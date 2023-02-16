https://sputnikarabic.ae/20230216/اتفاق-عراقي-إيراني-على-إصدار-جوازات-سفر-خاصة-بزيارة-الأربعين-1073622439.html
اتفاق عراقي إيراني على إصدار جوازات سفر خاصة بزيارة "الأربعين"
اتفاق عراقي إيراني على إصدار جوازات سفر خاصة بزيارة "الأربعين"
أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الخميس، عن اتفاق مع الحكومة العراقية يقضي بإصدار جوازات سفر خاصة بزيارة "أربعينية الإمام الحسين". 16.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-16T16:58+0000
2023-02-16T16:58+0000
2023-02-16T16:58+0000
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ونقلت وكالة إرنا، مساء اليوم الخميس، عن نائب وزير الداخلية الإيراني للشؤون الأمنية، سيد مجيد مير أحمدي، عقد اتفاق جديد مع الجانب العراقي خاص بإعداد جواز سفر خاص لزيارة "أربعينية الحسين"، حيث يتميز برخص ثمنه وسرعة تسليمه.وأفادت الوكالة بأن تصريحات مير أحمدي جاءت على هامش اجتماع مجموعة العمل المشتركة الثانية للتعاون الأمني بين العراق وإيران، الذي استضافته مدينة مشهد الإيرانية.وأشار المسؤول الإيراني إلى أنه "سيتم تشكيل وحدة تنفيذية مشتركة بين البلدين حول موضوع زيارة الأربعين، وستعقد اجتماعاته بالتناوب لحل وتخطيط القضايا المتعلقة بالزوار حتى حلول أيام زيارة الأربعين في شهر صفر".وأكد نائب وزير الداخلية الإيراني أنه تم الاتفاق على أن جوازات السفر منتهية الصلاحية ستكون صالحة للسفر خلال فترة "زيارة الأربعين" فقط، مثمنا تلك الخطوة كونها ستساعد في تيسير حركة الزوار.وذكر نائب وزير الداخلية الإيراني للشؤون الأمنية، سيد مجيد مير أحمدي، أن اللقاء الإيراني العراقي ناقش عدة ملفات مهمة من بينها "القضايا المتعلقة بأمن الحدود ومكافحة الجماعات الإرهابية، وتهريب الأسلحة والمخدرات والجرائم المنظمة الأخرى" معربا عن أمله في متابعة كل موضوع من قبل اللجان الثنائية المحددة والقيام بإجراءات فعالة في هذه المجالات.ومن جانبه، أكد الفريق مهدي الفكيكي، مستشار وزير الداخلية العراقي ورئيس مقر زيارة "الأربعين"، أنه تقرر إجراء مزيد من التفاهمات حول القضايا الحدودية بين الدولتين، منه إيواء الزوار على الحدود وتكثيف التنسيقات والجهود فيما يتعلق بزيارة "الأربعين"، بدعوى أنه ستؤدي إلى مزيد من التعاون وتقليل المشاكل بين البلدين.
https://sputnikarabic.ae/20220919/إحياء-مراسم-الزيارة-الأربعينية-في-السيدة-زينب-بدمشق-1067954020.html
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العراق, إيران, العالم العربي, جواز سفر, أخبار إيران
العراق, إيران, العالم العربي, جواز سفر, أخبار إيران
اتفاق عراقي إيراني على إصدار جوازات سفر خاصة بزيارة "الأربعين"
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أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الخميس، عن اتفاق مع الحكومة العراقية يقضي بإصدار جوازات سفر خاصة بزيارة "أربعينية الإمام الحسين".
ونقلت وكالة
إرنا، مساء اليوم الخميس، عن نائب وزير الداخلية الإيراني للشؤون الأمنية، سيد مجيد مير أحمدي، عقد اتفاق جديد مع الجانب العراقي خاص بإعداد جواز سفر خاص لزيارة "أربعينية الحسين"، حيث يتميز برخص ثمنه وسرعة تسليمه.
19 سبتمبر 2022, 14:33 GMT
وأفادت الوكالة بأن تصريحات مير أحمدي جاءت على هامش اجتماع مجموعة العمل المشتركة الثانية للتعاون الأمني بين العراق وإيران، الذي استضافته مدينة مشهد الإيرانية.
وأشار المسؤول الإيراني إلى أنه "سيتم تشكيل وحدة تنفيذية مشتركة بين البلدين حول موضوع زيارة الأربعين، وستعقد اجتماعاته بالتناوب لحل وتخطيط القضايا المتعلقة بالزوار حتى حلول أيام زيارة الأربعين
في شهر صفر".
وأكد نائب وزير الداخلية الإيراني أنه تم الاتفاق على أن جوازات السفر منتهية الصلاحية ستكون صالحة للسفر خلال فترة "زيارة الأربعين" فقط، مثمنا تلك الخطوة كونها ستساعد في تيسير حركة الزوار
.
وذكر نائب وزير الداخلية الإيراني للشؤون الأمنية، سيد مجيد مير أحمدي، أن اللقاء الإيراني العراقي ناقش عدة ملفات مهمة من بينها "القضايا المتعلقة بأمن الحدود ومكافحة الجماعات الإرهابية، وتهريب الأسلحة والمخدرات والجرائم المنظمة الأخرى" معربا عن أمله في متابعة كل موضوع من قبل اللجان الثنائية المحددة والقيام بإجراءات فعالة في هذه المجالات.
ومن جانبه، أكد الفريق مهدي الفكيكي، مستشار وزير الداخلية العراقي ورئيس مقر زيارة "الأربعين"، أنه تقرر إجراء مزيد من التفاهمات حول القضايا الحدودية بين الدولتين، منه إيواء الزوار على الحدود وتكثيف التنسيقات والجهود فيما يتعلق بزيارة "الأربعين"، بدعوى أنه ستؤدي إلى مزيد من التعاون وتقليل المشاكل بين البلدين.