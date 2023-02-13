https://sputnikarabic.ae/20230213/قائد-الدفاع-الجوي-لأمريكا-الشمالية-لا-يستعبد-أن-الأجسام-الطائرة-تابعة-لكائنات-فضائية-1073436715.html
قائد الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية لا يستعبد أن الأجسام الطائرة تابعة لكائنات فضائية
قائد الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية لا يستعبد أن الأجسام الطائرة تابعة لكائنات فضائية
قال قائد القيادة الشمالية الأمريكية وقيادة الدفاع الجوي الفضائي لأمريكا الشمالية (نوراد)، الجنرال غلين دي فانهيرك، إنه لا يستبعد أن تكون الأجسام الطائرة... 13.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-13T01:14+0000
2023-02-13T01:14+0000
2023-02-13T01:27+0000
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وقال غلين دي فانهيرك خلال مؤتمر صحفي يوم الأحد في البنتاغون عندما سئل عن صلة الأجسام الطائرة التي أسقطتها "نوراد" المحتمل بالكائنات الفضائية، وأشار فانهيرك إلى أن البنتاغون ونوراد غير قادرين حاليا على إقامة روابط بين الأجسام الطائرة التي أسقطت مؤخرا فوق أمريكا الشمالية وأي بلد محدد.وقالت مساعدة وزير الدفاع الأمريكي للدفاع الداخلي وشؤون نصف الكرة الغربي ميليسا دالتون في وقت سابق، إن البنتاغون غير قادر في هذا الوقت على "تقييم ماهية هذه الأشياء الأخيرة بشكل نهائي".وفي وقت سابق الأحد، أكد البنتاغون إسقاط جسم طائر فوق بحيرة هورون في ولاية ميشيغان الأمريكية، بتوجيه من الرئيس الأمريكي جو بايدن، لأنه يمثل تهديدا بسبب قدرات المراقبة المحتملة.وتعد تلك العملية الإجراء الرابع من هذا النوع خلال أسبوع، حيث أسقطت الولايات المتحدة وكندا ما مجموعه ثلاثة أجسام محمولة جواً على ارتفاعات عالية في فبراير/شباط الجاري، بما في ذلك واحدة أُسقطت يوم السبت فوق إقليم يوكون الكندي.
https://sputnikarabic.ae/20230212/الرابع-خلال-أسبوع-الجيش-الأمريكي-يسقط-جسما-آخر-محمولا-جوا-فوق-بحيرة-هورون-1073435870.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار كندا, جسم طائر, كائنات فضائية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار كندا, جسم طائر, كائنات فضائية, العالم
قائد الدفاع الجوي لأمريكا الشمالية لا يستعبد أن الأجسام الطائرة تابعة لكائنات فضائية
01:14 GMT 13.02.2023 (تم التحديث: 01:27 GMT 13.02.2023) تابعنا عبر
قال قائد القيادة الشمالية الأمريكية وقيادة الدفاع الجوي الفضائي لأمريكا الشمالية (نوراد)، الجنرال غلين دي فانهيرك، إنه لا يستبعد أن تكون الأجسام الطائرة المشبوهة التي أسقطت في الأيام الأخيرة مرتبطة بحياة خارج كوكب الأرض.
وقال غلين دي فانهيرك خلال مؤتمر صحفي يوم الأحد في البنتاغون عندما سئل عن صلة الأجسام الطائرة التي أسقطتها "نوراد" المحتمل بالكائنات الفضائية،
"سأدع مجتمع الاستخبارات ومجتمع مكافحة التجسس يكتشفون ذلك. لا أستبعد أي شيء".
وأشار فانهيرك إلى أن البنتاغون ونوراد غير قادرين حاليا على إقامة روابط بين الأجسام الطائرة التي أسقطت مؤخرا فوق أمريكا الشمالية وأي بلد محدد.
وأكد "سأكون مترددا وأحثكم على عدم نسبتها إلى أي بلد معين. نحن لا نعرف".
وقالت مساعدة وزير الدفاع الأمريكي للدفاع الداخلي وشؤون نصف الكرة الغربي ميليسا دالتون في وقت سابق، إن البنتاغون غير قادر في هذا الوقت على "تقييم ماهية هذه الأشياء الأخيرة بشكل نهائي".
وفي وقت سابق الأحد، أكد البنتاغون إسقاط جسم طائر فوق بحيرة هورون في ولاية ميشيغان الأمريكية، بتوجيه من الرئيس الأمريكي جو بايدن، لأنه يمثل تهديدا بسبب قدرات المراقبة المحتملة.
وتعد تلك العملية الإجراء الرابع من هذا النوع خلال أسبوع، حيث أسقطت الولايات المتحدة وكندا ما مجموعه ثلاثة أجسام محمولة جواً على ارتفاعات عالية في فبراير/شباط الجاري، بما في ذلك واحدة أُسقطت يوم السبت فوق إقليم يوكون الكندي.