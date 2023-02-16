https://sputnikarabic.ae/20230216/اليابان-تخفض-استيراد-النفط-الروسي-76-في-المئة-1073578361.html
اليابان تخفض استيراد النفط الروسي 76 في المئة
اليابان تخفض استيراد النفط الروسي 76 في المئة
أفادت وزارة المالية اليابانية، بأن اليابان في كانون الثاني/ يناير خفضت استيراد النفط الروسي بـ76 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، والفحم بـ56.9... 16.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-16T00:57+0000
2023-02-16T00:57+0000
2023-02-16T00:57+0000
أخبار اليابان
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103680/28/1036802826_91:0:3732:2048_1920x0_80_0_0_2ace69353e6d0b887c5187c734d2f9dd.jpg
طوكيو – سبوتنيك. وبحسب البيانات الإحصائية التي نشرتها الوزارة، انخفضت أيضاً أحجام استيراد المعادن غير الحديدية بـ37.4 بالمئة.وأعلن رئيس الوزراء الياباني، في وقت سابق، أن طوكيو ستشدد العقوبات على موسكو بسبب الوضع في أوكرانيا.وتشمل العقوبات اليابانية على روسيا، تجميد رؤوس الأموال، وحظر إصدار التأشيرات للأشخاص والمنظمات، وتجميد أصول المؤسسات المالية الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20221122/واشنطن-تسمح-باستيراد-النفط-من-مشروع-سخالين-2-الروسي-إلى-اليابان--1070448978.html
أخبار اليابان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103680/28/1036802826_546:0:3277:2048_1920x0_80_0_0_fe8e5c09080c172936aa494ff755e32e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار اليابان, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
أخبار اليابان, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
اليابان تخفض استيراد النفط الروسي 76 في المئة
تابعنا عبر
أفادت وزارة المالية اليابانية، بأن اليابان في كانون الثاني/ يناير خفضت استيراد النفط الروسي بـ76 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، والفحم بـ56.9 في المئة، والغاز الطبيعي المسال بـ9.7 بالمئة.
طوكيو – سبوتنيك
. وبحسب البيانات الإحصائية التي نشرتها الوزارة، انخفضت أيضاً أحجام استيراد المعادن غير الحديدية بـ37.4 بالمئة.
22 نوفمبر 2022, 23:44 GMT
وأعلن رئيس الوزراء الياباني، في وقت سابق، أن طوكيو ستشدد العقوبات على موسكو
بسبب الوضع في أوكرانيا.
وتشمل العقوبات اليابانية على روسيا، تجميد رؤوس الأموال، وحظر إصدار التأشيرات للأشخاص والمنظمات، وتجميد أصول المؤسسات المالية الروسية.