلى ميونخ، في وقت سابق الخميس، على رأس وفد حكومي رفيع المستوى للمشاركة في مؤتمر ميونخ للأمن في نسخته الـ59.
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العراق, تنظيم داعش الإرهابي, مؤتمر ميونخ للأمن, العالم العربي, الأخبار
العراق, تنظيم داعش الإرهابي, مؤتمر ميونخ للأمن, العالم العربي, الأخبار

السوداني يبحث جرائم داعش مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية

21:42 GMT 16.02.2023
© AP Photo / photo from the Iraqi parliamentرئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني
رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2023
© AP Photo / photo from the Iraqi parliament
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أجرى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، محادثات مع المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية كريم خان بشأن جرائم تنظيم "داعش" الإرهابي.
جاء ذلك على هامش مؤتمر ميونخ للأمن الذي ينطلق يوم الجمعة، حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي.
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وقال البيان إن رئيس الوزراء التقى مساء الخميس بمدينة ميونخ الألمانية بالمدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية كريم خان.
وأوضح البيان أن اللقاء تناول الجهود المستمرة لفريق التحقيق الدولي في جرائم داعش (يونيتاد) في التحقيق المتعلق بالجرائم الوحشية التي تورط فيها التنظيم الإرهابي (محظور في روسيا ودول أخرى) بحق المدنيين العزّل في العراق.
كما ناقش السوداني مع خان ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، وتحقيق العدالة لصالح ضحايا هذه الجرائم والناجين منها.
وكان السوداني قد وصل إلى ميونخ، في وقت سابق الخميس، على رأس وفد حكومي رفيع المستوى للمشاركة في مؤتمر ميونخ للأمن في نسخته الـ59.
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