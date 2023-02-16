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القوات الروسية تسقط مروحية أوكرانية من طراز "مي 8" و20 طائرة مسيرة
Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230216/القوات-الروسية-تستهدف-مراكز-قيادة-3-ألوية-أوكرانية--1073597283.html
القوات الروسية تستهدف مراكز قيادة 3 ألوية أوكرانية
القوات الروسية تستهدف مراكز قيادة 3 ألوية أوكرانية
ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية ضربت مراكز قيادة لثلاثة ألوية أوكرانية متنوعة المهمات في جمهورية دونيتسك الشعبية. 16.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-16T11:06+0000
2023-02-16T11:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "ضرب طيران الجيش وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات الروسية، مواقع قيادة اللواء 36 للمشاة البحرية التابع للقوات الأوكرانية في القرب من مدينة أفدييفكا، واللواء الميكانيكي 72 التابع للقوات الأوكرانية في مدينة أوغليسبوروشنايا، واللواء الدفاع الإقليمي 102 التابع للقوات الأوكرانية في منطقة مالينوفكا في جمهوية دونيتسك الشعبية، بالإضافة إلى 92 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق النار والقوى العاملة والمعدات العسكرية في 118 منطقة".
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روسيا

القوات الروسية تستهدف مراكز قيادة 3 ألوية أوكرانية

11:06 GMT 16.02.2023 (تم التحديث: 11:21 GMT 16.02.2023)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورطاقم الدبابة "تي-72" التابع القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم الدبابة تي-72 التابع القوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2023
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يتبع
ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية ضربت مراكز قيادة لثلاثة ألوية أوكرانية متنوعة المهمات في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "ضرب طيران الجيش وقوات الصواريخ والمدفعية التابعة للقوات الروسية، مواقع قيادة اللواء 36 للمشاة البحرية التابع للقوات الأوكرانية في القرب من مدينة أفدييفكا، واللواء الميكانيكي 72 التابع للقوات الأوكرانية في مدينة أوغليسبوروشنايا، واللواء الدفاع الإقليمي 102 التابع للقوات الأوكرانية في منطقة مالينوفكا في جمهوية دونيتسك الشعبية، بالإضافة إلى 92 وحدة مدفعية في مواقع إطلاق النار والقوى العاملة والمعدات العسكرية في 118 منطقة".
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Реактивная система залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:46 GMT
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