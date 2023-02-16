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اليابان تخفض استيراد الخضار من روسيا 81 في المائة
اليابان تخفض استيراد الخضار من روسيا 81 في المائة
أفادت وزارة المالية اليابانية، بأن اليابان في كانون الثاني/ يناير خفضت استيراد الخضار من روسيا بـ 81.3 في المائة والحبوب بـ32.7 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها... 16.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-16T02:18+0000
2023-02-16T02:18+0000
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طوكيو – سبوتنيك. وبحسب البيانات الإحصائية التي نشرتها الوزارة، انخفض أيضاً استيراد السمك ومنتجاته من روسيا بـ36.8 في المائة.ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/ فبراير 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف.وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.
https://sputnikarabic.ae/20230216/اليابان-تخفض-استيراد-النفط-الروسي-76-في-المئة-1073578361.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار اليابان, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار اليابان, العالم, أخبار العالم الآن

اليابان تخفض استيراد الخضار من روسيا 81 في المائة

02:18 GMT 16.02.2023
© Sputnik . MOUHAMED DAMOURالحصاد بدأ مجددا.. هل تعود سوريا إلى تصدير القمح؟
الحصاد بدأ مجددا.. هل تعود سوريا إلى تصدير القمح؟ - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2023
© Sputnik . MOUHAMED DAMOUR
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أفادت وزارة المالية اليابانية، بأن اليابان في كانون الثاني/ يناير خفضت استيراد الخضار من روسيا بـ 81.3 في المائة والحبوب بـ32.7 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
طوكيو – سبوتنيك. وبحسب البيانات الإحصائية التي نشرتها الوزارة، انخفض أيضاً استيراد السمك ومنتجاته من روسيا بـ36.8 في المائة.
الغاز الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2023
اليابان تخفض استيراد النفط الروسي 76 في المئة
00:57 GMT
ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في 24 شباط/ فبراير 2022، أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف.
وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.
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