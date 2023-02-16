https://sputnikarabic.ae/20230216/بايدن-سنسقط-أي-جسم-طائر-يهدد-سلامة-الأمريكيين-وسنطبق-مزيدا-من-التدابير-للتعامل-مع-الأجسام-الغريبة-1073629170.html

بايدن: سنسقط أي جسم طائر يهدد سلامة الأمريكيين وسنطبق مزيدا من التدابير للتعامل مع الأجسام الغريبة

بايدن: سنسقط أي جسم طائر يهدد سلامة الأمريكيين وسنطبق مزيدا من التدابير للتعامل مع الأجسام الغريبة

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الخميس، إنه لن يتردد في إسقاط أي جسم جوي يُنظر إليه على أنه تهديد للولايات المتحدة. 16.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-16T20:02+0000

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2023-02-16T20:02+0000

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وأكد بايدن في مؤتمر صحفي: "إذا كان أي شيء يمثل تهديدا لسلامة وأمن الشعب الأمريكي ، فسوف أقوم بإسقاطه".وتأتي تصريحات بايدن، بعد عدة أيام من أمره بإسقاط منطاد صيني تزعم أمريكا أنه "مخصص للتجسس"، بالإضافة إلى ثلاثة أجسام أخرى.وبشأن الأجسام الطائرة الثلاثة التي أسقطتها واشنطن، قال بايدن "سنسقط أي جسم طائر يهدد سلامة وأمن الأمريكيين وسنطبق مزيدا من التدابير للتعامل مع الأجسام الغريبة".وأكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في المؤتمر الصحفي لليوم الخميس، حرص واشنطن على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع الصين، وذلك بعد واقعة المنطاد الصيني الذي دخل الأجواء الأمريكية. وقال بايدن: "حريصون على بقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع الصين، ولا نسعى للنزاع مع بكين ولكن إلى المنافسة".وتشهد أمريكا حالة من التأهب منذ رصد منطاد أبيض ضخم يتعقب سلسلة من المواقع للأسلحة النووية السرية للغاية، قبل إسقاطه قبالة الساحل الشرقي في 4 فبراير/ شباط.وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أنه تم إسقاط العديد من الأجسام الجوية مجهولة الهوية، بما في ذلك منطاد صيني يعمل في مجال البحث العلمي، وخاصة في دراسات الأرصاد الجوية.وأوضحت بكين أن المنطاد دخل المجال الجوي الأمريكي بسبب "قوة قاهرة"، بحسب وصفها.

https://sputnikarabic.ae/20230213/قائد-الدفاع-الجوي-لأمريكا-الشمالية-لا-يستعبد-أن-الأجسام-الطائرة-تابعة-لكائنات-فضائية-1073436715.html

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