عربي
https://sputnikarabic.ae/20230216/اتفاق-عراقي-إيراني-على-إصدار-جوازات-سفر-خاصة-بزيارة-الأربعين-1073622439.html
اتفاق عراقي إيراني على إصدار جوازات سفر خاصة بزيارة "الأربعين"
اتفاق عراقي إيراني على إصدار جوازات سفر خاصة بزيارة "الأربعين"
أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الخميس، عن اتفاق مع الحكومة العراقية يقضي بإصدار جوازات سفر خاصة بزيارة "أربعينية الإمام الحسين". 16.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-16T16:58+0000
2023-02-16T16:58+0000
العراق
إيران
العالم العربي
جواز سفر
أخبار إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103646/19/1036461930_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_3a1b8a63f5abcf6924174bcdeeb6aef1.jpg
ونقلت وكالة إرنا، مساء اليوم الخميس، عن نائب وزير الداخلية الإيراني للشؤون الأمنية، سيد مجيد مير أحمدي، عقد اتفاق جديد مع الجانب العراقي خاص بإعداد جواز سفر خاص لزيارة "أربعينية الحسين"، حيث يتميز برخص ثمنه وسرعة تسليمه.وأفادت الوكالة بأن تصريحات مير أحمدي جاءت على هامش اجتماع مجموعة العمل المشتركة الثانية للتعاون الأمني ​​بين العراق وإيران، الذي استضافته مدينة مشهد الإيرانية.وأشار المسؤول الإيراني إلى أنه "سيتم تشكيل وحدة تنفيذية مشتركة بين البلدين حول موضوع زيارة الأربعين، وستعقد اجتماعاته بالتناوب لحل وتخطيط القضايا المتعلقة بالزوار حتى حلول أيام زيارة الأربعين في شهر صفر".وأكد نائب وزير الداخلية الإيراني أنه تم الاتفاق على أن جوازات السفر منتهية الصلاحية ستكون صالحة للسفر خلال فترة "زيارة الأربعين" فقط، مثمنا تلك الخطوة كونها ستساعد في تيسير حركة الزوار.وذكر نائب وزير الداخلية الإيراني للشؤون الأمنية، سيد مجيد مير أحمدي، أن اللقاء الإيراني العراقي ناقش عدة ملفات مهمة من بينها "القضايا المتعلقة بأمن الحدود ومكافحة الجماعات الإرهابية، وتهريب الأسلحة والمخدرات والجرائم المنظمة الأخرى" معربا عن أمله في متابعة كل موضوع من قبل اللجان الثنائية المحددة والقيام بإجراءات فعالة في هذه المجالات.ومن جانبه، أكد الفريق مهدي الفكيكي، مستشار وزير الداخلية العراقي ورئيس مقر زيارة "الأربعين"، أنه تقرر إجراء مزيد من التفاهمات حول القضايا الحدودية بين الدولتين، منه إيواء الزوار على الحدود وتكثيف التنسيقات والجهود فيما يتعلق بزيارة "الأربعين"، بدعوى أنه ستؤدي إلى مزيد من التعاون وتقليل المشاكل بين البلدين.
https://sputnikarabic.ae/20220919/إحياء-مراسم-الزيارة-الأربعينية-في-السيدة-زينب-بدمشق-1067954020.html
العراق
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103646/19/1036461930_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_c8ba6fe18bd3b981d568c27182e9ba67.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العراق, إيران, العالم العربي, جواز سفر, أخبار إيران
العراق, إيران, العالم العربي, جواز سفر, أخبار إيران

اتفاق عراقي إيراني على إصدار جوازات سفر خاصة بزيارة "الأربعين"

16:58 GMT 16.02.2023
© Sputnik . Nazek Mohammed زوار مدينة كربلاء العراقية يحيون شعائرهم الدينية
زوار مدينة كربلاء العراقية يحيون شعائرهم الدينية - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2023
© Sputnik . Nazek Mohammed
تابعنا عبرTelegram
أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الخميس، عن اتفاق مع الحكومة العراقية يقضي بإصدار جوازات سفر خاصة بزيارة "أربعينية الإمام الحسين".
ونقلت وكالة إرنا، مساء اليوم الخميس، عن نائب وزير الداخلية الإيراني للشؤون الأمنية، سيد مجيد مير أحمدي، عقد اتفاق جديد مع الجانب العراقي خاص بإعداد جواز سفر خاص لزيارة "أربعينية الحسين"، حيث يتميز برخص ثمنه وسرعة تسليمه.
إحياء مراسم الزيارة الأربعينية في السيدة زينب بدمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2022
إحياء مراسم "الزيارة الأربعينية" في السيدة زينب بدمشق
19 سبتمبر 2022, 14:33 GMT
وأفادت الوكالة بأن تصريحات مير أحمدي جاءت على هامش اجتماع مجموعة العمل المشتركة الثانية للتعاون الأمني ​​بين العراق وإيران، الذي استضافته مدينة مشهد الإيرانية.
وأشار المسؤول الإيراني إلى أنه "سيتم تشكيل وحدة تنفيذية مشتركة بين البلدين حول موضوع زيارة الأربعين، وستعقد اجتماعاته بالتناوب لحل وتخطيط القضايا المتعلقة بالزوار حتى حلول أيام زيارة الأربعين في شهر صفر".
وأكد نائب وزير الداخلية الإيراني أنه تم الاتفاق على أن جوازات السفر منتهية الصلاحية ستكون صالحة للسفر خلال فترة "زيارة الأربعين" فقط، مثمنا تلك الخطوة كونها ستساعد في تيسير حركة الزوار.
وذكر نائب وزير الداخلية الإيراني للشؤون الأمنية، سيد مجيد مير أحمدي، أن اللقاء الإيراني العراقي ناقش عدة ملفات مهمة من بينها "القضايا المتعلقة بأمن الحدود ومكافحة الجماعات الإرهابية، وتهريب الأسلحة والمخدرات والجرائم المنظمة الأخرى" معربا عن أمله في متابعة كل موضوع من قبل اللجان الثنائية المحددة والقيام بإجراءات فعالة في هذه المجالات.
ومن جانبه، أكد الفريق مهدي الفكيكي، مستشار وزير الداخلية العراقي ورئيس مقر زيارة "الأربعين"، أنه تقرر إجراء مزيد من التفاهمات حول القضايا الحدودية بين الدولتين، منه إيواء الزوار على الحدود وتكثيف التنسيقات والجهود فيما يتعلق بزيارة "الأربعين"، بدعوى أنه ستؤدي إلى مزيد من التعاون وتقليل المشاكل بين البلدين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة14:34 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала