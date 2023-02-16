https://sputnikarabic.ae/20230216/اليابان-تخفض-استيراد-الخضار-من-روسيا-81-في-المائة--1073578733.html
اليابان تخفض استيراد الخضار من روسيا 81 في المائة
اليابان تخفض استيراد الخضار من روسيا 81 في المائة
أفادت وزارة المالية اليابانية، بأن اليابان في كانون الثاني/ يناير خفضت استيراد الخضار من روسيا بـ 81.3 في المائة والحبوب بـ32.7 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها... 16.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-16T02:18+0000
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طوكيو – سبوتنيك. وبحسب البيانات الإحصائية التي نشرتها الوزارة، انخفض أيضاً استيراد السمك ومنتجاته من روسيا بـ36.8 في المائة.ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/ فبراير 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف.وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.
https://sputnikarabic.ae/20230216/اليابان-تخفض-استيراد-النفط-الروسي-76-في-المئة-1073578361.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار اليابان, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار اليابان, العالم, أخبار العالم الآن
اليابان تخفض استيراد الخضار من روسيا 81 في المائة
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أفادت وزارة المالية اليابانية، بأن اليابان في كانون الثاني/ يناير خفضت استيراد الخضار من روسيا بـ 81.3 في المائة والحبوب بـ32.7 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
طوكيو – سبوتنيك
. وبحسب البيانات الإحصائية التي نشرتها الوزارة، انخفض أيضاً استيراد السمك ومنتجاته من روسيا بـ36.8 في المائة.
ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/ فبراير 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف.
وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس
لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.