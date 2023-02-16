https://sputnikarabic.ae/20230216/القوات-الروسية-تستهدف-مراكز-قيادة-3-ألوية-أوكرانية--1073597283.html
القوات الروسية تستهدف مراكز قيادة 3 ألوية أوكرانية
القوات الروسية تستهدف مراكز قيادة 3 ألوية أوكرانية
ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية ضربت مراكز قيادة لثلاثة ألوية أوكرانية متنوعة المهمات في جمهورية دونيتسك الشعبية. 16.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-16T11:06+0000
2023-02-16T11:06+0000
2023-02-16T11:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "ضرب طيران الجيش وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات الروسية، مواقع قيادة اللواء 36 للمشاة البحرية التابع للقوات الأوكرانية في القرب من مدينة أفدييفكا، واللواء الميكانيكي 72 التابع للقوات الأوكرانية في مدينة أوغليسبوروشنايا، واللواء الدفاع الإقليمي 102 التابع للقوات الأوكرانية في منطقة مالينوفكا في جمهوية دونيتسك الشعبية، بالإضافة إلى 92 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق النار والقوى العاملة والمعدات العسكرية في 118 منطقة".
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
القوات الروسية تستهدف مراكز قيادة 3 ألوية أوكرانية
11:06 GMT 16.02.2023 (تم التحديث: 11:21 GMT 16.02.2023) تابعنا عبر
يتبع
ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية ضربت مراكز قيادة لثلاثة ألوية أوكرانية متنوعة المهمات في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "ضرب طيران الجيش وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات الروسية، مواقع قيادة اللواء 36 للمشاة البحرية التابع للقوات الأوكرانية في القرب من مدينة أفدييفكا، واللواء الميكانيكي 72 التابع للقوات الأوكرانية في مدينة أوغليسبوروشنايا، واللواء الدفاع الإقليمي 102 التابع للقوات الأوكرانية في منطقة مالينوفكا في جمهوية دونيتسك الشعبية، بالإضافة إلى 92 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق النار والقوى العاملة والمعدات العسكرية في 118 منطقة".