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https://sputnikarabic.ae/20230216/اليابان-تخفض-استيراد-النفط-الروسي-76-في-المئة-1073578361.html
اليابان تخفض استيراد النفط الروسي 76 في المئة
اليابان تخفض استيراد النفط الروسي 76 في المئة
أفادت وزارة المالية اليابانية، بأن اليابان في كانون الثاني/ يناير خفضت استيراد النفط الروسي بـ76 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، والفحم بـ56.9... 16.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-16T00:57+0000
2023-02-16T00:57+0000
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طوكيو – سبوتنيك. وبحسب البيانات الإحصائية التي نشرتها الوزارة، انخفضت أيضاً أحجام استيراد المعادن غير الحديدية بـ37.4 بالمئة.وأعلن رئيس الوزراء الياباني، في وقت سابق، أن طوكيو ستشدد العقوبات على موسكو بسبب الوضع في أوكرانيا.وتشمل العقوبات اليابانية على روسيا، تجميد رؤوس الأموال، وحظر إصدار التأشيرات للأشخاص والمنظمات، وتجميد أصول المؤسسات المالية الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20221122/واشنطن-تسمح-باستيراد-النفط-من-مشروع-سخالين-2-الروسي-إلى-اليابان--1070448978.html
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أخبار اليابان, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
أخبار اليابان, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم

اليابان تخفض استيراد النفط الروسي 76 في المئة

00:57 GMT 16.02.2023
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصورالغاز الروسي
الغاز الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2023
© Sputnik . Ilya Pitalev
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أفادت وزارة المالية اليابانية، بأن اليابان في كانون الثاني/ يناير خفضت استيراد النفط الروسي بـ76 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، والفحم بـ56.9 في المئة، والغاز الطبيعي المسال بـ9.7 بالمئة.
طوكيو – سبوتنيك. وبحسب البيانات الإحصائية التي نشرتها الوزارة، انخفضت أيضاً أحجام استيراد المعادن غير الحديدية بـ37.4 بالمئة.
محطة طاقة من ضمن مشروع سخالين 2 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.11.2022
واشنطن تسمح باستيراد النفط من مشروع "سخالين-2" الروسي إلى اليابان
22 نوفمبر 2022, 23:44 GMT
وأعلن رئيس الوزراء الياباني، في وقت سابق، أن طوكيو ستشدد العقوبات على موسكو بسبب الوضع في أوكرانيا.
وتشمل العقوبات اليابانية على روسيا، تجميد رؤوس الأموال، وحظر إصدار التأشيرات للأشخاص والمنظمات، وتجميد أصول المؤسسات المالية الروسية.
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