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بايدن يجري ثاني أطول اختبار طبي منذ توليه منصبه
بايدن يجري ثاني أطول اختبار طبي منذ توليه منصبه
خضع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لفحص جسدي، صباح اليوم الخميس، قبل الإعلان المرتقب عن سعيه للترشح لولاية ثانية مدتها 4 سنوات. 16.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-16T21:00+0000
2023-02-16T21:00+0000
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واستمر اختبار بايدن (80 عاما) لمدة 3 ساعات، داخل مركز "والتر ريد" الطبي العسكري الوطني، في ضاحية بيثيسدا بولاية ماريلاند، وهو ثاني اختبار طبي شامل له منذ توليه منصبه في يناير/ كانون الثاني 2021.وعن الاختبار الطبي، قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، في مؤتمر صحفي، إن الاختبار كان "واضحا" وسيتم الإعلان عن نتائجه في وقت لاحق من اليوم الخميس، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.وردا على سؤال حول المخاوف بشأن عمر بايدن، قالت جان بيير: وتجاهل جو بايدن، وهو أكبر شخص سنا على الإطلاق يتقلّد منصب رئيس الولايات المتحدة، أسئلة متكررة بشأن عمره.ومع توقع إطلاق بايدن حملته لإعادة انتخابه في المستقبل القريب، تشير استطلاعات الرأي إلى أن الناخبين لديهم مخاوف بشأن قدرته على خدمة 4 سنوات أخرى، في حال فوزه بولاية جديدة في عام 2024.
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جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

بايدن يجري ثاني أطول اختبار طبي منذ توليه منصبه

21:00 GMT 16.02.2023
© AFP 2023 / MANDEL NGANالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2023
الرئيس الأمريكي، جو بايدن
© AFP 2023 / MANDEL NGAN
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خضع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لفحص جسدي، صباح اليوم الخميس، قبل الإعلان المرتقب عن سعيه للترشح لولاية ثانية مدتها 4 سنوات.
واستمر اختبار بايدن (80 عاما) لمدة 3 ساعات، داخل مركز "والتر ريد" الطبي العسكري الوطني، في ضاحية بيثيسدا بولاية ماريلاند، وهو ثاني اختبار طبي شامل له منذ توليه منصبه في يناير/ كانون الثاني 2021.
وعن الاختبار الطبي، قالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، في مؤتمر صحفي، إن الاختبار كان "واضحا" وسيتم الإعلان عن نتائجه في وقت لاحق من اليوم الخميس، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.
وردا على سؤال حول المخاوف بشأن عمر بايدن، قالت جان بيير:
"هذا رئيس يعمل يوما بعد يوم، كما تعلمون، بطريقة مرهقة بجدول أعمال مرهق، وينجز ما هو مطلوب منه".
وتجاهل جو بايدن، وهو أكبر شخص سنا على الإطلاق يتقلّد منصب رئيس الولايات المتحدة، أسئلة متكررة بشأن عمره.
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ومع توقع إطلاق بايدن حملته لإعادة انتخابه في المستقبل القريب، تشير استطلاعات الرأي إلى أن الناخبين لديهم مخاوف بشأن قدرته على خدمة 4 سنوات أخرى، في حال فوزه بولاية جديدة في عام 2024.
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