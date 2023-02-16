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https://sputnikarabic.ae/20230216/روسيا-تصنع-86-مروحية-مي-8-من-طرازات-مختلفة-1073610181.html
روسيا تصنع 86 مروحية "مي-8" من طرازات مختلفة
روسيا تصنع 86 مروحية "مي-8" من طرازات مختلفة
أعلن وزير الصناعة الروسي دينيس مانتوروف تخصيص 44.5 مليار روبل لإنتاج 86 طائرة هليكوبتر للقوات الجوية الروسية في الفترة ما بين 2023 و2025. 16.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-16T13:30+0000
2023-02-16T13:30+0000
رصد عسكري
مروحيات عسكرية
تصنيع
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وقال مانتوروف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" اليوم الخميس، "تم رصد مخصصات لإنتاج 86 طائرة هليكوبتر من طراز "مي-8 إم تي في-1" و"مي-8 أي إم تي" وستكون 17 شركة طيران روسية هي المستفيدة، وتقدر التكلفة الإجمالية للمشروع 44.5 مليار روبل"، موضحا أن إنتاج الطائرات مجدول في الفترة من 2023-2025.كما أشار إلى "أننا نتحدث عن عمليات تسليم بموجب العقود المبرمة نيابة عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".
https://sputnikarabic.ae/20221110/مروحيات-عسكرية-روسية-تثير-الاهتمام-في-الصين-1070009910.html
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رصد عسكري, مروحيات عسكرية, تصنيع
رصد عسكري, مروحيات عسكرية, تصنيع

روسيا تصنع 86 مروحية "مي-8" من طرازات مختلفة

13:30 GMT 16.02.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورأطقم المروحيات مي-8 أ إم تي شي المشاركة في العملية العسكرية الروسية، في منطقة خاركوف،اوكرانيا
أطقم المروحيات مي-8 أ إم تي شي المشاركة في العملية العسكرية الروسية، في منطقة خاركوف،اوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2023
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أعلن وزير الصناعة الروسي دينيس مانتوروف تخصيص 44.5 مليار روبل لإنتاج 86 طائرة هليكوبتر للقوات الجوية الروسية في الفترة ما بين 2023 و2025.
وقال مانتوروف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" اليوم الخميس، "تم رصد مخصصات لإنتاج 86 طائرة هليكوبتر من طراز "مي-8 إم تي في-1" و"مي-8 أي إم تي" وستكون 17 شركة طيران روسية هي المستفيدة، وتقدر التكلفة الإجمالية للمشروع 44.5 مليار روبل"، موضحا أن إنتاج الطائرات مجدول في الفترة من 2023-2025.
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كما أشار إلى "أننا نتحدث عن عمليات تسليم بموجب العقود المبرمة نيابة عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".
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